Hogyan reagáljon az amerikai kormány Magyarország önkényuralom felé történő sodródására?

A Human Rights First munkatársa szerint az Egyesült Államoknak most kell lépnie a magyar demokratikus intézmények támogatásában.

Aktivisták, diplomaták és újságírók is egyetértenek: Magyarország autokráciává alakul át – véli Brian Dooley, a „Hogyan reagáljon az Egyesült Államok kormánya Magyarország önkényuralom felé történő sodródására” című dokumentum szerzője. A Human Rights First munkatársa szerint „az Egyesült Államoknak most kell lépnie a magyar demokratikus intézmények támogatásában azért, hogy biztosítsa, Budapest ne váljon Nyugat-Kreml-lé”.

A jogvédőszervezet honlapján közzétett tájékoztatóban Dooley ajánlásokat fogalmaz meg az amerikai kongresszus és kormányzati tagjai számára, miként foglalkozzanak az általa tekintélyelvűnek nevezett Magyarországgal.

A jelentés körvonalazza számos budapesti magyar és külföldi diplomata aggodalmait azzal kapcsolatban, miként igyekszik a magyar kormány elnyomni a civil társadalmat, valamint Orbán Viktor Oroszország irányába való fordulását olyan időkben, amikor „a Kreml úgy tekint Orbán kormányára, mint egy eszközre a befolyása kiterjesztésére az Európai Unió (EU) és a NATO egységének gyengítés mellett”. A jelentésben Dooley tucatnyi magyar jogvédővel, diplomatával és civil társadalmi aktivistával 2017 júniusában készített interjúból is merít.

„El tudok képzelni egy olyan jövőt, ahol a Trump-kormány megfelel Orbán Viktor legvadabb álmainak, és teret enged az egyre inkább illiberális felfogásnak. Másfelől viszont, azt is könnyedén el tudom képzelni, hogy egy nagyon jelentős szembefordulást láthatunk majd a Kongresszusnál: egyre inkább kiállnak majd és – vállalva a felelősséget – kimondják, miszerint nem lehetnek olyan szövetségeseink, amelyek alapvető értékeink tekintetében sem értenek velünk egyet” – nyilatkozta Rob Berschinski, a Human Rights First alelnöke a Budapest Beaconnek júniusban azzal kapcsolatban, miként változhat az Egyesült Államok Magyarország irányába tanúsított politikája a következő évek során.

A Human Rights First ennek szellemében készített egyfajta sorvezetőt Magyarországhoz.

Mit tegyen az Egyesült Államok kormánya?

Szólítsa föl az EU vezetőit a közelgő költségvetési tárgyalások előtt, hogy gyakoroljanak nyomást a magyar hatóságokra azért, hogy azok hagyjanak föl a civil társadalom és a tanszabadság elleni támadásokkal.

Nyilvánosan védje meg a helyi civil szervezetek jogait – Magyarországon és máshol is –, hogy nemzetközi forrásokat fogadhassanak el a demokrácia és az emberi jogok érvényesülése érdekében végzett munkájuk támogatásához, és fogalmazza meg, miért nem kell félnie, vagy elleneznie az adott kormánynak az ilyen tevékenységeket.

A lehető leggyorsabban nevezzen ki egy tapasztalt külszolgálati tisztviselőt budapesti nagykövetnek. Beiktatása után az új nagykövetnek azonnal támogatásáról kell biztosítania az emberi jogok védelmezőit.

Tekintse át a Magyarországgal fennálló biztonsági kapcsolatot, valamint a hírszerzések közös munkájának integritására vonatkozó szabályokat.

Továbbra is nyíltan ítélje el az Orbán-kormány támadásait a tanszabadság és a civil társadalom ellen.

A nagykövetségekkel együttműködve továbbra is tegyen diplomáciai lépéseket a magyar kormánnyal szemben, amikor a civil társadalom ellen támadások történnek.

Hirdesse honlapján és máshol is, magyar és angol nyelven a Külügyminisztérium ténymegállapítását, miszerint „az Egyesült Államok támogatja az emberi jogok védelmezőit”, és arra bíztatja az emberi jogok védelmezőit, hogy nyíltan lépjenek kapcsolatba a nagykövetséggel és képviselőivel.

Mit tegyen az Egyesült Államok kongresszusa?

Támogassa a Ház 353 és 394 sz. határozatát.

Hatalmazzon föl és irányozzon elő egy demokrácia, emberi jogi és kormányzási alapot Magyarország számára a korrupcióellenes küzdelemre, a független média támogatására, és a civil társadalom működésének egyéb módokon történő támogatására.

Ellenezzen minden Fehér Házba történő meghívást és hivatalos látogatást Orbán számára, hacsak és ameddig nem fejezi be támadásait a civil társadalommal szemben.

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):