Iványi szerint visszafelé halad az ország

Abban az irányban, amelybe az ország fordult, nincs megújulás – állítja Iványi Gábor. Bár a lelkész vezette Oltalom Karitatív Egyesület és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség továbbra is fenyegetett helyzetben van, a munkát, vagyis a legelesettebbek segítését folytatják.

Bár továbbra is fenyegetett helyzetben vannak, és súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdenek, az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) nem adja fel, és töretlen lendülettel folytatja a hajléktalan-, a menekült, család- és idősellátást, a rászoruló családokat támogató Hétköznapi Hősök Programot és az egy évtizede indított Tanulással és Sporttal a Hajléktalanság Ellen akciót.

Az Oltalom Karitatív Egyesület közel harminc éve kiterjedt hajléktalan-ellátást, család- és idősellátást végez, sikeres a Hétköznapi Hősök Programja és az egy évtizede indított Tanulással és Sporttal a Hajléktalanság Ellen akciója, melynek keretében eddig sok hajléktalan ember fejezte be félbehagyott tanulmányait vagy szerzett szakképesítést, illetve az utcai futball révén sokan jutottak el a csapattal a világ különböző pontjaira.



Iványi Gábor, a MET és az Oltalom vezetője szerint nincsenek könnyű helyzetben, ugyanis az Egyesületre hatalmas teher nehezedik, mert 2010-ben a Főváros egyoldalúan felmondta az Egyesülettel az együttműködést (közszolgáltatási szerződést). Intézményeik éves szinten több mint egymilliárd forint bevételkieséssel küszködnek.

„Sajnos a mindennapokban érezzük annak a hatását, hogy az Oltalom és a MET nem tartozik a kormány által kedvelt és támogatott civil szervezetek közé” – jegyezte meg a lelkész pénteki sajtótájékoztatóján.

Emellett az Oltalom V. kerületi, József nádor téri, 64 férőhelyes női átmeneti szállását (2016-ban 126 nő lakott itt, ők 22325 vendégéjszakát vettek igénybe) a fővárosi közgyűlés mindenfajta előzetes tárgyalás vagy tájékoztatás nélkül fel kívánja számolni. „2016. október 3-án hatósági erővel próbáltak jogállamban ismeretlen eljárásuknak érvényt szerezni, ez azonban a civil összefogás és demonstratív jelenlét példamutató megnyilvánulása miatt akkor meghiúsult. A Főváros azóta is adós csereingatlan felkínálásával és az elvárható korrekt tárgyalás lehetővé tételével” – áll a szervezetek által jegyzett sajtóközleményben.

A nehézségek és a pénzügyi támogatás hiánya azonban nem gátolja meg MET-et és az Oltalmat, hogy folytassa tevékenységét.

Több ezer hajléktalant láttak el

A hajléktalanellátás során 2016-ban 2084 fő vette igénybe a józsefvárosi Dankó utcában üzemelő nappali melegedőt, 1129-en pedig az éjszakai szállót. Az ugyancsak a Dankó utcában lévő Fűtött Utcában 1413 ember fordult meg nappal, 1088 éjszaka. Az idei tervek között szerepel a Fűtött utcai kazán cseréje, egy ötvenfős iskolabusz, illetve egy raktár vagy irodakonténer beszerzése. A téli krízisidőszakban intézményeikre 120 millió forint többletköltség hárul – tudatta a civilszervezet.

Az Oltalom évente 500 hajléktalannak biztosít fogászati ellátást, 1200 személy pedig bőrgyógyászati ellátásban részesül. A harmincágyas kórházi központban évente 500 hajléktalant látnak el, ezen felül egy húszágyas pszichiátriai klinikát is fenntartanak, és van egy 24 órában elérhető mentőszolgálatuk is.

A szervezet két szociális irodája évente 3600 főnek nyújt szolgáltatást, az egyesület közösségi konyháján pedig naponta 150 adag ételt osztanak ki.

Személyre szabottan segítenek

A Hétköznapi Hősök Program az Oltalom egyik legújabb kezdeményezése. Hétköznapi hőseik mind a „hátsó sorokból” kerülnek ki: ők nap mint nap szembenéznek a létfenntartás nehézségeivel, miközben megpróbálnak mindent megadni gyermekeiknek, hogy nekik egyszer talán könnyebb lehessen.

A program életre hívásával az Egyesület szeretne egy új platformot létrehozni, amely lehetőséget teremt arra, hogy sok nélkülözni kényszerülő család életét valamelyest könnyebbé tegyék. Ha valaki adományozó lesz, jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az Oltalom által támogatottak élete kicsit vidámabb legyen. A szervezet ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a támogatott résztvevők személyre szabott, célzott segítséget kapjanak, ezért a támogatandó célok meghatározásánál a családokkal személyes találkozó keretei között, közösen választják ki, mi lenne az a segítség, aminek a leginkább örülnének.

Tanulással és sporttal a hajléktalanság ellen

A Tanulással és Sporttal a Hajléktalanság Ellen programot az Oltalom Sportegyesületet, az Oltalom Karitatív Egyesület és Wesley János Lelkészképző Főiskola dolgozói, valamint veteránsportolók hozták létre 2005-ben azzal a céllal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű emberek számára is lehetőséget nyújtson a sportolásra.

Így olyanoknak is lehetősége nyílik a sportolásra, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a piaci alapon működő intézményeket látogassák. Az Egyesület célja, hogy a rászorulók minél szélesebb rétegét tudja elérni alternatív segítő módszerével, amelyben a sportot, mint terápiás eszközt alkalmazza a hátrányos helyzetű emberek mentális és fizikai állapotának javítására. A hátrányos helyzetűek sportban elért sikere elősegítheti a szegények és a hajléktalanok irányába kialakult előítéletek csökkenését is.

Elfogadhatatlan Ahmed H. ítélete

Folytatják a menekültek humanitárius támogatását: 2015 nyarán példátlan odaadással és töretlen intenzitással segítették a Budapesten átmenetileg tartózkodó menekülteket, 2016-ban több hónapon keresztül látták el élelemmel, ruházattal és orvosi ellátással a szerb-magyar határon lévő több száz fős tömeget. Amikor ennek az állam véget vetett, új lehetőségek után néztek. Jelenleg Szerbiával próbálnak egyeztetni: idén már több alkalommal vásároltak Belgrádban cipőt, vittek ruhát és takarót, de Görögországban (és korlátozott körülmények között, de természetesen a magyar-szerb határnál is) más szervezetekkel együttműködve továbbra is igyekeznek segítséget nyújtani. Az Oltalom nem mellékesen 1993 óta menekültszállót is üzemeltet.

„Elfogadhatatlannak tartjuk azt a szigort, mellyel a magyar állam példát statuálva ítélte el a határnál a gerjesztett konfliktusban erőteljesebben reagáló menekültet. Megfontolásra ajánlanánk a 2006-os súlyos zavargásokban részt vevők utólagos felmentését és az azerbajdzsáni baltás gyilkos kiadásában képviselt kormányzati döntés mintáit” – emelte ki Iványi Gábor.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek az új egyházi törvény által alkotmánysértő módon elvett egyházi státusza változatlanul rendezetlen. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), a magyar Alkotmánybíróság (Ab) jogerős határozatával egyezően megállapította a törvénytelenül visszatartott jogok folyamatos fennállását, és az Egyháznak a magyar állammal szembeni kárigényét elismerte. Ennek nyomán a 2012-14-es évekre a kormány bizonyos összegeket kifizetett, de nem adta vissza az MET technikai számát, és – bár a folyamatos követelés jogosságát is kénytelen volt elismerni –, a 2015-16-os évekre mégis vonakodik fizetni. Ezzel súlyos fenntartási nehézségek közé sodorja az Egyház által az elmúlt negyedszázadban példásan ellátott, államtól átvállalt szociális és oktatási feladatok végzését.

Isten áldja a civileket

Iványi pénteki évértékelője után a civilek elleni újabb támadásra is kitért. Azt mondta: „Ezek a civilszervezetek nagyszerű dolgokat vittek véghez. […] Isten áldja meg a TASZ-t, a Helsinki Bizottságot, a többi szervezetet, Isten áldja meg Soros Györgyöt!”.

A lelkész arra bátorította a célkeresztbe került civileket, hogy álljanak ki a támadások ellen: „a civil szférának nem kell mentegetőznie és magyarázkodnia. Önmagáért beszél az, amit a civilek végeznek – nem 2010-ben alakultak, hogy direkt ezt a kormányt megpróbálják megbuktatni. Akinek igaza van, az nem hallgattatja el a sajtót és a civilszervezeteket. Amikor elkezdik elhallgattatni a sajtót, a civilszervezeteket, az ellenzéket, és a választási rendszert úgy alakítják, hogy gyakorlatilag ne tudjon senki ellenük nyerni, akkor ott nagyon nagy baj van, és előbb vagy utóbb ennek nagyon rossz vége lesz” – mondta Iványi.

Szerinte a Biblia igen nagy hangsúlyt fektet arra, miszerint az ember földi élete arra elégséges, hogy belássa a hibáit és megtérjen. Ezt meg kellene tennie a kormánynak, a Fidesznek és mindazoknak, akik a rendszerváltás előtt és azóta hatalomhoz jutottak. Minden kormány számára kísértés, hogy az akaratukat kevésbé érvényesíteni képes társadalmi rétegeken spóroljon, vagy fitogtassa velük szemben a hatalmát – magyarázta.

„A civil oldalról én határozott és öntudatos kiállást várok, és abban reménykedek, hogy a társadalom józan és bátor része melléjük áll, – és ehhez nem is kell olyan nagy bátorság, elég a tisztesség. Minden normális hatalom hálával tartozik a civileknek, mert sokkal olcsóbban, szakszerűbben, emberségesebben látnak el egy sereg feladatot, mint a hatalom központilag” – tette hozzá.

Iványi fölidézte, hogy amikor a 70-es években megalapították a Szegényeket Támogató Alapot (SZETA), tökéletesen látható volt, mit jelentett civilnek lenni egy olyan társadalmi berendezkedésben, amely arra törekszik, hogy ne legyen kontroll, s ne hangozzanak el más vélemények.

Indulóban vagyunk visszafelé, pedig „ebből már egyszer kijöttünk” – mondta a lelkész. Van egy bibliai mondás, miszerint nem jó az, ha a megfürdetett disznó visszamegy a sárba. „Ebben az irányban nincsen megújulás”. Ez a kísértés megvan, de a ki megfürdette, az ne engedje vissza oda. „Ne menjünk vissza a rendszerváltás előttre, ne menjünk vissza a XIX. századba, ne menjünk vissza a 30-as évekbe. Ezek már rég lejárt történetek, amelyek szégyenbe döntötték Magyarországot. Ebben az irányban nincs megújulás a számunkra” – hangsúlyozta Iványi.

„A képmutató, hamis beszéd a tízparancsolatba ütközik!” – emelte ki a lelkész, hozzátéve, miszerint nagy bajt lát az országnak, és annak vezetésének hozzállásában. Erről szerinte nem szabad hallgatni. „Ha a civilek beszélnek, vagy megpróbálnak kárt csökkenteni, akkor az nagyon is üdvös dolog és adja Isten, hogy minél tovább tehessék” – jegyezte meg, hozzátéve, miszerint a kormánynak meg kellene térnie.

