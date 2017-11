Jövő héten kerül a „Soros-hálózatról” szóló jelentés a parlamenti bizottság elé

Titkosszolgálati jelentés kerül az amúgy nem létező, a kormány által „Soros-hálózatnak” becézett csoport tagjairól a Nemzetbiztonsági Bizottság elé – írja a Magyar Idők.

A mindig jól értesült, erősen kormánypárti beállítottságú Magyar Idők úgy tudja: kedden, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ajtók mögötti ülésén Pintér Sándor belügyminiszter beszámol arról, hogy a Fidesz propagandagépezete által „Soros-hálózatnak” nevezett, amúgy nem létező csoport működésével összefüggésben elvégzett titkosszolgálati vizsgálatok milyen eredményekre vezettek.

A Magyar Idők értesülései szerint a bizottság valamikor Lázár János kancelláriaminisztert is meghallgatja, mivel az ő hatáskörébe tartozik a nem katonai hírszerző ügynökség, az Információs Hivatal (IH) felügyelete, amely ugyancsak részt vett a vizsgálatban.

A lap arról is ír, miszerint Richard Field, a Budapest Beacon felelős szerkesztője is föltűnt finanszírozóként a Direkt 36 oknyomozóportál mögött. (Valójában nem Field, hanem a Budapest Beacont is finanszírozó amerikai alapítvány járult hozzá egy kisebb összeggel a Direkt 36 működési költségeihez – a szerk.) Mint a Magyar Idők írja, Field „érdekeltségébe tartozik a kormányt angolul és magyarul egyaránt ekéző The Budapest Beacon című hírportál”.

A nemzetbiztonsági szolgálatokat azért vonták be a vizsgálatba, hogy fény derüljön azoknak a civil szervezeteknek az állítólag megkérdőjelezhető pénzügyi és adminisztrációs hátterére, amelyeket a kormány az úgynevezett „Soros-hálózat” tagjaiként bélyegzett meg.

Orbán Viktor miniszterelnök október végén jelentette be, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok közreműködésével a nyilvánosság elé kell tárni az európai életet befolyásolni igyekvő „Soros-hálózatot”.