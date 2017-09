Terrorcselekménnyel vádolnak két huszonéves magyar fiatalt, akik azon tanakodtak az interneten, hogyan tudnának csatlakozni az Iszlám Államhoz. Egyikük ezt annyira komolyan vette, hogy 2015-ben tényleg elindult Szíriába, hogy munkát vállaljon az ISIS-nél, de a kalandot egy életre megemlegette. Másikuk pedig a nizzai terrortámadás után úgy gondolta, jó ötlet kommentekben kamionos terrorcselekménnyel fenyegetőzni. Őt maga Vona Gábor jelentette fel. Az alábbiakban minimális szerkesztéssel, teljes egészében közöljük testvérlapunk, az Abcúg írását.

Aki csatlakozni akar az Iszlám Államhoz, írjon privátban

Ilyen és ehhez hasonló facebookos kommentekkel indult az az ügy, amelynek a vége az lett, hogy két magyar fiatalt terrorcselekmény bűntette miatt bíróság elé állítottak szerdán Székesfehérváron. A 25 éves Viktor és a 21 éves Dániel az arab terrorszervezet videóit nézte a Youtube-on, majd egymást hergelve leveleztek a gyakorikerdesek.hu-n, hogy el kellene menniük Szíriába, és be kellene állniuk katonának az Iszlám Államhoz (ISIS).

Mi visz rá két magyar fiatalt, hogy egy terrorszervezetről álmodozzon, és miért nem olyan jó ötlet ez?

Védelmi feladatokat ajánlottak neki

Számos történetet hallani Nyugat-Európából olyan fiatalokról, akik kapcsolatba kerültek az interneten a Közel-Keleten működő Iszlám Állammal, amely terrorszervezetként párhuzamos államot próbál létrehozni Irak és Szíria határán, és amely lényegében az összes, Európában a közelmúltban történt terrortámadásért vállalta a felelősséget (amelyekben civilek százai veszítették életüket). Ezeknek a fiataloknak egy része ki is utazott Szíriába, hogy beálljanak katonának az ISIS-hez, de nem minden esetben alakultak úgy a dolgok, ahogy elképzelték, mert volt, akit a terroristák egyszerűen rabszolgasorba vetettek.

A móri származású, akkor még 23 éves Viktor valószínűleg nem tudott ezekről az esetekről, amikor 2014 őszén elkezdte nézegetni a Youtube-on az Iszlám Állam propagandavideóit. Például egy olyat, amelynek a nyitóképén felrobbantottak egy amerikai harckocsit. Viktor először nem értette, pontosan kik és miért harcolnak egymással a Közel-Keleten, de egy szívélyes kommentelő, akinek az ISIS zászlaja volt a profilképe, elmagyarázta neki, hogy a nyugati katonák milyen szörnyűségeket művelnek az országukban, majd meg is invitálta őt Szíriába, ahol bizonyosan tudna neki munkát adni. „Védelmi feladatokat” – írta.

Meg is beszélték, hogy Viktor kiutazik, de akkor még visszakozott. Aztán pár hónap múlva, 2015 elején mégis megvette a repülőjegyet Isztambulba. Ekkor találkozott az interneten, a gyakorkerdesek.hu-n egy Albertodelrió nevű felhasználóval. A vád szerint ez a felhasználó volt az akkor még csak 19 éves, Győr közeléből származó Dániel.

A fiú az Iszlám Államhoz való csatlakozás után érdeklődött, Viktor pedig szívélyesen felajánlotta neki, hogy tartson vele, az utazáshoz csak egy útlevélre és egy húszezer forintos repülőjegyre van szüksége. Az hamar kiderült, hogy a két fiú egyáltalán nincs egy hullámhosszon, még ha mindketten érdeklődtek is az Iszlám Állam után.

Egyrészt egy darabig Viktor rendőrnek hitte Dánielt, majd Dániel kijelentette, nem hiszi, hogy a terrorelhárítás emberei a gyakorikerdesek.hu-n nyomoznának lehetséges elkövetők után. Ez utólag, a tárgyalóteremben különösen derűsen hatott, a többek között a gyakorikérdesek.hu-n tett bejegyzései miatt terrorcselekménnyel vádolt Dánieltől.

Az is hamar kiderült, hogy Dánielnek se útlevele, se pénze, de komoly szándéka sincs az utazásra, sőt, a terrorszervezetről is teljesen mást gondolnak.

Én nem vagyok az erőszak híve – írta Dániel.

Akkor hogyan akarsz csatlakozni? – kérdezte Viktor.

Csak kíváncsi voltam, hogyan reagálsz – válaszolta Dániel.

A móri fiatal eljutott Szíria határáig

A beszélgetés hamarosan megszakadt közöttük. Dániel maradt Magyarországon, Viktor azonban tényleg nekiindult a világnak. Elrepült Isztambulba, ahol azonban hiába várta összekötőjét, akinek még képet is küldött magáról, az nem bukkant fel. Pénze alig volt, még a hazautazást se biztos, hogy meg tudta volna oldani, így elhatározta, hogy nekivág Törökországnak, hogy eljusson Szíriába. Akkor volt életében először külföldön. Volt, ahol szállodában aludt, volt ahol az utcán, de pár nap múlva valóban eljutott a déli országrészbe.

Ott azonban a török hatóságok gyanús viselkedése miatt lekapcsolták, majd két hónapra bevágták egy, a szíriai határhoz közeli börtönbe. A rendőrségen tett vallomása szerint ott az őrök és a rabtársai verbálisan és fizikailag is bántalmazták, egyszerűen azért, mert nem volt muszlim. Végül a hatóságok visszatoloncolták Magyarországra.

A tárgyalásra kockás ingben érkezett, katonásan kívánt Jónapot!-ot, vallomást tenni azonban nem volt hajlandó.

Dániel Viktor teljes ellentéte volt. Öltönyben érkezett, és végig egy kiskamasz fiú benyomását keltette. A vádirat szerint ő 2016-ban, a nizzai terrortámadás utáni napokban aktivizálta magát a Facebookon: kommentbejegyzéseket írt Vona Gábor, a Jobbik elnökének oldalára. Az ügyészség össze is szedett ezekből párat, amelyeket Mohamedmagyar néven írt:

„Ennek a bolygónak az ura az ISIS lesz, ez csak idő kérdése.”

„Hamarosan szerezni fogok egy kamiont magamnak és futhatnak a hülye emberek.”

„A nyakba lesz szúrva a kés.”

Az uszító hangnemű kommentek miatt végül Vona Gábor tett feljelentést a rendőrségen.

Az öngyilkossághoz hasonló szökési kísérlet volt

Sem Viktor, sem Dániel nem tettek vallomást a bíróságon, korábbi vallomásaikból viszont kiderül, hogy súlyos problémákkal küzdő, az életüket teljesen kilátástalannak látó fiatalokról van szó.

Viktor nőtlen, munkanélküli férfi volt, aki a szüleivel élt Móron, és a szorongásai miatt pszichiátriai kezelésekre járt, gyógyszert szedett.

„Elfogadom, amit elkövettem. Megpróbáltam kimenni, abban az időben nagyon rossz mentális és családi körülmények között voltam. Kilátástalannak láttam a jelent” – mondta. Hozzátette, hogy még öngyilkossági kísérlete is volt.

Úgy gondolta, hogy az iszlám közösség lesz majd, amely befogadja, és egy mély lelki hullámvölgyében fordult a terrorszervezethez. „Nem az eszmeisége vonzott, ez az öngyilkossághoz hasonló szökési kísérlet volt” – mondta. Hozzátette azt is, hogy mindezt most már nagyon szégyelli. Főleg, hogy a törökországi élményei teljesen megváltoztatták a hozzáállását.

A börtön a határ mentén volt, azt mondta, hallotta a lövéseket, látta a sérülteket. „Sok menekült, kosz, por, a legrosszabb, amit el lehet képzelni” – mondta. Ez, és a börtönbeli rossz élményei is hozzájárultak szerinte ahhoz, hogy most már ne akarjon csatlakozni a terrorszervezethez, igaz, pár videót az interneten azóta is megnézett róluk.

Egyszerre érdekelte Hitler és az ISIS

Dániel Viktornál szótlanabb volt a rendőrségi kihallgatáson is, először például még azt is tagadta, hogy köze lenne a kommentekhez, később azonban már nem tagadta, hogy azok az ő bejegyzései. A fiút a bíróságon elhangzottak alapján régebben állatkínzással vádolhatták, ezt azonban végül nem tudták rábizonyítani, így büntetést sem kapott. Ahhoz viszont elég volt, hogy kicsapják a középiskolából, amelyet később már nem is végzett el.

Szüleinél lakott, és egyre szélsőségesebb oldalakat látogatott az interneten. Jellemző, hogy a vád szerint a gépét sokszor Hitler vagy a norvég tömeggyilkos, Anders Behring Breivik nevén használta.

A vallomásában az állította, hogy egy jobb élet reményében kereste a kapcsolatot az Iszlám Államhoz, de a beszélgetés során az is kiderült, hogy tulajdonképpen fogalma sem volt arról, mi az az Iszlám Állam, és mit csinál.

Egyetért az Iszlám Állam módszereivel? – kérdezte tőle a rendőr.

Nem tudom, ott kiderült volna – válaszolta.

Egyetért a terrorista módszerekkel? – így a rendőr.

Nem tudom, még nem csináltam olyat – reagált Dániel.

Végül azt mondta, hogy a kamionos támadással való fenyegetőzés és a többi komment csak trollkodás volt a részéről, amellyel bosszantani akarta az embereket. „Nem volt realitása annak, hogy kimenjek. Megbántam, szeretnék bocsánatot kérni és megváltozni” – mondta.

A két fiú ügyében csak később hoz ítéletet a bíróság. Viktor ügyvédje a tárgyalás szünetében újságírói kérdésre elmondta, a legalacsonyabb büntetési tétel kiszabására számít. „A bíróságnak mérlegelnie kell ennek az ügynek a komolyságát, és a védencem személyiségét. Szerencsétlen sorsú, mentálisan labilis ember” – mondta.

