A kormány nem tehetne meg mindent, ha az egyház a sarkára állna – interjú Kübekháza polgármesterével

Amikor a világi hatalom lábbal tiporja a jogrendet, és az annak alapját jelentő felsőbb erkölcsi törvényeket, akkor a keresztényeknek fel kell emelniük a szavukat – mondja Molnár Róbert. Kübekháza polgármestere szerint az egyháznak ma azon kellene igyekeznie, hogy a társadalmi igazságosságra és az erkölcsösségre hívja fel a hatalom és társadalom figyelmét, még akkor is, ha emiatt akár összeütközésbe kerül az állammal. Rendkívül fájó számára, hogy a gyűlöletpropaganda nemcsak mérgezi a társadalmat, de még családtagokat is egymás ellen fordít.

Egy forró, június végi szombaton több mint ezren gyűltek össze nem messze a magyar-szerb-román hármas határtól, Kübekházán. Az alkalmat a VI. Nemzeti Evangelizáció szolgáltatta, melynek célja egy olyan tanítványozó alkalom létrehozása, ahol őszintén és nyíltan lehet beszélni és beszélgetni azokról a társadalmi és politikai problémákról, amikről a hivatalos egyházi kereteken belül „nem illik”.

„Úgy véljük, az evangéliumban tanított értékek és a valódi keresztényi hitvallás messze távol áll mindattól, amit a politika keresztényinek állít be” – állt az esemény meghívójában, amely először 2013 decemberében került megrendezésre dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármesterének köszönhetően.

Molnár Róbert a szegedi jogi karon végzett. Még nagyon fiatalon, a rendszerváltás előtt csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz (FKGP), ahol Torgyán József pártelnök közvetlen bizalmasa lett. 1998-tól országgyűlési képviselő volt, ám még azelőtt otthagyta a pártot, hogy mandátuma lejárt volna. 2002-ben visszatért Kübekházára, és elindult a polgármesteri székért, amit azóta negyedszerre is elnyert. A nagypolitikában eltöltött éveket azonban ő maga és családja is megszenvedte. 2004-ben lett kereszténnyé, ekkor változott meg minden az életében. Azóta számos könyvet jelentetett meg a hitről, beszédeket tart magyar és külföldi rendezvényeken is.



Az egész napos esemény után interjút készítettünk Kübekháza vezetőjével.

„A miniszterelnök kreál egy külső ellenséget, és máris sárkányölő Szent Györgyként lép fel ellene”

Az egyik első téma, ami szóba került a beszélgetésünk során, az a tömeges bevándorlás miatt elrendelt válsághelyzetre és a terrorveszélyre való állandó hivatkozás. Molnár Róbert szerint fontos, hogy az ország védve legyen, ám a kormányzati cél, hogy kétféle üzenetet közvetítsenek az állampolgárok felé: az egyik, miszerint Magyarország egy sikertörténet, a másik, hogy a magyaroknak félniük kell a külső erőktől, és gyűlölniük kell őket.

A polgármester a kormányzati „sikersztorit” a kommunista éra propagandájához hasonlította, amely azt mutatta, milyen fejlett az ország, és milyen jól reagál az állam a társadalom igényeire. „Úgy beszélnek mint a kommunisták az ötéves terveikről, miközben a propaganda köszönőviszonyban sincs a valósággal” – tette hozzá mosolyogva.

Az emberekben meglévő félelmeket gerjesztő és aztán azt tápláló kommunikációról Molnár azt mondta: „Ennek a kormánynak mindig is kellet egy ellenséget gyártania, mert ha van egy külső ellenség, akkor a miniszterelnök sárkányölő Szent György szerepében védheti meg az országot a hatalmastól és a gonosztól. […] Bele kell szőniük a félelmet a társadalom szövetébe, hogy magukat a nemzet védelmezőinek állíthassák be. Egy ilyen helyzetben a félretájékoztatott állampolgárnak nincs is nagyon más lehetősége, mint a Fideszre leadni a voksát, hiszen az egyetlen párt, amelyik képes megvédeni őket”.

Molnár szerint a kormány által konstruált propagandakampányok egyelőre nagyon hatékonyak, mivel azt a látszatot keltik, hogy valamit tesznek az emberek védelme érdekében, miközben valójában a gondolataikat uralják le, és éles ellenségeskedést is generálnak a társadalomban – de tudják, hogy a hatalmuk csak így maradhat fenn. Ha nem lenne a hatalom „egész pályás letámadása”, az emberek szabadok lennének meglátni a valóságot és szabadok lennének a gondolkodásra, ám az nagyon veszélyes lenne a kormányra nézve. Orbánék számára a szabadságharc és a félelemérzet fenntartása létkérdés, ugyanis ha buknának, nincs az a független ügyészség, ami ne emelne vádat az ország kifosztása és leigázása miatt. Ezért tehát marad a harc a halalom minden áron való megtartásáért – magyarázta.

„Ha a kormány szándékai tisztességesek lennének, a tevékenységük nem csupán destruktív marketing, hanem valódi köz szolgálat lenne, nem lenne szükség arra, hogy tüzeljék a hangulatot az országban” – jegyezte meg a polgármester a menekültválsággal kapcsolatban. „Az a baj, hogy a társadalmat súlyos pszichológiai terrorban tartják. Ennek következménye, hogy a nem megfelelően tájékozott emberek a propaganda áldozatává válnak. Ők valóban el is hiszik, hogy veszélyben van az életük” – tette hozzá.

„A migráció kérdésében számomra az a legfájóbb, hogy nem csupán a menedékkérők ellen uszítanak bennünket: családtagok kerülnek egymással összeütközésbe” – emelte ki Molnár, aki egy személyes élményét hozta föl példaként. „Emlékszem, egy előadásom után ültem autóba, amikor egy polgármestertársam hívott telefonon. Arra kért, hogy imádkozzam a családjáért, mert az apja a feleségére és őrá borította az asztalt egy vasárnapi ebéd alkalmával, mert nem értettek egyet a kormány gyűlöletkeltő politikájával. […] Normális dolog az, hogy a politikai beférkőzik a családok életébe, a hálószobába, az étkezőbe, a konyhába? Nem az! Az fáj ebben nagyon, hogy az egyház eközben csendben marad!”

Nagyon sokba kerülhet az egyház számára, ha súlyos társadalmi kérdésben nem ad útmutatást a társadalomnak, de az is, ha nem a kormánynak tetsző álláspontra helyezkedik…

Molnár szerint az egyháznak ma azon kellene igyekeznie, hogy a társadalmi igazságosságot és az erkölcsösséget képviselje. „Mindent, amire Isten áment mondana. Ha ez azzal jár, hogy az egyháznak összeütközésbe kell kerülnie az állammal, akkor hát legyen. Az egyháznak Isten az ura, nem a kormány, Neki kell megfelelnie, nem a miniszterelnök kényének. Ma a magyar kormány nem tehetné meg amit tesz, ha az egyház a sarkára állva az isteni igazságot képviselné.”

„Amikor keresztényként, tizenöt éve polgármesterként és nem mellékesen jogászként azt látom, hogy az emberek jogait tiporják, sértik, másokat pedig jogtalan előnyökhöz juttatnak, nem tehetem meg, hogy néma maradok. Amikor a társadalom legsérülékenyebb tagjaiba rúgnak bele, akkor nincs mérlegelési lehetőségem, hogy ki mellé kell állnom. Az én felelősségem – és hiszem hogy ez a hívő keresztényeké is –, hogy felemeljem a hangomat, és megkongassam a vészharangot. Határozottan azt kell mondanom a magyar kormánynak, hogy ez így nem mehet tovább!” – folytatta Kübekháza első embere.

Magyarországon az intézményesített egyházak – legnagyobb részük legalábbis – intenzív nyomásnak vannak kitéve: a kormány szekerét tolók sorába állnak be, vagy egyszerűen csak nem foglalkoznak olyan kérdésekkel, melyek a kormányra negatív fényt vethetnek. Az állam szerepe az egyházak finanszírozásában jól mutatja, mennyire sérülékenyek az egyházi szervezetek. Nagyon sokba kerülhet ma az egyház számára, ha nem a kormánynak tetsző álláspontra helyezkedik.

„Tisztában kell lennünk ugyanakkor a társadalomban elfoglalt helyünkkel, az abban betöltött szerepünkkel. Isten a babiloni világba teremtett minket maiakat is, de nem azért, hogy a szájunkat zárva tartsuk. Ide teremtett minket, hogy lássunk, tapasztaljuk ami körülöttünk történik, és úgy reagáljunk, úgy tegyünk, hogy a körülöttünk lévő világ egy jobb hely legyen általunk is. A keresztények olyan politikához adhatják csak a nevüket, amely tükrözi Isten igazságát” – hangsúlyozta Molnár, aki maga is gyakran kap kritikát vallási körökből, amiért közéleti kérdésekben állást foglal. Sokan szeretnék azt, hogy ne lásson és ne politizáljon politikusként, miközben Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere felszentelt református lelkészként politizál….

A pont, amikor a keresztényeknek közbe kellene lépniük

„Valami nagyon nincs rendben ebben a társadalomban; nincsenek értékek és sérül a jogállamiság is”. Molnár szerint amikor egy rendszer az önkény jeleit kezdi mutatni, akkor nem veszi figyelembe a természetjog törvényeit, ami Isten igazságát tükrözi, vagyis, hogy Isten mindenkit egyenlőnek teremtett.

„Amikor egy rendszer olyan törvényeket alkot, amelyek a felsőbb erkölcsi törvényeket lábbal tiporják, akkor a társadalomban elkezdenek erodálódni a dolgok” – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, miszerint ez az a pont, ahol a keresztényeknek fel kellene lépniük. A keresztényeknek fékként kell fellépniük az önkényuralmi folyamatokkal szemben. „Ezt tette Martin Luther King. Ezt tette Dietrich Bonhoeffer. Ezt tette Luther Márton is” – mondta.

„Amikor Luther Márton látta, milyen sötétség lett úrrá az egyházon, és mennyire lehangoló állapotban van a társadalom, kimondta, hogy a korábbi gyakorlat nem folytatható. Hogy veszélyes volt-e, amit tett? Persze. Könnyedén az életével fizethetett volna ezért. De emlékeznek rá, mit mondott? »Amennyiben engem az Írás tanúságával vagy észérvekkel meg nem győznek, mert én a Pápának és a zsinatoknak nem hiszek, mivel bizonyos, hogy gyakran tévedtek és saját magukkal is ellentmondásba keveredtek, így én az általam idézett szentírási helyek alapján meg vagyok győzve lelkiismeretemben és Isten szavainak fogságában. Ezért nem akarok semmit sem visszavonni, mert a lelkiismeret ellen tenni nem lehet biztos és gyógyító sem. Isten segítsen meg engem! Ámen«. A keresztényeknek ki kell állniuk ma is, és ekként kell cselekedniük, mert Isten erre hatalmazta fel őket!” – magyarázta Molnár Róbert, hozzátéve, miszerint ugyanezt tette Bonhoeffer a náci Németországban és Martin Luther King is az emberi jogi mozgalmában.

Molnár szerint ezek az emberek nem voltak különlegesek, csupán elérkeztek egy ponthoz az életükben, amikor meglátták és megértették a teendőjüket, amelyre Isten Bibliában kijelentett igazsága kötelezte őket. Fontosabb volt számukra az igazság oldalára állni, mint a saját egzisztenciájuk. Sokan az életükkel fizettek ezért.

„Mindig szükségünk lesz Bonhoefferekre, Martin Luther Kingekre, és olyan reformerekre, akik készek megváltoztatni egy rendszert. A változás azonban nem történhet meg személyes áldozat vagy a felelősség felvállalása nélkül. Nem elegendő csak beszélni ezekről a problémákról. Ha a helyzet megköveteli és az Isten akarata is ez, akkor az életünket is kockáztatnunk kell az igazságért” – vallja Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere.

