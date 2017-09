Kormánypárti, nemzeti-szocialista oktatáspolitikai tüntetést tartott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt: kétéves korra szállítanák le a tankötelezettséget

[Mindegy, ha nem ért hozzá, csak a mieink közül való legyen! Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter]

Pénteken, a tanévnyitó napján kormánypárti oktatáspolitikai tüntetést tartott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt Budapesten, a II. kerületi Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumnál. A transzparensekből és a beszédekből az derült ki: a tüntetők – akik közül sokan úttörőnyakkendőben jelentek meg – azt szeretnék, hogy a nacionalizmus és a szocializmus legszebb hagyományai még a mostaninál is erőteljesebben képviseltessenek a Nemzeti Együttműködés Rendszerének oktatáspolitikájában. A párt szeretné, hogy minden diákot – nemcsak a lányokat – ezentúl Almási Bélának hívjanak és nemcsak a torna-, hanem a fizikaóra is nemzeti legyen.

A péntek késődélutáni-koraesti kormánypárti oktatáspolitikai tüntetés apropóját az adta, hogy – mint ahogy az a Budapest Beacon által Kovács Gergely pártelnökkel készített interjúból kiderül – a II. kerületi Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium élére Tóthmátyásné Zuggó Tünde személyében az emberminisztérium – dacára a tanári kar és a szülők többségének egyet nem értésére – egy politikai ejtőernyőst nevezett ki. Az angol-magyar nyelvű iskola élére került Tóthmátyásné orosz-magyar szakos, angolul csak társalgási szinten tud, viszont a IX. kerületi fideszes alpolgármester tanácsadója volt egészen mostanáig.

A tüntetésen elhangzott beszédekből és a transzparensekből az derült ki: a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) szerint jó a Fidesz oktatáspolitikájának iránya, ám nem elég határozott.

Bár a Facebookon is meghirdetett eseményre kétszázhatan ígérték részvételüket biztosra, 1531-en pedig talánra, helyszíni tudósítónk nem föltétlenül pontos becslése szerint végül mintegy száz fő vett azon részt.

A hangszóróból a nemzetközi és a magyar munkásmozgalom dalai mentek, mint például a Föl vörösök, proletárok!, és a brigádok – többek a Művezetőbrigád, a Központi Határozati Brigád, a Szántóföldi Iskolabrigád, az Ezüstkalászos Gazdatanfolyam-brigád, a CDXII. Kongresszus Brigád és a Sztahanovista Egyházi Brigád – is bevonultak.

„A dolgozó népért, a hazáért előre” – kiáltotta a konferanszié, mire a sokaság – legalábbis annak negyven fölötti része – egy emberként reagált: „Rendületlenül!”

„Eljött az idő, hogy kiálljunk a kormányunk oktatáspolitikája mellett!” – mondta a konferanszié, jelentős éljenzést kiváltva ezzel. „A […] személyi kultuszt hozzuk be újra a tudatunkba” – javasolta.

„Jó az irány, ezt mindannyian látjuk, de még rengeteg a tennivaló” – hangsúlyozta az Egymillió technikatanár a Kétfarkú Kutyapártért elnöke. Az MKKP-közeli passzivista arra hívta föl a figyelmet, hogy az iskolákat ugyan államosították, de a diákokat még mindig nem. Hangsúlyozta: Putyin ugyan díszpolgára lett a Debreceni Egyetemnek, „de még mindig nem kötelező az oroszoktatás az óvodákban”. A tornaórák már hazafiasak, de a fizika-, a kémia- és a biológiaoktatás még nem. Bayer Zsolt ugyan Kossuth-díjat kapott, „de még mindig nem kötelezőek a versei az iskolákban” – tette hozzá.

„Minden iskolába járó fiút Almási Bélának fognak hívni” – közölte tanévnyitójában Zavargó Tihamér. Az MKKP oktatásügyi referense azonban nem állt meg félúton, szavaiból ugyanis kiderült, hogy minden, iskolába járó lányt is Almási Bélának fognak hívni. „Teljesen mindegy, hogy a névsor elejéről vagy a névsor végéről fogunk feletetni, mindenki azonos eséllyel kap karót” – hangsúlyozta a szakember. „Egyszerűbb és hatékonyabb lesz a névsorolvasás és a hiányzások nyilvántartása, hiszen minden mulasztott óra minden Almási Bélánál könyvelve lesz” – folytatta.

A szót visszavevő konferanszié az oktatáspolitikában még fölfedezhető liberális elhajlásokat ostorozta, „de ha továbbhaladunk a lenini úton, talán rendezhetjük a sorainkat és normális, erkölcsös emberek lesznek a gyermekeink” – mutatott fényt az alagút végén.

„A kormánypárt az elmúlt években bátran föltárta a gazdaságban, az oktatásban, az állami és a párttevékenység különböző területein jelentkező hiányosságokat, szakított az elavult elképzelésekkel” – vette át a szót a budapesti mongol nagykövet felesége, aki utóbb szintén a liberális elhajlásokat és elhajlókat aprította. Szerinte magának a kormánypártnak kellene tanítani a fiatalokat „az élet értelmére, a szocializmus igazságára”.

A nagykövet felesége közölte: több általános iskolában idén megkezdődik az egyenáramú villamosgépek sorozatgyártása, „és január végére leszállítjuk a magnyitogorszki kohászok számára készült első gépeket”. Utóbb szavaiból kiderült: mindez a Szovjetunióval való együttműködés jegyében történik. „Azért kell tovább erősíteni a kormány egyeduralmát, mert ez biztosítja az emberek jobb életét, a haza és a nemzet virágzását” – mondta. „Az oktatás és az országos média államosításával végre eleven kultúréletet teremthetünk. Sőt: a […] vallásellenes világháló betiltása után elérhető lesz az a cél is, hogy mind többen keressék föl a 116 milliárd forintból, uniós támogatás nélkül újjáépült megyei tanácsi könyvtárakat” – folytatta a diplomatafeleség.

Szavaiból kiderült: a hallgatók származás szerinti összetételét is megváltoztatják. „Fontos, hogy az egyetemi hallgatók kilencvennégy százaléka vallásos, kormányközeli származású legyen.

A nagykövetné sürgette az állam és az egyház egységét, a fiatalok hazafias oktatását. „Ez foglalkoztassa most a hazáért tenni akarókat, ne a digitálistábla- vagy a nyelvtanárhiány” – javasolta, ám nem torpant meg. Szerinte nemcsak az iskoláknak, hanem a BKV-nak és az önkormányzatoknak is egyházi kezelésben kellene működniük.

„Győztünk, győzünk, győzni fogunk” – zárta beszédét a mongol nagykövetné.

Kovács József amiatt bírálta a kormányt, mert „a bátortalan kezdés után még mindig nem hajtunk teljes gázzal rückwärtsben”. Annak az elvárásának adott hangot, hogy a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata (Nenyi) „a Lokál címlapjáról és a tankönyvek borítóiról köszöntsön minket”, a köztársasági elnök pedig írástudatlan legyen.

A szónok a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium ügye miatt megdicsérte a kormányt. Az iskolában történtek megmutatják, „hogy bárkiből lehet sikeres vezető”. A Magyar Proletárok, Egyesüljetek Egyesületének képviselője a forrásoknak a hagyományos oktatástól a futballakadémiákhoz történő átcsoportosítását követelte. „A politikaiháttér-ismerősi kör legyen pályázati kritérium” – döngetett nyitott kapukat a szónok, aki követelte a laposföld-elmélet általános iskolai oktatását. „Ne hagyjuk, hogy a pisai bürokraták döntsenek a gyermekeink ismereteiről” – zárta beszédét a proletárpasszivista.

Rövid beszédében Hoffner Ilona annak a víziójának adott hangot, miszerint az újranyitott állami átnevelőtáborokban az iskolarendszerről szóló hazafias dalok lesznek hallhatóak.

„Minden nemzet nagysága abban világlik meg leginkább, hogy miképp neveli kis pondróit, avagy, hogy miből lesz a cserediák” – kezdte beszédét az Okosságügyi Misztérium Csűrcsavaró Bizottságának szóvivőnője. Szerinte, még ha valaki akar is németül vagy angolul tanulni, akkor is jobban teszi, ha előbb megtanul oroszul.

Beszéde elején Klebelsburg Csaba arra kérte a belbiztonsági erőket, hogy „aki nem tapsolt, azt távolítsák el a rendezvényről”. Az MKKP koronaőre köszöntötte az eurázsiai magyarokat, majd új folytatta: „Óriási eredmény, hogy Kelet-Közép-Európában a környező országok kivételével Magyarország fordítja majdnem a legtöbbet az oktatásra. Ezzel Magyarországon továbbra is az első helyen van Magyarország.” A párt – derült ki a koronaőr szavaiból – köztanulóprogramot indít. Ezzel a diákok otthon is fogják tudni „Bajor Zsolt irodalomtankönyvét vagy Szemján Zsolt Hogyan vadásszunk evés közben? című, felejthetetlen művét”. Azt is mondta: a tankötelezettséget több hullámban leviszik tizenkét, hét, végül kétéves korra. Ha a gyerekek nem járnak iskolába, nem történhet meg, hogy iskolásként próbálják ki az alkoholt vagy a cannabist – magyarázta, majd gyorsan hozzátette: nemzeti kémiát fognak tanítani. Ennek keretében a csípős paprikának és a fokhagymának a zsírokkal történő reakcióját kell majd ismerni. A fizikaórákból fifikaórák lesznek, „ahol az érvek ügyes kikerülését, az észrevétlen hazudozást, az elvtelen ígérgetést tudják magukévá tenni a diákok, ahelyett, hogy soha nem használt képletekkel és a világ működésének egyházellenes tanaival tömnék tele a fejüket”. Úgy folytatta: „a sport és az ezoterikus szittyatanokba vetett hit a jövőnk két legfontosabb alappillére”. Szerinte „a mai világban kiválóan tudnak boldogulni azok a gyerekek, akik sokáig tudnak lóról hátrafelé nyilazni és le tudják írni településük nevét rovásírással”.

És még mindig nincs vége.

A gyerekek meg kell hogy tudják különböztetni egymástól a bevándorló és a migráns terroristákat – mondta. A testnevelésórákba integrálják az összes többi órát – tette hozzá a koronaőr. Focimeccsen trianonozásért történelemből két ötöst, mocskosnégerezésért három ötöst kaphatnak, illetve a „Menj vissza Afrikába, te majom!” bekiabálásért földrajzból kaphatnak két ötöst.

A tanárképző főiskolákon is bevezetik a napi két kötelező tornaórát – mondta beszéde végén Klebelsburg.

A tanuló ifjúság nevében Irsai Olivér kapott szót, köszönetet mondott a Fidesznek és fölsorolt tizenöt okot, amiért szereti a magyar közoktatást. Többek közt heti harmincöt-negyven órája van, így egy átlagos nap reggel nyolctól délután háromig van az iskolában. Emellett azért a Magyarországon megszerzendő érettségijéhez különbözeti vizsgát kell majd tennie, hogy fölvegyék egy külföldi egyetemre. „Évente lecserélődik a tanári kar, mert képtelenek ennyi pénzből megélni” – folytatta. Az iskolában nem jut pénz WC-papírra, krétára, táblafilcre, szivacsra és fénymásolópapírra. „Szeretem, hogy tanulhatok erkölcstant és hittant, de a CEU-t meg akarják szüntetni” – folytatta. „Szeretem, hogy k…ára nem készít föl az életre” – mondta. „Szeretem, hogy tizenhét évesen jobban tudom, mi kell a diákoknak, mint akik a minisztériumban ülnek. […] Hajrá Fidesz, hajrá, magyarok, hajrá Szovjetunió!” – zárta beszédét.

A sokaság zárásként elénekelte A párttal, a néppelt, majd gépről egyszerre ment a szovjet himnusz és a Roxette Listen To Your Heartja (gyengébbek és fiatalok kedvéért: utóbbi a Fidesz 1990-es kampánydala volt – Sz. P.)

A konferanszié még bejelentette, hogy kedden a párt Garay téri kocsmairodájában folytatják.

A tüntetés az Internacionáléval ért véget.

