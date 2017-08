Magyarországnak olyan problémái vannak, melyek túlmutatnak az ideológiai különbségeken – interjú Cseh Katkával, a Momentum új elnökségi tagjával

[A Momentum elnökségének tagjai, balról jobbra: Soproni Tamás, Orosz Anna, Fekete-Győr András, Dukán András Ferenc, Cseh Katka. Fotó: Momentum.hu]

Néhány hete nem sokkal egymás után lemondott a Momentum két elnökségi tagja – Pottyondy Edina és Kádár Barnabás. Helyettük választott múlt szombaton a párt döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés két új tagot: Dukán András Ferencet és Cseh Katkát. Cseh Katka szülész-nőgyógyász rezidens, egészségügyi közgazdaságtani végzettsége is van, az elmúlt fél évben az egészségügyi programmal és a nemzetközi kapcsolatok kiépítésével foglalkozott a pártban. Interjú.

Budapest Beacon: Aktivistából vált politikai személyiséggé. Fogalmazhatunk így már most?

Cseh Katka: Talán igen.

BB: Mielőtt a jelenlegi eseményekről kérdeznénk, menjünk vissza kicsit az időben. Meséljen a személyes érintettségéről a 2014 végi – 2015 eleji tüntetésekről. Mi vitte ki ezekre a tüntetésekre, miért döntött úgy, hogy részt vesz rajtuk?

CS.K.: Nos, akkor már egy ideje részt vettem a magyar civil társadalom életében, számos barátom és sok olyan közösség is volt, amelyek igen aktívan vettek részt ezekben a tiltakozásokban. Amikor lehetőségem nyílt az egészségügyről beszélni – az egészségügyi ágazatban tapasztalható állapotokról –, akkor az valódi inspirációt jelentett számomra, és örömmel vettem részt a tiltakozásban. Őszintén úgy vélem, hogy az akkori események különlegesek voltak, mivel az Orbán rezsim ellen a civil társadalom fokozatosan felemelte a hangját, és még ha vannak problémák más területeken is, megtalálta a hangot, megmutatta, hogy megvan ehhez a bátorsága. Az emberek már nem félnek az utcára menni, nem félnek felemelni a hangjukat, vagy, hogy kiálljanak aláírásokat gyűjteni egy petícióhoz. Szerintem 2010-előtt ez nem volt a jellemző – a civil társadalom ilyesfajta szerepvállalása –, nem ez számított a fő irányvonalnak. Úgy vélem, erőt lehetett meríteni azokból a tiltakozásokból.

BB: Hogyan változott meg a politika légköre 2014-2015 óta, amióta ön nyíltabban vállalt szerepet? Ön szerint történt bármilyen jelentős változás, akár a jó, akár a rossz irányba?

CS.K.: Nyilvánvaló, hogy amióta a Fidesz elvesztette kétharmados parlamenti többségét, megváltozott a döntéshozatal. Úgy vélem, ebből a szempontból pozitív jel, hogy kicsit lelassultunk, és nagyon örülök, hogy látok olyan új mozgalmakat is, ahol új generációk is szerepet vállalnak. Nem mondom, hogy ez egy kedvező légkör, de 2018-cal kapcsolatban optimista vagyok, szerintem jó úton haladunk.

BB: Most a Momentumnál vállal szerepet. A Momentum egy rendkívül sikeres kampányt szervezett a 2024-re tervezett budapesti olimpiai játékok megrendezése ellen. Ezután döntött úgy a mozgalom, hogy hivatalosan is párttá alakul. Mi ösztönözte, hogy csatlakozzon hozzájuk?

CS.K.: Már a legelejétől kezdve a Momentummal voltam – azok egyike voltam, akik már egy évvel azelőtt a mozgalomban dolgoztak, hogy a NOlimpia kezdeményezés elindult volna. Talán nem volt annyira nyilvánvaló, de mindig is megvolt az a nagyon is konkrét célunk, hogy párttá alakuljunk, és később részt vegyünk a döntéshozatali folyamatokban. Jogalkotási javaslataink lesznek, meg akarjuk változtatni a törvényeket és a folyamatokat annak érdekében, hogy az emberek életét jobbá tegyük. Ez egy konkrét elképzelés volt, a NOlimpia kampány csak az volt, amivel kiálltunk a nyilvánosság elé, nem az voltunk mi. Akkorra már megvolt a struktúránk, voltak aktivistáink, vezetőségünk. Fontosnak véljük, hogy legyen meg a kialakult struktúránk, mielőtt bármibe belekezdünk. Azt gondolom, hogy ez az eddigi sikereink egyik kulcsa.

BB: Az egyik bírálat, amit a Momentummal kapcsolatban hallani lehet, az az, hogy a Momentum nem rendelkezik programmal. Nincsenek politikai irányelveik, politikai javaslataik, melyek alapján tovább lehet menni. Egy ilyen környezetben hogyan bátorítanak más embereket arra, hogy a Momentumot politikai pártként is komolyan vegyék?

CS.K.: Mindenekelőtt, rendelkezünk programmal, rendelkezünk nagyon részletes politikai programmal, melyet október 15-én közzé is teszünk. Ennek a véglegesítése valójában éppen most, a napokban történik. Én vagyok az egészségügyi program, az egészségpolitikai munkacsoport koordinátora, szóval biztosíthatom önt arról, hogy lesz olyan részletes programunk, melyet bárki szabadon elolvashat. Ugyanakkor azt gondolom, van itt egy komoly félreértés is, amit gyakran hallok, miszerint a Momentum nem rendelkezik ideológiával. Üzenetünk jelentős része, hogy Magyarországnak olyan problémái vannak, melyek túlmutatnak az ideológiai különbségeken. Példának okáért, én egy kórházban dolgozom. Naponta olyan gondokkal küzdünk, hogy van-e például gumikesztyű, amit felvehetünk. Ez nem egy ideológia kérdés, nem jobboldali vagy baloldali ügy. Alapvető problémákat kell megoldanunk, ezeket pedig közösen, egy országként, egy nemzetként kell megoldanunk. Engem nem érdekel, hogy valaki korábban a baloldalra vagy a jobboldalra szavazott. Ezeknek a problémáknak a megoldása érdekében együtt kell dolgoznunk.

BB: A politika iránt érdeklődő, de abba nem feltétlenül belefolyó fiatalokkal folytatott beszélgetésink során azt tapasztaltuk, hogy számukra a teljes politikai folyamat – és most nemcsak a Parlamenti történésekről van szó – teljesen átláthatatlan. Egyszerűen nem értik, miként működnek ezek a dolgok. A Momentum most össze fogja állítani a részletes irányelvi javaslatcsomagját. Hogy néz ki ez a folyamat, hogyan csinálják? Milyen forrásokból szerzik a javaslataikat, hogyan formálja a vezetőség a párt jövőbeni irányelveit?

CS.K.: Munkacsoportjaink vannak, a pártunk kidolgozott struktúrával működik. Ahogyan azt korábban is említettem, van egy olyan belső struktúránk, amely felelős az irányelvek kidolgozásért. Van a politikai osztálynak egy vezetője, neki vannak helyettesei – akik a sorban utána következnek –, és vannak munkacsoportjaink. Minden fő területnek külön munkacsoportja van, és a munkacsoportoknak is vannak alosztályai. Alapvetően azok az emberek, akik ezeken dolgoznak, a tagságunkból kerülnek ki. Ahhoz, hogy valaki bekerülhessen, általában megfelelő háttérrel kell rendelkeznie. Azoknak, akik csak érdeklődnek bizonyos politikai területek iránt, de nem feltétlenül áll szándékukban részt venni az irányelvek megírásának munkafolyamataiban, vannak olyan alcsoportok vagy osztályok, ahol például segíteni tudnak olvasólisták összeállításában, összefoglalók megírásában, vagy például események megszervezésében is bizonyos területeken. Annyi tagok igyekszünk bevonni, amennyit csak lehetséges. Természetesen vannak külső tanácsadóink is, akiknek tetszik, amit csinálunk, segítenek nekünk. Velük is rendszeresen konzultálunk, úgy véljük, nagyon fontos bevonni az érdekelt feleket, a szakmát. Fontos, hogy párbeszédet folytassunk, ahogyan azt most is tesszük. Tehát a programot a tagjaink írják, de tanácsadóként az egyes területek legjelentősebb szereplői is részt vesznek a munkában. Nyilvánvaló az is, hogy ezek a személyek nem feltétlenül szeretnének a Momentum oldalán a nyilvánosság elé állni, de a háttérben ott vannak és segítenek bennünket.

BB: A Momentum nemrég ismét bejelentette, hogy nem kívánja egyesíteni erőit más ellenzéki erőkkel a 2018-as választásokra. Ezek szerint hisz benne a Momentum, hogy egyedül le tudja győzni Orbán Viktort.

CS.K.: Amikor elkezdtük a NOlimpia kampányt, ott voltam az első aktivistaképzésen. Úgy kilencen voltunk, egy pincében ültünk. Azt mondták nekünk, hogy össze kell gyűjtenünk 138 ezer aláírást. Nos, akkor legalábbis kétségesnek hangzott volna, ha azt mondom, hogy igen, össze tudjuk szedni a szükséges számú aláírást. Nagyon hosszú út áll előttünk, de meg kell őriznünk az integritásunkat. Nyilvánvaló, hogy mi is nyitottak vagyunk az együttműködésre ügyek mentén, de ahogyan a legelejétől kezdve mondja a Momentum, szeretnénk magunk végigmenni az úton. Őszintén hiszem, hogy 2018-ban megtörténhet a változás.

