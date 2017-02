Majtényi valószínűleg köztársaságielnök-jelölt lesz, 2,8 billió lenne a budapesti olimpia végösszege, Tarlós elnézést kért – ez történt pénteken

Mivel az LMP úgy döntött, hogy beáll mögé, Majtényi László volt adatvédelmi biztosnak valószínűleg összejön az államfői jelöléséhez szükséges legalább negyven országgyűlési képviselői aláírás. Egy amerikai olimpiaszervezés-szakértő közgazda szerint a budapesti olimpia nem a tervezett 774 milliárd, hanem 2,8 billió forintba fog kerülni. Tarlós István főpolgármester elnézést kért, amiért az illetékes szervek január-február fordulóján bénán kezelték a hóhelyzetet. Papcsáknak mennie kell. Megkezdődött az emberöléssel kapcsolatos bűnpártolással vádolt volt fideszes képviselő, Gál Roland büntetőpere. Orbán Viktor nagyon kemény kritikát kapott az egyik legjelentősebb amerikai hírtelevízióban – pénteki összefoglalónk.

Úgy tűnik, hivatalosan köztársaságielnök-jelölt lesz Majtényi László

Az LMP elnöksége támogatja Majtényi Lászlónak, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökének, volt adatvédelmi biztosnak az államfőjelöltségét, a párt ugyanakkor szívesebben látná, ha az emberek közvetlenül választanák meg a nemzet egységét kifejező köztársasági elnököt – közölte Schmuck Erzsébet frakcióvezető pénteken sajtótájékoztatón. Az LMP meggyőződése, hogy független, pártok felett álló, a szakmai munkával tekintélyt kivívó államfőre van szükség, aki méltó módon képviseli a Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László által megalapított hagyományokat – mondta, hozzátéve: fontosnak tartják, hogy a köztársasági elnök elkötelezett legyen a fenntartható fejlődés és a jövő nemzedékek ügyei iránt, ezért arra kérték az Eötvös Károly Intézet vezetőjét, ezen pontokat is építse be programjába. Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja ezt azzal egészítette ki: Majtényi László bizonyította, hogy képes őrködni a jogállam felett, amire szerinte Áder János nem volt képes. Hangsúlyozta: Majtényi László nagy valószínűséggel nem lesz államfő, ám alternatívát mutatni már önmagában egy értékválasztás. Mint arról a Budapest Beacon korábban beszámolt, lapértesülés szerint már decemberben fölmerült, hogy az LMP támogatja a volt adatvédelmi biztos államfővé történő jelölését. Az LMP bejelentése – a korábbi ellenzéki közlések fényében – azt jelenti, hogy Majtényi László nagy valószínűséggel megkapja a jelöléshez szükséges, minimálisan negyven képviselő támogatását. (MTI)

Informális EU-csúcs Máltán

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este Máltára, az Európai Unió pénteki informális csúcstalálkozójára utazott. A csúcson Washington és Moszkva vélt közeledése, a Líbiából érkező menekülthullám és a Brexit volt a fő téma. „Én meglepetéssel figyelem azokat a neurotikus európai reakciókat, amelyekkel minősítgetik az Egyesült Államok döntését” – közölte a csúcstalálkozó elején Orbán Viktor. (Hvg.hu)

Financial Times: az olimpiaellenesség mozgósíthatja a magyarországi ellenzéket

A Financial Times budapesti tudósítója, Andrew Byrne szerint Budapest 2024-es olimpiai pályázata komoly helyi ellenállásba ütközhet. Byrne beszámol a Momentum Mozgalom aláírásgyűjtéséről, és arról is, hogy a mozgalom az olimpiallenes népszavazás sikeréből szeretne ellenzéki mozgalmat építeni. Hivatkozik a Medián szerdán közölt közvélemény-kutatására is, amely szerint a magyarok hatvannyolc százaléka ellenzi a játékok megszervezését, a budapestiek ötvennégy százaléka pedig megszavazná a pályázat visszavonását. Byrne megszólaltat egy amerikai olimpiaszervezés-szakértőt, Victor Matheson közgazdát, aki szerint, ha lesz budapesti olimpia, az reálisan 2,8 billió forintba fog kerülni – szemben a 774 milliárd forintos magyar tervszámmal. (Ft.com, 444)

Papcsákot a Fidesz leveszi a sakktábláról

A Fidesz országos vezetése úgy döntött, leveszi Papcsák Ferenc volt zuglói polgármestert és ugyancsak volt egyéni országgyűlési képviselőt a választókerületi elnöki posztról. Papcsák körül számos botrány robbant ki, 2014-ben pedig nem tudott egyéni mandátumot szerezni. Listán ugyan bekerült az Országgyűlésbe, de 2015-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelőbizottsági elnökévé nevezték ki, ezért lemondott mandátumáról. Papcsák utódja – egyúttal vélhetően a 2018-as képviselőjelölt – Jelen Tamás volt XI. kerületi alpolgármester lesz. Zuglóban amúgy április 23-án időközi önkormányzati választást tartanak: a korábban eltűnt MSZP-s képviselő, Sápi Attila helyére többek közt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is állít jelöltet. (24.hu, Valasztas.hu)

Nyilvánossága hozta a kormány a négyes metróról szóló teljes OLAF-jelentést

A kormány nyilvánosságra hozta a Csalás Elleni Európai Hivatalnak (OLAF) az 1,7 milliárd euróból fölépült négyes metróról szóló teljes jelentését. A jelentés arra jutott, hogy háromszázmillió eurót, tehát mintegy 93 milliárd forintot vissza kell fizetni az Európai Unió kasszájába. Az OLAF érintettként a fővárost, az Alstomot és Medgyessy Pétert nevezte meg. A volt miniszterelnök cége összesen csaknem 600 ezer eurót kapott a 4-es metró kocsijait gyártó Alstomtól tanácsadási és képviseleti munkáért. Medgyessy szerint a szerződésekben semmi kivetnivaló nincs. A volt kormányfő nonszensznek tartja, hogy ráhatása lett volna a szerződés megkötésére, hiszen rosszban volt Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnökkel. (Kormany.hu, Index, Hvg.hu, 444)

Megkezdődött az emberöléssel kapcsolatos bűnpártolással vádolt volt fideszes képviselő büntetőpere

A Szekszárdi Törvényszéken megkezdődött a dunaföldvári gyilkosság ügyének tárgyalása. Az eljárásban bűnpártolással vádolják Gál Roland volt dunaújvárosi fideszes önkormányzati képviselőt. A vád szerint 2013. május 1-én az otthonában megölték Molnár Antal negyvenkét éves dunaföldvári vállalkozót, majd egy dunaújvárosi ház pincéjében elásták és bebetonozták. A Tolna Megyei Főügyészség három dunaújvárosi férfi ellen emelt vádat, kik közül a negyvenéves Gál Rolandot – aki tagadta a vádakat – emberöléssel kapcsolatos bűnpártolással vádolják. Gál Roland 2006-tól volt dunaújvárosi önkormányzati képviselő, 2016 márciusában lemondott megbízatásáról, a Fidesz felfüggesztette párttagságát, a párt helyi szervezete pedig kezdeményezte kizárását az önkormányzati frakcióból. (MTI, Hvg.hu)

Tarlós István önkritikát gyakorolt a fővárosi hóhelyzet miatt

A főpolgármester pénteki sajtótájékoztatóján elnézést kért a budapestiektől a megállók és járdák síkossága miatt. Mint mondta, nem érti, hogy ez a helyzet hogyan állhatott elő, de a saját szemével is látta (máséval nehéz lett volna – a szerk.), hogy balesetveszélyes, ezért személyesen intézkedett a takarításról. Intézkedése abban merült ki, hogy fölhívta a járdák, megállók és tömegközlekedéssel járt útvonalak síkosságmentesítéséért felelős Fővárosi Közterület-Felügyelet (FKF) és a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) vezérigazgatóját, saját elmondása szerint rájuk szólt, hogy „nyomás takarítani, majd utána beszélünk”. (Hvg.hu)

A kormánypropaganda megcélozza a vakokat: Magyarország a továbbiakban MP3 formátumban is erősödik

A kormány megcsinálta a Magyarország erősödik-szórólapokat MP3-ban. A fölvételen monoton hangon olvassák a bombasztikus gazdasági számokat. „Hazánkban kilencezer vak és több mint hetvenezer gyengén vagy aliglátó (sic! – a szerk.) honfitársunk él. Az ő tájékozódásukat segíti a most megjelent hangoskönyv, amelyet a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége készített el” – írja ezzel kapcsolatban Nyitrai Zsolt fideszes országgyűlési képviselő. (Facebook, 444, Kormany.hu)

Rendesen aprították Orbán Viktort az egyik legjelentősebb amerikai hírtelevízióban

Az MSNBC-n sugárzott Rachel Maddow Show-ban Maddow hosszan beszélt Magyarország rendszerváltás utáni történetéről, és Orbán szerepéről. A szerkesztő-műsorvezető leírása szerint miután 2002-ben Orbán elvesztette a választást, a trauma mély nyomot hagyott benne, és eltökélte, hogy visszatér, és akkor már nem adja ilyen könnyen magát. És jött is újra 2010-ben, majd aztán a választási szabályok átírásával megtartotta a kétharmados parlamenti többséget a 2014-es választáson is. A műsorvezető elsorolta Orbánék több intézkedését is, és nem túl kedvező a mérleg: határkerítés, médiahadjárat, a bírói kar kiherélése, a fontos politikai pozíciók elfoglalása és hasonlók. Arról is szó esik, hogy Orbánt a keresztneve miatt Viktátornak becézik itthon, és a műsorban Maddow is többször így hívja. Aztán a végén rátér Putyin látogatására, és hogy a budapesti volt Putyin első külföldi útja, mióta Trump az amerikai elnök. Szó esik arról is, hogy Magyarország hogyan közeledik Oroszország felé, és hogy Oroszország miért nem a legjobb szövetséges. (MSNBC, 444)

A konyhán át iszkolt el a média elől a vadászházba beköltöző fideszes polgármester

Minden módon kerülte a találkozást a sajtóval az a Mondok József, aki – mint arról a Budapest Beacon korábban beszámolt – egyszerűen beköltözött egy európai uniós pályázati pénzen felhúzott vadászházba. Pedig dicsőséges nap volt számára a csütörtöki: újraválasztották a lovasszervezetének élén. Csak a nyilvánosságot kellett nélkülöznie: zárt ülést rendeltek el történetük során először, nehogy a média föltehesse neki kérdéseit. Végül a polgármester szolgálati terepjáróját átparkolták a hátsó kijárathoz, hogy ott tudjon elmenekülni. (Hvg.hu)

