Miért is tör a keresztény Európa vesztére Soros? Mert zsidó, tehát, ahogy 1942-ben a Der Stürmerben is megfogalmazták: született bűnöző – a történészprofesszor nyílt levelet írt az izraeli miniszterelnöknek

[Karsai László dedikál egy 2016. június 8-i könyvbemutatón. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter]

„Ön szerint a Soros Györgyöt rágalmazó gyűlöletkampány nem antiszemita kampány. Lehetséges, hogy ahhoz ért, hogy megválogassa, kitől és mennyi drága ajándékot fogadjon el, de most tévedett” – írja Benjamin Netanjahunak címzett nyílt levelében Karsai László. A történészprofesszor arra kéri az izraeli miniszterelnököt, hogy budapesti látogatása előtt még egyszer nézze meg a Soros Györgyöt ábrázoló plakátokat.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, bő egy héttel ezelőtt Benjamin Netanjahu – aki kormányában a miniszterelnöki poszt mellett a külügyminiszterit is viszi – utasítására az izraeli külügyminisztérium visszavonta (valójában csak egy tisztázó nyilatkozatot tett közzé – a szerk.) a magyar kormányt elítélő nyilatkozatot, amelyben Josszi Amrani, Izrael Állam budapesti nagykövete felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza a Soros György fényképével futó plakátkampányt, mert az gerjeszti az antiszemitizmust, szomorú emlékeket idéz föl, gyűlöletet és félelmet szít. Az izraeli külügy emellett éles szavakkal bírálta Soros Györgyöt, mert Izraelt rágalmazó szervezeteket pénzel.

Fabriczki Eszter, a Közép-európai Egyetem (CEU) hallgatója emiatt igen kemény hangvételű nyílt levélben ment neki az izraeli kormányfőnek, mondván, Izrael felelőssége, hogy védelmet nyújtson minden zsidó számára, ám a magyarországi zsidóságot szerinte Netanjahu nemcsak hogy nem védte meg, de még ütőkártyát is adott az Orbán-kormány kezébe, éppen a zsidóság ellen.

Nem ez azonban az egyetlen, izraeli miniszterelnöknek címzett nyílt levél – aki mellesleg hétfőtől csütörtökig Budapesten tartózkodik. Karsai László Soá-kutató történészprofesszor maga olvasta föl saját írását, amikor múlt csütörtökön az Együtt meghívására részt vett a Népfürdő utca és a Dunavirág utca sarkán rendezett plakáttépésen. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) professzora, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora szerkesztőségünknek hétfőn eljuttatta a nyílt levelét, melyet az alábbiakban minimális szerkesztéssel, teljes egészében közlünk:

„Isten hozta, Miniszterelnök Úr!

Ön szerint a Soros Györgyöt rágalmazó gyűlöletkampány nem antiszemita kampány. Lehetséges, hogy ahhoz ért, hogy megválogassa, kitől és mennyi drága ajándékot fogadjon el, de most tévedett.

Persze nekem, Önnel szemben könnyebb a helyzetem. Történész vagyok, a nácizmus és magyarországi elvbarátaik, a nyilasok, valamint a holokauszt történetének kutatója. Tudom, hogy Orbán Viktor és harcostársai nem most, hanem jó másfél évtizede kezdtek el zsidózni. Nem is akárhol, a magyar parlament épületében Orbán egyszer azt találta mondani, hogy a Kárpát-medence a magyarok élettere (németül: Lebensraum). Ezt a szót az irredenta, rasszista, antiszemita Magyar Igazság és Élet Pártja alapító elnöke, Csurka István szótárából vette. Orbán azt is mondta, hogy őt a MIÉP, a párt nem érdekli, csak a szavazói. Ebből a pártból nőtt ki a neonáci Jobbik, amelynek a kulturális, nemzetvédő politikáját Orbán már évek óta megpróbálja ellopni és megvalósítani. Többek között alig pár hete a náci Nagynémet Birodalom hajdani szövetségesét, Horthy Miklós kormányzót is elkezdte ünnepelni a Fidesz vezére (németül: Führer). Aki nevezte már idegenszívűnek a liberális és szocialista politikai ellenfeleit, akik szerinte néha, genetikai okokból, rárontanak a saját nemzetükre. Illetve nem is az ő nemzetük, hiszen ők liberálisok, kozmopoliták, internacionalisták, tehát nem magyarok.

Mivel a zsidókról Goebbels előtt is már megállapították az antiszemiták, hogy gyökértelen, hazátlan gazemberek, természetes, hogy az ön barátja egy-egy zsidózása után siet leszögezni, hogy megvédi a magyarországi zsidókat.

Ezúttal szeretném Önt is tájékoztatni, hogy én is, és hozzám hasonlóan még jó néhány ember, holokauszt-túlélők és gyermekeik, unokáik: magyarok vagyunk. Minket nem, Önt kell megvédeni, ön, mint izraeli politikus fokozott védelemre szorul. Orbán vezér egyik alvezére, Kövér László szerint hazánkban van zsidókérdés. Téved, Magyarországon antiszemita-kérdés van, csak az antiszemiták szerint van zsidókérdés.

Arra kérem, a jövő heti budapesti látogatása előtt nézze meg még egyszer a Soros Györgyöt ábrázoló, Magyarország-szerte látható plakátot. Talán nem tudja, hogy ennek a plakátnak van egy 1942-es náci eredetije. Azon tizenegy zsidó vigyorog, nevet gúnyosan. Erre persze a valóságban nem nagyon lehetett okuk, hiszen 1942-ben közel négymillió európai hitsorsosukat lemészárolták a nácik és román, magyar, litván, ukrán, lengyel, stb. kollaboránsaik. De a hírhedt Der Stürmer eredeti antiszemita plakátjának alapötletét Orbán propagandistái alkotóan alkalmazták. Sorost pedig rágalmazzák, ebben is vezérük útmutatását követve.

Orbán még június 27-én, a világtörténelem legsikeresebb nemzeti konzultációját értékelő beszédében hazudta azt, hogy Soros milliószámra akarja a muzulmánokat Európába telepíteni.

Orbán azzal rágalmazta meg a jeles emberbarátot (akit ő csak nemzetközi spekulánsnak hív), hogy embercsempész maffiahálózatot működtet, a civil szervezetekkel együtt. Annak a beszédnek a végén mondta Orbán, hogy »ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén!«. Július 1-én pedig megjelentek az Ön által is megvédett plakátok Magyarország-szerte. Miért is tör a keresztény Európa vesztére Soros? Mert zsidó, tehát, ahogy 1942-ben a Der Stürmerben is megfogalmazták: született bűnöző. Remélem sikerült meggyőznöm Önt is, tévedett, egy antiszemitát és antiszemita kampányát vette védelmébe.

Ezek a plakátok a kormánypárti médiában folyó idegengyűlölő, rasszista és antiszemita propagandakampány utcai megnyilvánulásai. Nem tájékoztatnak: manipulálnak, hazudnak. Szellemi és fizikai környezetünket szennyezik, tisztítsuk meg hazánkat, le velük!”

[A Der Stürmer Karsai László által említett plakátja]

