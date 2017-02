„A Momentumnak sikerült áttörnie olyan falakat, amelyekről az elmúlt években azt gondoltuk, hogy lehetetlen”

[A Momentum Mozgalom aktivistái aláírást gyűjtenek a Blaha Lujza téren. Fotó: MTI, Bruzák Noémi]

Két százalékot kapna egy most vasárnap esedékes választáson a Momentum Mozgalom, amely az elkövetkezendő hetekben fog csak párttá alakulni. Minek köszönhető ez a hirtelen jött népszerűség, és meddig tarthat a lendület? Erről kérdeztük László Róbert választási szakértőt.

Párttá alakul a budapesti olimpiáról népszavazást kezdeményező Momentum Mozgalom – jelentette be Orosz Anna, a szervezet képviselője az ATV Start című műsorában szerdán. Az aláírásgyűjtés befejeztével elindítják a hivatalos folyamatot, és a 2018-as választáson már indulni fognak. „Különböző ügyek mentén bármelyik párttal hajlandóak vagyunk együttműködni ugyanúgy, ahogy a NOlimpia-kampányban is, de ennél konkrétabb politikai összefogásról még biztos hogy nincsenek szándékaink”. Az is egy forgatókönyv, hogy önállóan indulnak.

Szintén szerdai hír, hogy a Momentum Mozgalom támogatottsága immár mérhető. A Medián felmérése szerint a teljes népesség 1, a választani tudó „biztos” szavazók 2 százalékát tudhatja maga mögött a csoportosulás, ami pár héttel a színre lépése után megsüvegelendő teljesítmény. Csak viszonyításképp: az Együtt mindkét összevetésben csupán egy-egy százalékkal előzi meg őket a Mediánnál.

Az egyértelműen látszik, hogy nagyon sok olyan munkát elvégzett a Momentum, amit az ellenzéki pártok az elmúlt években nem – válaszolta László Róbert, a Political Capital (PC) választási szakértője az azt firtató kérdésünkre, miben rejlik a Momentum sikere. Úgy álltak bele a népszavazási kezdeményezésbe, hogy azt már megelőzte egy nagyon aktív hálózatépítő munka, melynek köszönhetően nemcsak Budapesten vannak jelen, hanem több vidéki városban is. Ez persze édeskevés egy országos hálózathoz, de azt mindenképpen jelzi, hogy a Momentumnál az első pillanattól kezdve komolyan gondolták, hogy nemcsak egy „Nagykörúton belüli kezdeményezést kell elindítani”, hanem meg kell teremteni az országos párttá alakulás alapjait is – véli László Róbert.

Szerinte utóbbi az ellenzéki pártok egyik legnagyobb gyengeségének bizonyult az elmúlt években, miközben „a Momentum felmérte, hogy ez terepmunka nélkül nem fog menni”. Nemcsak a programon és nemcsak a vezetőn múlik egy párt sikeressége, hanem elsősorban azon, képesek-e helyben közösséget építeni. A Fidesz mellett ezt a munkát eddig csak a Jobbiknak sikerült hosszú évek kemény munkájával elvégezni. Hogy a Momentum képes lesz-e erre, azt egyelőre lehetetlen megítélni, de úgy tűnik, az alapokat letették – jegyezte meg a PC választási szakértője.

Az ellenzéki pártok gyakran arra panaszkodnak, hogy komoly hátrányban vannak a kormánnyal szemben, már ami a médiamegjelenési esélyeiket illeti. László Róbert szerint ez igaz, de a Momentum mégis be tudta bizonyítani, hogy ez a hátrány leküzdhető, és lehet ismertségre szert tenni egyetlen ügyre fókuszálva úgy, hogy még csak nem is pártként teszik mindezt. Ez már önmagában jelentős sikere a Momentumnak, amiből az ellenzéki pártok tanulhatnak, az ugyanakkor nem látszik, hogy az aláírásgyűjtést követően „mennyire fognak kifáradni” – figyelmeztetett. Ez nyilván attól is függ, sikerül-e összegyűjteni a megfelelő számú aláírást. Hogy egy esetleges siker vagy kudarc milyen hatással lesz a mozgalomra, az egyelőre megjósolhatatlan – tette hozzá.

„A Momentumnak sikerült áttörnie olyan falakat, amelyekről az elmúlt években azt gondoltuk, hogy lehetetlen. Ügyet vittek be a nyilvánosságba, ők váltak kezdeményezővé, nemcsak reaktív politizálást folytattak” – összegzett a szakértő.

László Róbert szerint nem elképzelhetetlen a Momentum parlamenti erővé válása 2018-ban. Erre példaként a Lehet Más a Politika (LMP) esetét hozta fel, amely 2009 elején alakult, néhány hónappal később pedig majdnem 3 százalékot szerzett az európai parlamenti választásokon. Az LMP a rá következő évben 7,5 százalékkal jutott be a parlamentbe.

„Ordító igény van egy új politikai erőre”, a kérdés az, hogy a Momentum be tudja-e tölteni ezt az űrt. Mindenesetre az elmúlt években senki nem indult még olyan sikeresen, mint ők – tette hozzá.

A felvetésre, miszerint sok támadás érte a Momentumot az utóbbi hetekben, a PC szakértője azt válaszolta: „eddig ügyesen reagáltak a kiszámítható támadásokra. Sikeresen különböztették meg magukat a többi párttól, miközben elfogadták a támogatásukat. Nem mentek bele az elhatárolósdiba, helyette azt mondták, Orbán Viktor támogatását is elfogadják az ügy érdekében, Szanyi Tibort pedig terepmunkára fogták”.

Ezzel elérték, hogy komolytalanná váljanak azok a vádak, miszerint valamilyen MSZP-s vagy DK-s machináció lenne a mozgalom hátterében. „Hogyha ezekben a pártokban lett volna eddig ennyi invenció, akkor sokkal sikeresebbek lennének” – tette hozzá. Ezek a lejárató próbálkozások a Fidesz saját választói táborában talán működnek – például megerősíti őket a nemlétező háttérhatalmakban való rögeszmés hitben –, de nem nyúlnak túl az elkötelezett szavazótáboron, a Momentum pedig nyilvánvalóan nem rájuk hajt – hangsúlyozta László Róbert.

