Nem engedték be a rendőrök Juhász Péteréket az Alkotmány utcába, de ettől még megtartják a tüntetést

Juhász Péter az Együtt elnökségi tagjainak és országgyűlési képviselőjének kíséretében szeretett volna bejutni az Alkotmány utcába, hogy a tüntetésük bejelentett és jóváhagyott helyszínén megkezdhessék a színpadépítést, ám a rendőrsorfal útjukat állta, tegyük hozzá: jogszerűtlenül. Füttykoncert ettől még lesz, csak nem ott, ahol eredetileg tervezték.

Csütörtök reggel Juhász Péter, az Együtt alelnöke Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő, továbbá Berkecz Balázs és Pataki Márton elnökségi tagok kíséretében megpróbált bejutni a Kossuth tér-Alkotmány utca sarkához, oda, ahova az Együtt a csütörtök esti, Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatásának idejére bejelentett tüntetését szervezte. Hiába, az Alkotmány utca-Bajcsy Zsilinszky út kereszteződésénél – több száz méterre a demonstráció helyszínétől – ugyanis útját állta a rendőrsorfal.

Juhász az illetékes rendőrt arról tájékoztatta, miszerint érvényes és törvényes jogi igényük van arra, hogy az Alkotmány utca-Kossuth tér sarkán tüntessenek, ám a rendőr a Terrorelhárítási Központ (TEK) személy- és létesítménybiztosítási intézkedésére hivatkozva megtagadta a lezárt területre való belépést.

„Mi, mint végrehajtók, azt a feladatot tudjuk végrehajtani, ami a személy- és létesítménybiztosítási intézkedésre vonatkozik” – mondta az eljáró rendőr. Hozzátette: a helyszínen nem tudja vizsgálni, sőt, még csak nem is vizsgálhatja, hogy Juhászék mikor és hogyan jelentették be a rendezvényüket, neki azt a feladatot kell végrehajtania, ami a zárásra vonatkozik.

Mint arra korábbi cikkünkben Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) gyülekezési jogi programvezetője által mondottak alapján felhívtuk a figyelmet, a rendőrségnek az Alaptörvény szerint az az elsődleges kötelezettsége, hogy az alapjogokat, így a tüntetéseket (is) biztosítsa. Mivel Juhászéknak érvényes és törvényes jogi igényük van arra, hogy az Alkotmány utca-Kossuth tér sarkán tüntessenek, a rendőrségnek a biztosítás során a zavarást akkor is el kell hárítania, ha az történetesen a TEK részéről történik. Vagyis: a rendőrségnek nemhogy nem kellene szolgai módon végrehajtania a TEK utasításait, de fel is kellene lépnie a tüntetés és a tüntetők védelmében, adott esetben még a TEK-kel szemben is.

Erre utalt feltehetően Juhász akkor, amikor az intézkedő rendőrnek mosolyogva megjegyezte, miszerint neki most rendőrt kellene hívnia, hogy gyakorolhassa a jogait? Teljesen abszurd helyzet, ahogyan a feltételezés is, miszerint a rendőrség adott esetben a Dunába tolná a TEK-et, így nem maradt más választás, mint egy új helyszín kiválasztása: ez a megállapodás értelmében a Markó utca-Bajcsy Zsilinszky út sarka lesz, a színpad pedig a Nyugati tér felé néz majd.

Juhász ezután rögtönzött sajtótájékoztatóján elmondta: hiába hagyta jóvá a bejelentést a rendőrség, hiába mondta a TEK, hogy bárhol tüntethetnek, (a TEK közleménye nem több, mint annak a közlése, hogy ők nem tesznek olyat, amit egyébként jogilag nem is tehetnének meg, a TEK-nek ugyanis nincs hatásköre gyülekezési jogi ügyekben, azokban csak a rendőrség illetékes – a szerk.) kiderült, hogy nem tüntethetnek bárhol.

Az Együtt az új helyszínre este hat órára vár mindenkit, aki szeretné kifütyülni Orbán Viktort. „Nem tudjuk érvényesíteni a jogainkat, bár tudjuk azt előre, hogy a bíróságon meg fogjuk nyerni ezt a pert. […] Nyilvánvalóan kártérítést fogunk kérni a TEK-től” – tette hozzá az Együtt alelnöke.

Az esemény zárásaként az Echo TV riporterének sikerül meglehetősen kellemetlen helyzetbe hoznia saját magát remek kérdésével, miszerint „miért éreznek egy ilyen fura, elemi késztetést, hogy bárkit, illetve mindenkit kifütyüljenek”? Juhász úgy reagált: „Mi nem fütyülünk ki mindenkit, nem tudom feltűnt-e önnek, mi Orbán Viktort fütyüljük ki, és arra azért érzünk elemi késztetést, mert ez az ember, aki Magyarország miniszterelnöke, tíz éve nem képes nyilatkozni semmilyen médiumnak, nem válaszol a kérdésekre, nem hallgatja meg az állampolgárok szavát, és szeretnénk neki visszajelzést adni, ugyanis ő nem király, nem alattvalói vannak, hanem állampolgárok vannak, akiknek a jogait kellene biztosítania. Ehelyett ő kiskirályként viselkedik, mint egy futballhuligán, a törvények áthágásával a magánhadseregével védi a saját seggét. Tűrhetetlen. Mi demokráciát szeretnénk, Orbán Viktor viszont nem demokrata. Ezért fütyülünk, mert nincs más módunk kifejezni a véleményünket”.

Még a helyszínen szerettünk volna megszólaltatni a rendőrség részéről egy illetékest, ám a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivőjéhez, Csécsi Somához irányítottak bennünket, így neki küldtük el azt firtató kérdéseinket, hogy miért járt el a rendőrség nyilvánvalóan jogsértő módon, továbbá miért nem egyeztettek akkor a bejelentővel, amikor arra még törvényileg lehetőségük, sőt, amennyiben tiltó ok merül fel, úgy jogszabályi kötelezettségük lett volna?

Azt persze tudjuk, hogy jelen esetben nem merült fel tiltó ok, márpedig amennyiben a rendőrség nem közöl ilyet a bejelentéstől számított 72 órán belül, akkor tudomásul vettnek kell tekinteni a rendezvényt, ezt követően pedig a tüntetés kezdetéig a rendőrség már nem vezethet be korlátozásokat a szervező egyetértése nélkül, így nem is tilthatja meg a demonstrációt.

Január kilencedikén jelentette be az Együtt a tüntetést, a rendőrség ehhez képest csak január 31-én bökte ki, hogy a nemzetközileg védett személy szabad mozgását és közlekedését a rendőrségnek biztosítania kell, ám mivel a tervezett rendezvény helyszíne a személy- és létesítménybiztosítási intézkedéssel érintett területen, ráadásul a delegációs útvonalon van, a rendezvény paramétereinek módosítása (helyszín, időpont, technikai előkészületek) válik szükségessé.

Az Együtt érthető okokból nem kívánt reagálni erre, álláspontjuk szerint ugyanis a rendezvényt a BRFK az elbírálásra nyitva álló határidő lejártával tudomásul vette.

