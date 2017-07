Netanjahu Budapesten: turulmadaras zászlórúd-izraeli zászló kombináció

[Benjamin Netanjahu és Orbán Viktor Budapesten. A fotón

tisztán látszik a zászlórúd tetején a turulmadár. Fotó: Index]

Keddi, sajtótájékoztatónak becézett budapesti nem sajtótájékoztatójukon a Benjamin Netanjahu és Orbán Viktor mögötti két izraeli zászlót tartó zászlórudat turulmadarak díszítették. Az MTI által az eseményről kiadott öt fénykép közül ez azonban egyikből sem derült ki.

„Amikor pedig szűk két hét múlva turulmadár lesz azon a zászlórúdon, mely azt az izraeli zászlót fogja tartani, amely alatt Benjamin Netanjahu Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóját tartja, senki se lepődjék meg” – írtuk július 6-án megjelent, részben idevonatkozó cikkünkben.

Nos, jóslatunk nagyjából bejött: nem tudtuk nem észrevenni, hogy Benjamin Netanjahu izraeli és Orbán Viktor magyar miniszterelnök keddi budapesti, a sajtó jelentős része által sajtótájékoztatónak becézett közös nyilvános szereplésén valóban ott volt az izraeli zászlót tartó rúdon a turulmadár (a magyar zászlót tartón is – a szerk.).

A dolog azért pikáns, mert a turulmadár a magyar nacionalizmus egyik szimbolája (© Rejtő Jenő), a magyar nacionalizmusnak pedig az elmúlt száz évben az antiszemitizmus inkább társutasa volt, mint nem. (Amúgy Rejtő ennek a remek kettősnek köszönhette halálát.) Ez akkor is így van, ha az 1992-ben a fölújított tatabányai turulmadarat a szabadelvű köztársasági elnök, Göncz Árpád avatta föl.

Mellékszál: július 6-i jóslatunk annyiban nem jött be, hogy az esemény semmi esetre sem tekinthető sajtótájékoztatónak. Sajtótájékoztatón ugyanis az újságírók kérdezhetnek, itt viszont az Index beszámolója szerint nem kérdezhettek; ez körülbelül olyan, mint a Mick Jagger nélküli Rolling Stones: az nem Rolling Stones. Ilyen alapon a két miniszterelnök egy közös közleményt is kiadhatott volna – az ő dolguk is sokkal egyszerűbb lett volna, de a sajtóé is.

De ez még nem minden.

A kormánypropaganda reprezentánsai minden bizonnyal érezték a turulmadaras zászlótartó-izraeli zászló disszonanciáját, az MTI által az eseményről lehozott öt fénykép közül ugyanis 0, azaz nulla van, melyen látható a turulmadár.

Íme az ötből kettő:

[Fotó: MTI]

[Fotó: MTI]

Amit nem mutatnak, az nincs.

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):