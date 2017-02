„Orbánt rabláncon fogják elvezetni a maffiájával együtt” – erős ígéretekkel és füttykoncerttel üzentek Juhászék a miniszterelnöknek, de Putyin is megkapta a magáét

Néhány száz, kifejezetten dühös tüntető üzent a Nyugati tér sarkáról a hazafelé tartó Putyinnak és vendéglátójának, Orbán Viktornak. Szóba került a sajtószabadság felszámolása, az orosz aknamunka és a civil szervezetek üldözése, de komoly ígéretek is elhangzottak például azzal kapcsolatban, mire számíthatnak a kormányváltás után azok a fideszesek, akik „bűnözők”. A résztvevők azt is megtudhatták, milyen Magyarországot képzel el az Együtt.

Ahogyan arról a Budapest Beacon részletesen is beszámolt, csütörtök délelőtt Juhász Péter az Együtt elnökségi tagjainak és országgyűlési képviselőjének kíséretében szeretett volna bejutni az Alkotmány utcába, hogy a tüntetésük bejelentett és jóváhagyott helyszínén megkezdhessék a színpadépítést, ám a rendőrsorfal útjukat állta, tegyük hozzá: jogszerűtlenül.

Mivel Juhászéknak érvényes és törvényes jogi igényük volt arra, hogy az Alkotmány utca-Kossuth tér sarkán tüntessenek, a rendőrségnek a biztosítás során a zavarást akkor is el kellett volna hárítania, ha az történetesen a Terrorelhárítási Központ (TEK) részéről történik, vagyis a rendőrségnek nemhogy nem kellett volna szolgai módon végrehajtania a TEK utasításait, de fel is kellett volna lépnie a tüntetés és a tüntetők védelmében, adott esetben még a TEK-kel szemben is.

Az Együtt a bíróságon keresheti majd az igazát – nyilvánvalóan számukra kedvező ítélet fog születni –, ám addig is szükség volt valamiféle szükségmegoldásra, így a rendőrséggel való egyeztetés után a lezárt területhez legközelebb eső lehetséges helyszínre esett a választás: a Markó utca-Bajcsy Zsilinszky út sarkára.

Mielőtt rátérnénk a tüntetésre, még egy említésre méltó esemény történt a nap folyamán – már azon kívül, amiért Vlagyimir Putyin Magyarországra látogatott. Juhász Péterék kora délután az Oktogonnál tervezték kifütyülni a repülőtérről a parlamentbe tartó elnöki konvojt, rendőrök egy csoportja azonban igazoltatni kezdte az Együtt aktivistáit közvetlenül Putyin érkezése előtt – közölte a párt alelnöke a Facebookon. A sajtósukat végül el is vitték a rendőrök, mert nem tudta igazolni magát (a Kettős Mérce remek felvételt készített a történtekről – L.Á.).

Ilyen előzmények után, igazán kellemetlen időben kezdődött el este hatkor a demonstráció a Nyugati tér sarkában, ahol néhány százan gyűltek össze – ott volt a tömegben például az egykori főpolgármester, Demszky Gábor is – Juhász Péterék felhívására. A tömegben a „ruszkik haza”, és a „nem leszünk gyarmat” feliratú transzparensek voltak talán azok, amelyek kissé kilógtak az ellenzéki tüntetéseken már jól megszokott üzenetek közül, ám a megmozduláson elsősorban nem a feliratok, hanem a hang dominált, lévén, hogy a szervezők füttyel akartak üzenni Orbánnak és Putyinnak, Európa és Magyarország leggazdagabb emberének – legalábbis így jellemezte őket Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke beszédének bevezetőjében.

Szerinte mindketten adófizetőktől lopták össze a vagyonukat, az Együtt pedig azért tüntet, mert kettejük szövetsége Magyarország számára zsákutca, hazánk helye ugyanis Nyugaton van, nem pedig Keleten. A hatalmas füttykoncert közepette az ellenzéki párt elnöke néhány szóban kitért arra, hogy nem engedték őket az eredeti helyszínen tüntetni, majd jelezte, hogy aki ennek ellenére eljött fütyülni, azt a hazája iránt érzett szeretet vezérelte, Orbán ugyanis Putyinnak árusítja ki az országot.

Nagyjából ekkortájt csendült fel először az „Orbán takarodj” rigmus, amely aztán szépen végig is kísérte az alig félórás tüntetést. Szigetvári szerint az orosz elnök egy háborús bűnös, kezéhez vér tapad, nincs helye a magyar parlamentben, de mielőtt befejezhette volna a gondolatmenetet, a színpad mögött bő százötven méterre az Alkotmány utca sarkán kifordult a delegáció a Bajcsy Zsilinszky útra, úgyhogy a bírálat néhány perc erejéig fütty és válogatott szitkok formájában folytatódott. Beszéde végén az Együtt elnöke tovább ekézte Putyint és Orbánt, a dezinformációt terjesztő orosz propagandát, néhány szó erejéig pedig a magyar sajtószabadságot az utóbbi időben komolyan fenyegető folyamatokra is kitért.

Szelényi Zsuzsanna országgyűlési képviselő, az Együtt elnökségi tagja frappánsan egy, a putyini erőpolitikát bíráló Orbán idézettel kezdett, amelyet elmondása szerint a miniszterelnök kilenc évvel ezelőtt mondott – még ellenzékben. Úgy tűnt, akkor még helyén volt a szíve, amikor Vlagyimir Putyin éppen leigázta Grúziát – jegyezte meg a politikus.

A magyarok jól tudják, mivel járnak Moszkva birodalmi ambíciói, hiszen a történelmünk legnagyszerűbb pillanataiba avatkoztak bele az oroszok, ezért Szelényi is alaposan kihangsúlyozta, miszerint hazánk csak akkor van biztonságban, ha a nyugathoz tartozik. Putyin hatalmát a kiszolgáltatottság és reményvesztettség tartja fenn – folytatta, hozzátéve, hogy az ő országában nincsenek polgárok, csak alattvalók. „Mi nem akarunk ilyen országot.” Mi szabadságban akarunk élni „függetlenül Oroszországtól, és szabadon Orbán Viktortól” – tette hozzá. Szelényi Zsuzsanna szerint „amikor Putyin politikája ellen tiltakozunk, valójában Orbán Viktor rezsimje ellen tiltakozunk”. Ez tiltakozás a civil szervezetek üldözése, az oligarchák és az ország kifosztása, de a sajtószabadság felszámolása ellen is.

„Orbán takarodj” – fojtotta szinte bele a szót Szelényibe a tömeg, aki a füttykoncert és a kiabálás közepette még említést tett a tervezett atomerőműről, az orosz propagandáról, és erős európai fellépést sürgetett „Putyin felforgató tevékenysége ellen”.

„Mit köszönhetünk az oroszoknak?” – kezdett erős, a legendás Monty Python-t idéző poénnal Juhász Péter. A 3-a metró leállt – így a válasz, ami nem kis derültséget okozott a tömegben, és valószínűleg még az is elégedetten vette tudomásul a tényt, mint egyfajta igazolást Orbán csődjére, aki azzal akart volna hazamenni a tüntetés végeztével.

Az Együtt alelnöke a délelőtti, Echo TV riporterének adott válaszát is idézhette volna, mint a tüntetés oka: nincs más mód, hogy visszajelzést adjanak Orbánnak – jelezte, majd Szigetvárihoz hasonlóan szintén kitért arra, miért kényszerültek „feladni” a tüntetés eredeti helyszínét. Szerinte Orbán fél, a saját törvényeit sem betartva nem engedélyeztette a magánhadseregével, hogy a parlament előtt tüntessenek, de hozzátette, hogy ezért nem a rendőrök a hibásak, rájuk tehát senki ne haragudjon. Ők csak parancsot teljesítenek, de „ők velünk vannak, ők lesznek azok, akik elvezetik Orbánt rabláncon” – tüzelte az amúgy is eléggé paprikás hangulatot Juhász Péter.

„Orbánt rabláncon fogják elvezetni a maffiájával együtt” – tett rá még egy lapáttal az erős szónoki képességekkel felvértezett politikus. A Fidesztől – amely szavai szerint céljait és működését tekintve is olyan, mint egy bűnszervezet – gyorsan eljutottunk Rogán Antalig, akit mint tudjuk, lehet „bűnözőnek” nevezni. Az „összes fideszes bűnözőről” be fogják bizonyítani, hogy az, börtönbe fogják őket zárni, az általuk eltett vagyont pedig vissza fogják adni a kormányváltás után – fogalmazott meg erős, már-már kampányígéretet Juhász. Orbán világa nem szól másról, minthogy „rendőrállamot” hozzon létre – tért ki néhány gondolat erejéig az Együtt alelnöke a kora délutáni, cikkünk elején említett, Oktogonnál őket ért atrocitásra.

Az Együtt szerinte nemcsak harcol, de valós politikája is van, amely Magyarországot jobb útra tudja állítani, és pártja alternatívát fog tudni nyújtani 2018-ban. Egy olyan országot akarnak, amely nyitott, ahol az orvosnak nem kell külföldre menekülnie, ahol a tanár taníthat, ahol az egészségügyi dolgozónak nem szappanért kell kuncsorognia a betegtől, és ahol a bevándorlókat és a menekülteket a régi, hagyományos vendégszeretettel fogadják. Egy ilyen ország megteremtése azonban nem csak a politikusok, hanem a polgárok feladata is, akiknek részt kell venniük a politikában és civil mozgalmakban egyaránt – véli Juhász, aki a Momentum Mozgalom olimpiaellenes népszavazási kezdeményezését hozta fel példaként.

Az Együtt alelnöke szerint olyan országnak kell lennie Magyarországnak, ahol a jobb és baloldali ember egyszerre egy időben érzi jól magát, és ahol a liberális és konzervatív értékek egyszerre vannak képviselve, és ahol egyszerre tisztelik egymás értékeit, hiszen „ettől lesz egy nemzet egységes”. Ettől lesz egy ország nem megosztott, sikeres, ettől lesz prosperáló a gazdaság, és ettől leszünk mi magyar emberek boldogok, mint ahogyan ma nem vagyunk azok – hangsúlyozta az Együtt alelnöke, aki beszéde végeztével mindenkit arra biztatott, hogy jöjjön el február 10-én is a Várkert Bazárhoz, ahol Orbán évértékelőt tart, és fütyüljék ki ott is. Belemelegedve a szónoklatba Orbánt még a végén focihuligánhoz hasonlította Juhász. Szerinte a miniszterelnök ahhoz szokott, hogy „szotyolát köpködve felülről beszéljen emberekkel”, nem véletlen, hogy nem ül le senkivel vitázni. Ezért is kell kifütyülni, és már vissza is jutottunk történetünk kiindulópontjához.

A tüntetés végeztével megkérdeztünk néhány tüntetőt, miért is baj, hogy Orbán Putyinnal barátkozik, egyáltalán, hogy az orosz elnök lassan már hazajáró vendég Magyarországon. Többféle érvet felhoztak, de a legerősebbet idéznénk is, mert annyira velős és ellentmondást nem tűrő volt: „mert Putyin egy gyilkos, gondoljunk Politkovskaya-ra”.

(Fotók: Justin Spike, Lestyánszky Ádám, Budapest Beacon)

