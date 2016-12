Ötvenhattal kapcsolatos nyilatkozata miatt megrovásban részesítette Havas Szófiát az MSZP

Havas Szófia. Fotó: ATV/Atv.hu

Bár Havas Szófiának, az MSZP egészségügyi szakpolitikusának, volt országgyűlési képviselőjének októberi, ötvenhattal kapcsolatos nyilatkozata homlokegyenest szembemegy pártjának idevonatkozó álláspontjával, az ellenzéki politikus – bár még a pártból történő kizárása is szóba került – végül megúszta egy megrovással. Havas nyilatkozata amúgy teljesen kompatibilis egy kilenc éve adott interjújával, melyben ötvenhatot gyalulta. A szocialista politikusnak már az Internacionálét is sikerült elénekeltetnie egy 2009-es MSZP-kongresszuson nemcsak Gyurcsány Ferenccel, de Bajnai Gordonnal is.

Bár korábban még a Magyar Szocialista Pártból (MSZP) történő kizárása is fölmerült, végül Havas Szófia, a párt egészségügyi szakpolitikusa, volt országgyűlési képviselője megúszta egy megrovással – írja a szombati Magyar Nemzet. Havas azért részesült megrovásban, mert – mint arra a lap emlékeztet – október 23-án az ötvenhatos forradalmat és szabadságharcot gyalázta az orosz állami televízióban. „A szabadságharcot a nyugati titkosszolgálatok művének, CIA-akciónak és nácik által szervezett puccsnak tartotta. Többek között úgy fogalmazott: »Ezek a nácik fegyverrel járták a házakat, keresték a kommunistákat, zsidókat. Ezek nem radikálisok, hanem a legvalódibb fasiszták«” – írja a napilap.

Az interjú elhangzása után kiadott MSZP-közleményből úgy tűnt: Havas súlyos büntetésre számíthat, akár a pártból történő kizárásra is. Legény Zsolt, a párt etikai és fegyelmi tanácsának elnöke a Magyar Nemzettel közölte: az ügyet a pártelnökség tárgyalta.

A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása miatt Szávay István, az Országgyűlés jobbikos jegyzője följelentette Havast – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből. A rendőrség elutasította a feljelentést, azonban az ügyészség ezt felülbírálta – közölte Szávay a napilappal.

„Havas Szófia korábban a Magyar Nemzetnek adott interjújában arról beszélt, hogy a nyilatkozatát nem teljes egészében idézte a magyar sajtó. Ő ugyanis úgy fogalmazott, hogy elkezdődött egy felkelés fiatalokkal. Elmondása szerint ő maga beszélt számos résztvevővel, akik nem megdönteni akarták a szocializmust, hanem jobbító szándékkal megváltoztatni. – Ez alakult át végül fegyveres ellenforradalommá vagy fegyveres harcokká – fűzte hozzá. Szerinte ha egy ország deklarálja magáról, hogy itt demokrácia van, vélemény- és szólásszabadság, akkor az vonatkozik mindenkire. Még egy MSZP-politikust is megillet, hogy eltérő véleménye legyen. 1956-ról ugyanis – mint mondta – nincs konszenzus az országban, aki ezt állítja, az szerinte hazudik” – írja a lap.

Havas Szófia nem először adott hangot szélsőbaloldali nézeteinek. „Én például 1956 esetében nem szoktam forradalomról beszélni, mert a börtönből kiszabadult nyilaskereszteseket nem tudnám semmilyen módon forradalmároknak nevezni. Ahogyan azokat a géppisztolyokkal köröző fiatalokat sem, akik ugyanúgy járták a házakat, mint 1944-ben zsidókra vadászva” – nyilatkozta 2007-ben a Heti Világgazdaságnak. 2009 áprilisában ugyanő a Bajnai Gordon miniszterelnökségét megszavazó MSZP-kongresszus levezető elnökeként elénekeltette az Internacionálét a megjelent sokasággal, többek közt Gyurcsány Ferenc távozó és Bajnai Gordon leendő miniszterelnökkel.

