Pártelnököket kérdeztünk arról, mit gondolnak az őcsényi eseményekről

Minden parlamenti, illetve jelentősebb parlamenten kívüli demokratikus ellenzéki párt vezetőjét megszólaltattuk az őcsényi félpogrommal kapcsolatban.

A kormány az elmúlt másfél évben tízmilliárdokat költött menekültellenes kampányokra.

Őcsényben egy panziós az állam által menekültként elismert nőket és gyerekeket szállásolt volna el pár napra, hogy pihenjenek.

A kormánypropaganda viszont megtette a hatását: a rettegő helyiek tiltakozása miatt a tervből nem lett semmi.

Valakik később megrongálták a panzió tulajdonosának furgonját, a férfi halálos fenyegetéseket is kapott.

A falut több mint tíz éve közmegelégedésre vezető polgármester lemondott.

Orbán Viktor miniszterelnök minderre úgy reagált: „Nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” az őcsényiek. „Annyit hazudtak már nekik migránsügyben, hogy nem hiszik el, hogy csak gyerekek fognak jönni.”

Mindezek után megkérdeztük a parlamenti, illetve a jelentősebb parlamenten kívüli demokratikus ellenzéki pártok vezetőit, mit gondolnak az Őcsényben történtekről, de arra is kíváncsiak voltunk, mit tennének, ha a lakóhelyük közelében szeretne valaki menekülteket vendégül látni.

Karácsony Gergely – a Párbeszéd társelnöke, Zugló polgármestere

| Fotó: Zugló/Facebook |

Budapest Beacon: Mit gondol az Őcsényben történtekről?

Karácsony Gergely: Végtelenül szomorú, hogy az évek óta tartó fideszes gyűlöletkampány hatására ilyen rettegés és ilyen megosztottság alakult ki Magyarországon. Ellehetetlenült a normális párbeszéd a szomszédok között, és amíg hat menekült gyerek látogatása óriási indulatokat szít fel Őcsényben, arról nem esik szó, hogy nincs gyerekorvos, bezár a takarékszövetkezet, nem lesz ATM, de tűzifa sem. Országosan ugyanez a helyzet, és éppen ez volt a Fidesz célja: hogy ne a kormányzás kudarcaira (egyenlőtlenségek, oktatás, egészségügy stb.) vagy az ipari léptékű lopásra figyeljenek az emberek, hanem az Orbánék által festett rémképek kössék le a figyelmüket.

BB: Hogyan értelmezi Orbán állítását, miszerint „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a helyiek?

K.G.: Orbán Viktor vagy nem tudja, hogy Őcsényben rongálás és életveszélyes fenyegetések történtek (amit nagyon kétlek), vagy eltűri, sőt, helyesli ezt. Utóbbi esetben ki kell mondanunk, hogy a Fidesz elnöke eddig nem látott erkölcsi mélységekbe süllyedt: bátorítja azt, hogy magyar emberek minden ok nélkül egymásnak ugorjanak. Úgy látszik, az eddigi háborús retorika lassan átadja a helyét a polgárháborús uszításnak. Ezért is határoztunk úgy, hogy feljelentést teszünk az ügyben.

BB: Pártjának mi az üzenete a magyar szavazóknak a menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgásával kapcsolatban?

K.G.: Akik Magyarországon vagy máshol az Unióban menekültstátuszt kaptak, azok igazoltan háború elől menekülve érkeztek, és tudjuk róluk, hogy nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot. Nem kell tőlük félnünk, nincs miért elzárkóznunk előlük, és nincs okunk gátolni őket a szabad mozgásukban. Tudjuk, hogy az ismeretlen, az idegen sokak számára ijesztő vagy félelmetes lehet elsőre, de ha megismerünk egy-egy menekült embert vagy családot, látni fogjuk, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi, csak éppen sokkal nehezebb sors jutott nekik.

BB: Mit tenne, ha az Ön lakóhelyén terveznének menekülteket vendégül látni?

K.G.: Zugló képviselő-testülete az előterjesztésemre kétharmados többséggel – benne a fideszes alpolgármester voksával – támogatta, hogy a menekültek ellátását segítendő, használatra átadjunk egy raktárépületet a segélyszervezeteknek. Mi zuglóiak mindig megtaláltuk a módját annak, hogy kialakítsuk a békés együttélés feltételeit. A kerület ma is sokszínű, és nem gondolom, hogy néhány menekült látogatása komolyan felborzolná a kedélyeket. Ezért nem tennék semmit, és megpróbálnám elérni, hogy senki ne használhasson fel szerencsétlen sorsú embereket arra, hogy békétlenséget szítson. A politikának nem az a dolga, hogy feszültséget teremtsen, épp ellenkezőleg: hogy összehangolja egymással a különböző érdekeket és nézőpontokat. Én legalábbis olyan kerületet és olyan országot szeretnék, ahol béke honol, ahol mindenki otthon érzi magát, ahol mindenki számít.

Bokros Lajos – a Modern Magyarország Mozgalom elnöke

Budapest Beacon: Mit gondol az Őcsényben történtekről?

Bokros Lajos: Szomorúan tapasztaljuk, hogy a fasiszta kormány által feltüzelt polgárok a maguk kezébe vették a „népi igazságszolgáltatást” – ez törvénytelen, sőt bűncselekmény!

BB: Hogyan értelmezi Orbán állítását, miszerint „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a helyiek?

B.L.: Orbán további bűncselekményekre buzdít ezzel, és így saját maga bűnözővé silányult.

BB: Pártjának mi az üzenete a magyar szavazóknak a menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgásával kapcsolatban?

B.L.: A menekültstátuszt elnyert emberek szabad mozgását nemzetközi szerződés írja elő.

BB: Mit tenne, ha az Ön lakóhelyén terveznének menekülteket vendégül látni?

B.L.: Segíteném a menekültek ellátását, mint ahogy 2015-ben is ezt tette a MoMa.

Fekete-Győr András – a Momentum elnöke

| Fotó: Budapest Beacon, Pivarnyik Balázs |

Budapest Beacon: Mit gondol az Őcsényben történtekről?

F-Gy.A.: Sajnos a történtek megmutatják, hova vezet a gyűlöletkampány. Orbán propagandája a legrosszabbat hozza ki az emberekből: az emberek legmélyebb félelmeit (például, hogy a kistelepülések helyzete nyolc év Fidesz-kormányzás után is kilátástalan, hogy a mindennapi betevőért kell küzdeni) fordítja egyes, egyébként egységesen nem is kezelhető csoportok felé, mivel amíg rettegünk, addig sem kell arról beszélni, hogy milyen állapotban vannak a kórházak, vagy mennyire lemaradt az oktatásunk. Mi a társadalom összekovácsolásáért és a politikai békéért dolgozunk. Orbán emberek félelmére játszó politikája pedig vissza fog ütni, mert a rettegés irányíthatatlan, és őt is bármikor elsöpörheti, ha az emberek úgy gondolják, hogy már nem tudja megvédeni őket.

BB: Hogyan értelmezi Orbán állítását, miszerint „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a helyiek?

F-Gy.A.: Orbán Viktor hasonlóan fontos megjegyzése az ügyben az volt, hogy „annyit hazudtak már a magyaroknak migránsügyben, hogy nem hiszik el, hogy csak gyermekek érkeznének”. Azóta sem tisztázta, hogy pontosan ki hazudott: a legtöbbet a magyaroknak Orbán propagandája hazudik, ezért is álságos ez a kijelentés. Ha pedig a vélemény kifejtésének a módját önmagában méltatni kívánja, bizonyára az is imponál Orbánnak, ahogy Simicska Lajos „határozottan, hangosan és érthetően” fejezi ki a véleményét róla.

BB: Pártjának mi az üzenete a magyar szavazóknak a menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgásával kapcsolatban?

F-Gy.A.: A Momentum célja olyan humánus és hatékony rendszer felállítása, amelyben az állam, az egyes állampolgár, a határátlépő és az unió érdekei egyaránt érvényesülnek. Megszüntetjük az egyes testületek közti kusza alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyokat, hogy a határátlépővel szembeni első intézkedéstől a menekültügyi eljárás lefolytatásáig egy állami hatóság járjon el. A tartózkodásuk során a menedékkérők az állomás területét csak indokolt esetben hagyhatják el, a menedékhelyen belül viszont szabadon mozoghatnak. Szükség esetén kitelepített irodákban, megnövelt kapacitással zajlana a kérelmek elbírálása.

BB: Mit tenne, ha az Ön lakóhelyén terveznének menekülteket vendégül látni?

F-Gy.A.: Senkinek sem érdeke olyan helyre vinni valakit, ahol aztán baja eshet, ezért – kiindulva a propagandagép által félrevezetett emberek félelmeiből – először a konfliktus megelőzésére koncentrálnánk, ezért mindenképpen konzultálnánk a helyiekkel.

Molnár Gyula – az MSZP elnöke

| Fotó: Index, Ajpek Orsi|

Budapest Beacon: Mit gondol az Őcsényben történtekről?

Molnár Gyula: Nagyon szomorúnak tartom, hogy a Fidesz gyűlöletkampánya már gyerekeket is elért. Ezzel a kampánnyal akarja elterelni a figyelmet a Fidesz arról, hogy szétlopja az országot. Ha az MSZP kormányozna, egy békésebb országban élnénk, ahol a kormány nem a félelemkeltésért, hanem a biztonságérzet javításáért dolgozna. Nem kell sok hozzá, csak az, hogy egymásért dolgozzunk, ne egymás ellen, ahogy Orbán teszi.

BB: Hogyan értelmezi Orbán állítását, miszerint „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a helyiek?

M.Gy.: Úgy, hogy Orbán Viktor egy, a magyar büntetőtörvénykönyv szerinti bűncselekményt (fejlevágással való fenyegetés, garázdaság, rongálás) vett védelmébe. Hihetetlenül kártékony dolog ez, és nem nagyon hiszem, hogy lehet máshogy értelmezni.

BB: Pártjának mi az üzenete a magyar szavazóknak a menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgásával kapcsolatban?

M.Gy.: Aki menekültstátuszt kapott, azt a hatóságok megfelelő módon átvizsgálták, és nem találták kockázatosnak, hogy Magyarország területére belépjen. Ha pedig ez így van, akkor miért zárnánk ezeket az embereket rácsok közé?

BB: Mit tenne, ha az Ön lakóhelyén terveznének menekülteket vendégül látni?

M.Gy: Még egyszer leszögezném: ha menekültekről beszélünk, nem illegális bevándorlókról van szó. Aki Magyarországon menekültjogot kapott, azt a hatóságok átvizsgálták, ellenőrizték, és nem találták veszélyesnek – ezért nem hiszem, hogy ezzel dolgom lenne.

Szél Bernadett, az LMP társelnöke

Budapest Beacon: Mit gondol az Őcsényben történtekről?

Szél Bernadett: Felháborító, ami Őcsényben történt, szégyen, hogy ott tartunk, hogy minden jogi procedúrán átment, tehát legálisan itt tartózkodó menekült családok nem tölthetnek el nyugodtan néhány napot egy magán szálláshelyen. A jogállam kudarca, hogy ilyen megtörténhet. De látni kell, hogy ilyen három-négy évvel ezelőtt nem történt volna meg, az őcsényi történet az eredménye a több éves, sok milliárdot felemésztő gyűlöletpropagandának, amelyet az Orbán-kormány véghez vitt. Óriásplakátok, nemzeti konzultációk, társadalmi célúnak álcázott aljas reklámok, egyperces propagandahíradók és folyamatos migránsozás – a Fidesz teljes arzenállal építette a menekültek elleni rémképet. Ahelyett, hogy Orbán Viktor és fideszes képviselőtársai magukba néznének és rájönnének, hova vezetett a menekültellenes gyűlöletpropaganda, a kormány szinte még büszke is arra, ami történt. Nem, nem helyes ami történt és nem, nem ez a magyar emberek természete.

BB: Hogyan értelmezi Orbán állítását, miszerint „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a helyiek?

Sz.B.: Orbán Viktor ezzel a nyilatkozattal jóváhagyja, sőt lényegében támogatja, hogy a magyarok egymás ellen forduljanak. Orbán Viktor odáig jutott, hogy nyíltan támogatásáról biztosított garázda cselekményeket, rongálásokat, rasszista indíttatású cselekményeket. Tehát Orbán Viktor nyíltan erőszakos bűnelkövetők oldalára állt ártatlanokkal szemben – ez egy mélypont még a magyar politikai kultúrában is. Orbán Viktor egy magyar állampolgár által szabályosan tulajdonolt panzió (tehát semmilyen civil szervezethez vagy közpénz-rendszerhez nem köthető személy) autonóm döntésére és a konkrét személynek szóló életveszélyes fenyegetéseket legitimálja, sőt azt kifejezetten támogatásáról biztosítja. A kormányfő azt állítja, hogy a magyar embereknek már nagyon sokat hazudtak a migránsokról. Ebben az egyben igaza van, ő teszi ezt szisztematikusan már lassan három éve. Lassú folyamat lesz, hogy újra békét hozzunk a társadalomba, hogy az éveken keresztül sugárzott és táplált félelmet és gyűlöletet meg tudjuk változtatni, de az LMP 2018 után meg fogja ezt tenni, mert sikeres Magyarország nem épülhet gyűlöletre.

BB: Pártjának mi az üzenete a magyar szavazóknak a menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgásával kapcsolatban?

Sz.B.: Aki megkapta a menekültstátuszt, tehát legálisan tartózkodik Magyarországon, azt az Alaptörvényben, a jogszabályokban és a genfi egyezményben foglalt lehetőségek és jogok illetik meg. Minden korlátozás alaptörvény-ellenes, és ellenkezik a nemzetközi szabályokkal. Miután ezek a fenti szabályok a menekültek szabad mozgásának jogát korlátlanul biztosítják, ezért értelmezhetetlen minden jogszűkítés.

BB: Mit tenne, ha az Ön lakóhelyén terveznének menekülteket vendégül látni?

Sz.B.: Olyan lehetőségeket teremtenék, ahol lehetőség van a párbeszédre, ahol a felek megismerhetik egymás élettörténetét, hátterét. A gyűlöletkeltés helyett egymás történeteinek megismerésére van szükség, mert a magyar ember nem gyűlölködő: nyitott és segítőkész. És ezt kell dinamizálni, nem a gyűlöletet.

Gyurcsány Ferenc – a DK elnöke

| Photo: Index.hu, Huszti István |

Budapest Beacon: Mit gondol az Őcsényben történtekről?

Gyurcsány Ferenc: Csányi Vilmos etológustól tudjuk, hogy szociális genetikánkban ott van a saját közösségünktől eltérő közösségektől és személyektől való félelem. A saját közösség biztonság, az idegen kihívás. Ilyen egyszerű a kód. Bár a modern világ ezeket a félelmeket jelentősen csökkentette, bizonyos közösségekben szinte teljesen megszüntette, teljesen nem múlt el. És ami legalább ennyire fontos: ez a félelem külső ingerrel előhívhatóvá válik, azaz aktiválható. A békés Őcsény lakói az elmúlt években alapvetően a kormány és környezete által traumatizált közbeszéd alapján az idegenektől való félelem rabjaivá váltak, csapdába ejtette őket a félelem. Nem felmentve a helyi közhangulat felkorbácsolásában kulcsszerepet vállalókat, a rongálásban résztvevő szereplőket, az egyéni felelősségnél súlyosabbnak tartom a kormány felelősségét.

BB: Hogyan értelmezi Orbán állítását, miszerint „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a helyiek?

Gy.F.: Orbán álláspontja morálisan alávaló, köz- és büntetőjogilag bűnös. Ha Orbán egyetért egy társadalmi csoport elleni megbélyegző, kirekesztő, jogellenes magatartással, akkor uszít, akkor megtagadja emberbaráti kötelességét, keresztényinek mondott értékeit, összességében a magyar alkotmányosságot és jogrendet.

BB: Pártjának mi az üzenete a magyar szavazóknak a menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgásával kapcsolatban?

Gy.F.: A jogszerűen menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgása nem korlátozható, az emberi létezésük, jogi státuszuk megkérdőjelezhetetlen része.

BB: Mit tenne, ha az Ön lakóhelyén terveznének menekülteket vendégül látni?

Gy.F.: Segíteném berendezni lakásukat, iskolát találni a gyerekeknek, orvost a családnak, és meghívnám magamhoz is őket, hogy megismerkedjek velük.

Juhász Péter – az Együtt elnöke

| Photo: MTI, Szigetváry Zsolt |

Budapest Beacon: Mit gondol az Őcsényben történtekről?

Juhász Péter: Nagyon sajnálatos, hogy a kormány évek óta szajkózott, erőszakos, szennyes, hazug gyűlöletkampánya ide vezetett. Orbán Viktor elérte a célját: magyart fordított magyar ellen a hazugságaival, s eközben sem azzal foglalkozik a közvélemény, hogy éppen mennyit lopott neki Mészáros Lőrinc. Azt kell észrevenni, hogy itt már nem pusztán arról van szó, hogy az őcsényiek akarnak-e menekülteket a lakhelyükre vagy sem. Bár az is sajnálatos, hogy ez a kérdés egyáltalán felvetődik, s nem evidens, hogy üldözött, bajbajutott gyermekeken segítünk. De itt már arról van szó, hogy egy magyar embert, egy őcsényit ért atrocitás amiatt, mert segíteni akart, mert emberséges akart lenni, mert nem ült fel a kormány hazug propagandájának, mert mást mert gondolni, mint a többség. És én ezért még nem is csak az őcsényieket teszem felelőssé, hiszen ők éppen úgy viselkednek, amire a kormányzati propaganda trenírozta őket. Ennyi gyűlöletkampány után érthető a félelmük, még ha nem is indokolt vagy megalapozott.

BB: Hogyan értelmezi Orbán állítását, miszerint „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a helyiek?

J.P.: Orbán Viktor immár nyíltan az erőszak és az uszítás oldalára állt. Magyarország felelős miniszterelnöke nem nyilatkozhat úgy, hogy állampolgárok önbíráskodását, egy másik ember fenyegetését, bántalmazását, vagyontárgynak megkárosítását, szabad önrendelkezésének korlátozását helyesli. Az erőszak kizárólag az állam monopóliuma, és azt is csak jogszerűen, indokolt esetben, jogállami keretek között alkalmazhatja az állam. Éppen az Orbán Viktoréhoz hasonló nyilatkozatok vezettek nem is olyan rég, mintegy 70-80 évvel ezelőtt tömeges lincselésekhez és népirtásokhoz. Elfogadhatatlan ez a hozzáállás.

BB: Pártjának mi az üzenete a magyar szavazóknak a menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgásával kapcsolatban?

J.P.: Az Együtt többször is egyértelművé tette, hogy Magyarországnak részt kell vennie a menekültválság európai válságkezelésében, és támogatnia kell a menekültkvótát. Azt is leszögeztük, hogy nem kell mindenkit befogadni, de aki háború elől menekül, akit erőszak, halál fenyeget a hazájában, azon kötelességünk segíteni. Ezekkel az emberekkel nem bánhatunk bűnözőként, minthogy nem is azok. A nemzetbiztonsági kockázatok kiküszöbölését követően, az európai normákat betartva kötelességünk ezeknek az embereknek a szabad mozgását biztosítani, mint ahogyan az is a felelősségünk és érdekünk, hogy érdemi integrációs programokat indítsunk a számukra akár a magyar nyelv ismerete, akár az oktatás, akár a magyar történelem és kultúra megismertetése terén. A probléma megjelenésekor részletes javaslatcsomagot tettünk le az asztalra.

BB: Mit tenne, ha az Ön lakóhelyén terveznének menekülteket vendégül látni?

J.P.: Én lennék az első, aki megszervezné a menekültek civil támogatását. Gyűjtést szerveznék a számukra, és karitatív mozgalmat, ismerkedéseket indítanék helyben. Az esetleges félelmeket pedig lakossági tájékoztatókkal, fórumokkal, kommunikációval kezelném. A kommunikáció csodákra képes, és hiszem, hogy még a legellenségesebb hangulat is is kezelhető megfelelő tájékoztatással, ismeretfejlesztéssel, empátiával.

Fodor Gábor – a Magyar Liberális Párt elnöke

| Photo: Index.hu, Németh Péter |

Budapest Beacon: Mit gondol az Őcsényben történtekről?

Fodor Gábor: Két dolgot emelnék ki az eset kapcsán. Egyrészt fontos látnunk, hogy a gyűlöletkampány ellenére a helyzet nem teljesen reménytelen: Magyarországon vannak rendes, segítőkész, elfogadó emberek. Ugyanakkor az is látszik, hogy hova vezet a felelőtlen gyűlöletkeltés, ami akár 20-30 évre visszavetheti az emberek közti normális együttélést és az olyan alapvető értékeket, mint a másság elfogadását. Véleményem szerint ez az egyik legnagyobb kár, amit az Orbán-kormány okoz az országnak.

BB: Hogyan értelmezi Orbán állítását, miszerint „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a helyiek?

F.G.: Orbán Viktor vagy nem érti a helyzetet, vagy érti, ami még rosszabb. Mert ha nem érti, hogy mi zajlik, az tragikus, de ha érti, és csak cinikus, és csak a győzelem és a politikai haszonszerzés vezérli, az még tragikusabb. Úgy gondolom, hogy ilyet egy kocsmában sem mondhat az ember, nemhogy a miniszterelnök egy egész ország előtt.

BB: Pártjának mi az üzenete a magyar szavazóknak a menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgásával kapcsolatban?

F.G.: A menekültstátuszt kapott embereknek ugyanolyan jogosítványt kell kapniuk a szabad mozgásra, mint bárki másnak. A liberális menekültpolitika sarokpontjai az emberiesség, valamint a liberális rendpártiság, tehát a törvényeink betartása és betartatása, de az emberiességi szempontokon túl az ENSZ alapokmánya és az EU döntései is kötelezik Magyarországot arra, hogy kivegye a részét a hazájukból elmenekültek megsegítéséből. Egyetértünk a német liberális párt, az FDP álláspontjával abban, hogy a menedékjogot átmeneti állapotnak tekintik, tehát alapelv, hogy a menekültek térjenek vissza hazájukba a konfliktusok rendeződése után, ez a polgárháborúk utáni újjáépítés tekintetében is fontos szempont. Más kérdés a bevándorlás: Magyarországnak a jelenlegi helyzetben az az érdeke, hogy szabályozott és áttekinthető bevándorláspolitikát alakítson ki. Mi, Liberálisok úgy gondoljuk, hogy ez a Kanadában alkalmazott pontrendszer segítségével oldható meg. Így lehetséges egyszerre a szekuláris jogállami rend megtartása és a képzett munkaerő biztosítása.

BB: Mit tenne, ha az Ön lakóhelyén terveznének menekülteket vendégül látni?

F.G.: Természetesen odamennék segíteni, ahogy két éve, 2015 nyarán én magam és párttársaim is tettük. Ezek az emberek segítségre szorulnak, nem még több megvetésre és üldöztetésre.

Gémesi György – az Új Kezdet elnöke, Gödöllő polgármestere

| Fotó: Index.hu, Bődey János |

Budapest Beacon: Mit gondol az Őcsényben történtekről?

Gémesi György: Hát tragikus. Nagyon elszomorító az az indulat, amit láthattunk a lakossági fórumon – és ami az ellen a tulajdonképpen kicsit karitatív tevékenység ellen fordult, amit egy alapítvány, illetve egy helyi vállalkozó akart megvalósítani –, hogy a magyar kormány által menekültnek nyilvánított és a támogatását élvező embereknek a pár nyugodalmas napját ilyen szinten, ilyen gyűlölöttel, emberek kivetkőzve magukból utasították el. Én, mint polgármester, sajnálom a polgármester úr lemondását. Nagyon felkészült polgármesternek tartom, tizenegy éve volt ezen a területen. A településen most ilyen szempontból nagyon túltolták ezt a biciklit.

BB: Hogyan értelmezi Orbán állítását, miszerint „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a helyiek?

G.Gy.: Nekem az a saját véleményem, hogy a miniszterelnök úr nem volt képben teljes mértékben. Nem látta azt a bejátszást, amit a televíziók többször bejátszottak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez a válasz nem válasz. Ha a kormányfő, aki a magyar államot vezeti, a magyar állam védelmét élvező emberekkel szemben ezt a reakciót helyesnek ítéli meg, akkor gyakorlatilag az állam döntését kritizálják ezek az emberek. Ez a falu akkor a magyar államot és a miniszterelnököt is ilyen szempontból mélységesen elítéli. Ez következménye annak a gyűlöletkampánynak, ami az elmúlt időszakban akár a menekültek, akár Soros, akár Brüsszel és más intézmények ellen irányult. Ez a nagy baj, nem amit a miniszterelnök mondott. Mert ha ennyire nincs képben, akkor nyilván nem fogja azt mondani, hogy saját maga ellen kapott kritikát. A lakosság gyakorlatilag a magyar államot, a magyar kormányt ítélte el ezzel a véleményével.

BB: Pártjának mi az üzenete a magyar szavazóknak a menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgásával kapcsolatban?

G.Gy.: Ha menekültstátuszt kapott valaki, akkor annak szabad mozgása van, ez nem kérdés. Ha menekültstátuszt kap valaki, nem feltétlenül kell Afrikából vagy Szíriából jönnie. Jöhet Kárpátaljáról is. Aki menekültstátuszt kap egy országban, lehet az török, szíriai, kárpátaljai magyar vagy orosz – a magyar állam védelmét élvezi. Azt, hogy jogosan kap-e, nem tudom megítélni, de ha valaki menekültstátuszt kap, olyan nincs, hogy ne mozoghatna megfelelő keretek közt. Be kell zárni egy dobozba? – ilyen nincs. Az más, ha valaki nem kap menekültstátuszt, de itt menekültstátuszt kapott emberekről van szó – olyanokról, mint sok 56-os magyar, aki menekültstátuszt kapott az országban, ahová menekült.

BB: Mit tenne, ha az Ön lakóhelyén terveznének menekülteket vendégül látni?

G.Gy.: Semmit. Mit tennék? Menjek oda? Mit kéne tennem? Ha van egy panziós és azt mondja, hogy az ő tulajdonában egy hétre vendégül lát menekülteket, akkor tartsák be a játékszabályokat itthon. Én nem tudom ezt megtenni, mint önkormányzat, nem is fogom, de ha egy magánembernek van egy kertje vagy egy üres háza, és oda meghív valakit, ahhoz joga van. Nem bűnözőket és nem terroristákat vitt volna oda (a panziós), hanem a magyar állam oltalma alatt álló embereket. Ezt többször is leírták, úgy tudom, akkor innentől kezdve nem tudom, mi a kérdés.

Kovács Gergely – a Kétfarkú Kutyapárt elnöke

| Fotó: Kovács Gergely/Facebook |

Budapest Beacon: Mit gondol az Őcsényben történtekről?

Kovács Gergely: Az őcsényiek nagy veszélyben vannak. Érdemes lenne egy kerítést is építeni a falu köré, mi kijárási tilalmat vezetnénk be minden nap délután négytől, és megtiltanánk a faluban a melegek és a muszlimok közti házasságot – a biztonság kedvéért.

BB: Hogyan értelmezi Orbán állítását, miszerint „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a helyiek?

K.G.: Jelentős lökést adhat az autógumi eladásoknak, hogy miniszterelnök úr legalizálta a kerék-kiszúrást.

BB: Pártjának mi az üzenete a magyar szavazóknak a menekültstátuszt kapott emberek szabad mozgásával kapcsolatban?

K.G.: Felüljárót építenénk az ország fölé nekik.

BB: Mit tenne, ha az Ön lakóhelyén terveznének menekülteket vendégül látni?

K.G.: Megfordulnék a másik oldalamra.