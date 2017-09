Pénteken 260 millióval drágult a vizes vb

[A 2017-es FINA vizes világbajnokság nyíltvízi úszás versenyszámának helyszíne Balatonfüreden 2017. július 12-én. Fotó: MTI, Bodnár Boglárka]

Majdnem 106,5 milliárdnál járunk – ezúttal mederkotrással, hínármentesítéssel és lelátók bérlésével bővült a lista. A három szerződés végösszege kicsivel több mint 260 millió forint. Mindeközben a Kamara Online arról ír, hogy elriaszthatta a turistákat a vizes vb Budapestről, a KSH számai legalábbis erre engednek következtetni.

Lassan érdemes lenne egy tippversenyt indítanunk, a kérdés pedig hozzá úgy szólna: meddig drágul még a vizes vb? A világverseny ugyanis immár majdnem másfél hónapja – július 30-án – véget ért, mégis, nem telik úgy el hét, hogy ne látna napvilágot legalább egy-két újabb szerződés vagy egy már ismert szerződés módosítása.

Az eredetileg tervezettnél többe került a megnyitó, a szervezés, az ideiglenes parkoló és a közlekedési tervek elkészítése – hogy csak néhány tételt említsünk.

Ezúttal három „új” eljárásról kell beszámolnunk, melynek eredménye pénteken jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Eszerint (zárójelben a nyertes cég neve)

lelátók bérlésére 121 millió (Lelátó Kft.),

munkagép vásárlására hínármentesítéshez 31,2 millió (Richter Mérnöki Iroda Szolgáltató Kft.),

mederkotrásra pedig 108,1 millió forintot fizetett ki (BÉTA-Q Kft., Balatoni Hajózási Zrt.)

Balatonfüred önkormányzata.

Több más vizes vb-s szerződéshez hasonlóan e három is rendkívüli sürgősségre hivatkozva, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása után köttetett. További érdekesség, hogy a mederkotrásra és a lelátók bérlésére vonatkozó szerződések már áprilisban megköttettek, mégis csak most, szeptember közepéhez közeledve tették azokat közzé. A munkagépre – ami feltehetően később is hasznára válik majd a Balaton parti városnak – vonatkozó szerződést júniusban írták alá.

„Balatonfüredről” egyébként a közeljövőben legalább egy új tétel fölbukkanása várható, lévén, hogy múlt csütörtökön – vagyis a cikkünkben már részletezett három szerződés megjelenése előtt egy nappal – tették közzé a közbeszerzési értesítőben azt az eljárást, amely a mobil úszósziget kivitelezését célozta, és amely azért lett eredménytelen, mert az önkormányzat csak alig több mint a felét szánta rá annak a pénznek (30 millió), ami a vonatkozó eljárásban a legkisebb ajánlat volt (53,9 millió).

Az Átlátszó összesítése alapján a most részletezett három tétellel együtt nettó 106.493.678.120 (bruttó bruttó 135,2 milliárd) forintnál jár a vizes vb nyilvános közbeszerzéseinek végösszege.

Elriasztotta a külföldi turistákat a vizes vb Budapestről?

Minimum érdekes összefüggést talált a Kamara Online a vizes vb és a turisták száma között. A lap hétfői cikkében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira hivatkozva ugyanis azt írja, hogy idén júliusban a magyarországi turisztikai régiók közül csak Budapest-Közép-Dunavidéken csökkent a külföldi vendégek száma tavalyhoz képest. Ennek oka, hogy kevesebb turista szállt meg Budapesten – éppen abban az időszakban, amikor a vizes vb volt.

Drága építés, feláras bontás

A Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. nettó 4,9 milliárd forintért bízta meg a Penta Industry Kft-t, hogy Budapest három pontján különféle létesítményeket építsen a vizes vb-re. Az egyik ilyen a városligeti műjégpályára megálmodott szinkronúszó-mobilstadion. Az Átlátszó augusztus végén megtudta, hogy az állami cég a közel 5 milliárdon felül további 400 millió forintért pótmunkát is rendelt, ám a többletköltés oka eddig ismeretlen volt. Most a Népszava arról ír, hogy minderre a határidők lefaragása miatt volt szükség. A szinkronúszó stadion bontása így 78 millióval kerül többe, ráadásul – amint azt a Népszava írja – lehet, hogy teljesen feleslegesen.

A sietség okát ugyanis bár titkolja az állami cég, tudható, hogy épp a szeptember 15-i hétvégén –vagyis ameddig a mobilstadiont el kellene takarítani – rendezik a Nemzeti Vágát a Hősök terén, csakhogy a jégpályánál dolgozó egyik biztonsági ember a lapnak azt mondta, hogy szerinte képtelenség mindent időre eltakarítani – a versenyistállókat például biztosan máshol kell majd elhelyezni.

