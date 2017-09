Tarolt a Fidesz a paksi időközi polgármester-választáson – ez történt a hétvégén

Lázár és a nagykövet is azon igyekezett, hogy ne menjenek EP-ellenőrök a felcsúti kisvasúthoz; tarolt a Fidesz a paksi időközi polgármester-választáson; szerkesztőségi cikkben bírálja az európai értékekkel szembeforduló magyar kormányt az amerikai lap; a német igazságügyminiszter szerint ha tovább keménykedik, el kell venni az uniós pénzeket Magyarországtól; Csepreghy szerint Hadházy Ákos egy tudatlan gazember; beindult a helyezkedés, kulcsfigurák cseréje várható a Fideszben; az államtitkár levélben hívta fel a mentősök figyelmét a rengeteg fejlesztésre; kitartanak a Tesco dolgozói – hétvégi hírösszefoglalónk.

New York Times: Orbán szégyenletes menekültpolitikája súlyosbítja a válságot

Szerkesztőségi cikkben bírálja az európai értékekkel szembeforduló magyar kormányt az amerikai lap. (444)

Tarolt a Fidesz a paksi időközi polgármester-választáson

Bár összesen négy jelölt indult, az érvényes szavazatok több mint kétharmadát szerezte meg a kormánypárti jelölt a paksi vasárnapi időközi polgármester-választáson. A voksoláson a jogosultak mindössze 32,03 százaléka vett részt. (Budapest Beacon)

Lázár és a nagykövet is azon igyekezett, hogy ne menjenek EP-ellenőrök a felcsúti kisvasúthoz

Az Eurológus információja szerint hónapok óta megy a küzdelem a magyar kormány és az Európai Parlament (EP) költségvetési ellenőrző bizottsága között arról, hogy az EP képviselők mikor és mit nézhetnek meg Magyarországon. A bizottság hamarosan egy delegációt küld ide, hogy megnézzék, mire költötte el a kormány az uniós támogatásokat. A programba beleraktak több olyan beruházást is, ami inkább a magyar kormánynak lehet kínos, így például a felcsúti kisvasutat, amire 600 millió forintot költöttek az európai adófizetők, vagy azt az V. kerületi felújítási programot, melynek esetében felmerült a gyanú, hogy bőven túlárazták Rogán Antal polgármestersége alatt. De a programban ott van a korrupciós botrányok által szintén érintett, még a baloldali kormányzás alatt jóváhagyott 4-es metró, és egy sor olyan beruházás, amelynél nem volt botrány. Mint kiderült, Lázár János több levélben is élesen méltatlankodott a bizottság elnökénél, hogy minek kell a felcsúti vasutat piszkálni, pláne a választási kampány idején, és miért nem lehet oda menni, amit a kormány javasol. Ezen viszont a bizottság egyébként néppárti (tehát a Fidesszel egy frakcióhoz tartozó) német elnöke akadt ki, ilyet nem látott még, hogy egy kormány meg akarja mondani, hova menjenek a képviselők. Az ügyben lobbizott az EU-hoz rendelt magyar nagykövet is, ami pláne teljesen unortodox gesztus. A bizottság elnöke nyilvános vitát kezdeményezett a magyar kormány befolyásolási kísérletéről, ahol a néppárti frakcióból Deutsch Tamás állt ki a magyar kormány mellett. A továbbiakban a felek feljelentgették egymást: Ingeborg Grässle bizottsági elnök az EP és az Európai Bizottság elnökéhez fordult, panaszkodva Lázár leveleire és azok éles stílusára, Lázár pedig Manfred Weber néppárti frakcióvezetőhöz fordult, hogy állítsa már le Grässlét. (Index/Eurológus, 444)

Merkel taktikája: megosztani a V4-eket, külön tárgyalni az együttműködőkkel

Van esély a menekültek európai uniós tagállamok közötti szolidáris elosztására – mondta Angela Merkel egy vasárnapi lapinterjúban. (Hvg.hu)

Varga Mihály: Tarthatatlan, hogy 290 nap bekötni a villanyt

Varga Mihály gazdasági miniszter Egerben, a közgazdász vándorgyűlésen foglalta össze, hogy szerinte hol tart az ország.

A jó hírek:

4 éve bővül a gazdaság, idén már 4 százalékkal.

A GDP 83 százalékáról 74-re csökkent az államadósság 7 év alatt.

11-ről 4 százalékra csökkent a munkanélküliség 7 év alatt, 3,8 millió helyett 4,4 millióan dolgoznak.

2016-ban rekordot döntött az export.

Az ipar kezd kiegyenlítettebb lenni, csökken a függőség a járműgyártástól.

Január óta 12,5 százalékkal nőttek a bruttó keresetek.

Tartható az alacsony infláció.

1,5 millió adózó bevallását megcsinálta a NAV.

Amire szükség van:

Innovatív, akár a tankönyvekben leírtaktól eltérő gazdaságpolitika.

Versenyképes vállalkozói szektor.

70 százalék alá vinni az államadósságot, szerinte 2020-ig meg lehet csinálni.

Kisebb legyen a készpénzforgalom aránya.

Lehetővé kell tenni, hogy a vállalkozók adóbevallását is megcsinálhassa a NAV.

Problémák most:

60 ezer üres álláshely van. 50 ezer külföldit lehetne a kormány engedélyével behozni, de a kvóta kétharmada feltöltetlen, tehát ez így nem megy. A közmunkások között van még tartalék.

Tarthatatlan állapot, hogy a villamosenergiára-hálózatra történő csatlakozásra átlagosan 290 napot kell várniuk a cégeknek.

Évekig, évtizedekig húzódnak csődeljárások, és az engedélyezési eljárások egy része is indokolatlan hosszú. (MTI, 444)

Német igazságügyminiszter: Ha tovább keménykedik, el kell venni az uniós pénzeket Magyarországtól

„Ha Magyarország a migrációs válságban továbbra is ragaszkodik a konfrontációhoz, akkor szükség esetén meg kell vonni Magyarországtól uniós pénzeket” – nyilatkozta a dpa német hírügynökségnek Heiko Maas szociáldemokrata német belügyminiszter, aki szerint nagyobb nyomást kell gyakorolni azokra az országokra, melyek úgy gondolják, hogy az érvényes jog fölé helyezhetik magukat. Maas nem akarja megengedni a magyar miniszterelnöknek, hogy az Európai Bíróság ítélete ellenére kitartson elutasító hozzáállása mellett a menekültek befogadása terén. Szerint „pénzügyi következményei kell, hogy legyenek” annak, ha valaki nem tartja tiszteletben a döntését. Maas azt is mondta a dpa-nak, hogy „aki a menekültkérdésben megbontja az európai összetartást, az ne számítson anyagi kérdésekben európai szolidaritásra”. A Fidesz gyorsan, röviden és frappánsan reagált Maas nyilatkozatára: „Maas német baloldali politikus, aki azért támadja Magyarországot, mert a német és az európai baloldal bevándorláspárti. A Soros terv végrehajtásán dolgoznak, le akarják bontani a magyar határkerítést és migránsokat akarnak betelepíteni Európába”. (444)

Beindult a helyezkedés, kulcsfigurák cseréje várható a Fideszben

Amit rám bíznak, én azt elfogadom – mondta Simonka György a Magyar Nemzet megkeresésére. Mint ismert, Simonka neve összefüggésbe került egy költségvetési csalással kapcsolatos nyomozásban, amelyben korábban üzlettársát is előzetes letartóztatásba helyezték a hatóságok. Arra a felvetésre, miszerint meg tudja-e erősíteni, hogy a jövőjéről már egyeztetett Orbán Viktorral, csak azt ismételte meg, hogy azt a politikai munkát fogja végezni, amit rábíznak. Ugyanakkor arra a kérdésre határozott igennel felelt, hogy biztosan politikus kíván-e maradni. „Vannak sikereink, eredményeink, további céljaink, közösen dolgozunk, ez nekem tetszik és szívesen csinálom” – mondta, hozzátéve, miszerint motiválja, hogy rengeteg olyan megkezdett munkájuk ér révbe lassan, ami nagyon fontos a körzetük számára. Szereti a politikai munkát „minden hátulütőjével együtt” – jegyezte meg Simonka. (Magyar Nemzet)

Csepreghy: Hadházy Ákos egy tudatlan gazember

Az LMP társelnöke még csütörtökön tartott sajtótájékoztatót arról, hogy a koraszülött gyerekek családjával foglalkozó Korábban Érkeztem Alapítvány, aminek kuratóriumi tagja Lázár János felesége, a nyáron 1,2 milliárd forintos uniós támogatásban részesült. A politikus kikérte a projekt dokumentációt, és arról beszélt, hogy az bűzlik a lopástól, Farkas Flórián-szintű korrupcióról beszélt, mert olyan pénzek tűnnek el, amiket kiszolgáltatott embereknek szánnak. „Gazemberséget, bizarr, elképesztő költéseket” emlegetett. Példaként említette a mentorházakra elkülönített forrást, ahol a projekt 30 hónapos időtartamára a három ingatlan bérlésére 80 millió forintot fognak elkölteni. Vagyis egy mentorház havi bérleti díja 888 ezer forint, amit Hadházy a gyulai ingatlanpiaci helyzet ismeretében túlzásnak tart. Jogi tanácsadásra 50 millió forint megy majd el, és 53 millióért készül el a mentorprogram módszertana, aminek összeállításánál 1024 munkaórával számolnak, vagyis egy munkaóra több mint 50 ezer forintra jön ki. A mentorhálózat három koordinátora és a szakmai asszisztens munkadíja összesen 176 millió forint, amely havi egymillió forint körüli fizetésre is elég lehet a program időtartama alatt. Kutatásokra és marketing kiadásokra 507 millió forintot, a projekt költségvetésének 42 százalékát szánják. Az alapítvány egyeztetést hívott össze Szegeden az ügyről, ahol elhangzottak szakmai érvek, Szabó Miklós, a Magyar Perinatológiai Társaság elnöke és Bereczki Csaba, a szegedi gyermekklinika vezetője is beszélt, de a főszerep a személyeskedésé volt. Hadházy tartotta magát ahhoz, hogy a cél nemes, de ez a projekt „nem a megoldást segíti”, a cél az, hogy a források valóban a traumatizált családokat segítsék. Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára tudatlannak és gazembernek nevezte Hadházyt, amiért szerinte „úgy támadott meg kizárólag politikai haszonszerzés miatt egy kiemelten fontos feladatot végző alapítványt, hogy annak működéséről és az általa kétségbe vont pályázatról valójában fogalma sincs”. Az államtitkár bocsánatkérésre szólította fel Hadházyt, aki ezt megtagadta. (MTI, 444)

Kitartanak a Tesco dolgozói – ilyen sztrájk 27 éve nem volt Magyarországon

A Tesco dolgozói elszántak, kitartanak a követelések mellett, akár további sztrájkot is hajlandók folytatni – mondta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke az M1 aktuális csatornán vasárnap, a szombat éjfélkor befejeződött munkabeszüntetést értékelve. (Portfólió)

Az államtitkár levélben hívta fel a mentősök figyelmét a rengeteg fejlesztésre

Nyílt levélben tájékoztatta Csató Gábort, az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár arról, hogy tárcája „az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre” a mentőszolgálatnál, és „arra törekszik, hogy folyamatosan javuljanak a mentőszolgálat dolgozóinak munkafeltételei, növekedjen anyagi és erkölcsi megbecsülésük”. (MTI, 444)

