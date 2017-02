A TEK szerint lehet tüntetni Putyin látogatásának idején, csakhogy a gyülekezési jog nem az ő hatáskörük

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin búcsúja két évvel ezelőtt. Fotó: Kormany.hu

Közleményt adott ki kedden a Terrorelhárítási Központ, mely szerint a szervezet által végrehajtott intézkedések nem jelentik egyetlen demonstráció betiltását sem. Ez valóban így van, hiszen a TEK ezt nem is tehetné meg. A rendőrség kedden egyeztetett az Együttel, de ettől még korántsem biztos, hogy csütörtökön beengedik a lezárt területre a demonstrálókat, ami tegyük gyorsan hozzá: jogszerűtlen lenne.

Ahogyan arról a Budapest Beacon beszámolt, csütörtök estére tüntetést szervezett az Együtt a Kossuth tér-Alkotmány utca sarkára. A demonstráció helyszíne a Terrorelhárítási Központ (TEK) által foganatosítandó személy- és létesítménybiztosítási intézkedéssel érintett terület lényegében kellős közepén található. Légvonalban minden irányban több száz méterre van a „műveleti terület” határa; a képen piros vonallal jelöltük:

A TEK kedden kiadott egy közleményt, melyben azt írják: „A nemzetközileg védett személyek biztosítása érdekében a TEK a szükséges személy- és létesítményvédelmi intézkedéseket életbe léptette és ezeket a látogatás végéig fenntartja. Az intézkedés nem jelenti egyetlen demonstráció megtiltását sem, de lehetőséget biztosít a védett személyek biztonságának garantálása és a közlekedési útvonalak biztosítása érdekében számos rendőri intézkedés bevezetésére”.

Lapunk érdeklődésére Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) gyülekezési jogi programvezetője hétfőn arra hívta fel a figyelmet, hogy a TEK-nek nincs hatásköre gyülekezési jogi ügyekben, azokban ugyanis csak a rendőrség illetékes, így megtiltani is csak a rendőrség lett volna jogosult. Mivel ezt nem tette – nem állt fenn tiltóok –, a csütörtöki tüntetést a törvény védi. A részletekbe nem mennénk bele – ha kíváncsiak, kattintsanak ide –, a lényeg az, hogy a tudomásul vételt követően, a tüntetés kezdetéig a rendőrség immár nem vezethet be korlátozásokat a szervező egyetértése nélkül, így nem is tilthatja meg a demonstrációt.

Ennek alapján viszont a TEK közleménye lényegében nem több, mint annak a közlése, hogy ők nem tesznek olyat, amit egyébként jogilag nem is tehetnének meg. Itt fontos azonban megjegyezni azt, amit Hegyi korábban mondott: hogy a rendőrség általában „szolgai módon végrehajtja”, amit a Terrorelhárítási Központ kér, pedig formálisan nincs alárendelve a TEK-nek (mindkét hatóság a belügyminiszter irányítása alatt áll), és a rendőrségnek nemcsak a területlezárásból fakadó feladatait kellene teljesítenie, hanem alkotmányos kötelessége a tüntetést is biztosítani.

Vagyis, a paradox jogi helyzet most lényegében az, hogy Juhászéknak érvényes és törvényes jogi igényük van arra, hogy az Alkotmány utca-Kossuth tér sarkán tüntessenek, a rendőrségnek pedig a biztosítás során a zavarást akkor is el kell hárítania, ha az történetesen a TEK részéről történik – közölte kedden lapunk ismételt megkeresésére Hegyi Szabolcs. A múltban arra is volt példa, amikor egyáltalán nem engedték elkezdeni a demonstrációt, és volt, amikor egy már folyamatban lévőt oszlattak fel. Jelenleg sem ezek nem zárhatók ki, sem az, hogy kisebb korlátozással, például a demonstráció hátrébb szorításával, vagy minden korlátozás nélkül tesz eleget a rendőrség a személyvédelmi feladatainak – tette hozzá a TASZ jogásza.

Mindenesetre bármilyen korlátozást is vezessen be a rendőrség, ha az nem a bejelentő beleegyezésével történik, jogszerűtlen, ennek megfelelően a bejelentő később a bíróságon keresheti majd az igazát.

Egyeztettek, de nem változott semmi

Az egyeztetés a rendőrség és az Együtt között kedden egyébként megtörtént – derült ki abból az (újabb) levélből, amit Szigetvári Viktor, az ellenzéki párt elnöke küldött Hajdu Jánosnak, a TEK vezetőjének. Szigetvári ebben nyomatékosította, miszerint a rendőrséggel közölték: ragaszkodnak a demonstráció megtartásához az eredeti helyszínen az eredeti paraméterekkel.

A levelet Juhász Péter, a párt alelnöke tette közzé a Facebookon egy videó kíséretében, melyben azt mondta: a TEK-nek úgy kell biztosítania a védett személy mozgását, hogy közben ne akadályozza az állampolgárokat alkotmányos joguk gyakorlásában.

Ha a TEK mégis akadályozná az alkotmányos joguk gyakorlásában a tüntetőket, akkor viszont – visszautalva a Hegyi által mondottakra – a rendőrségnek kell(ene) közbelépnie.

Az elnöki limuzin kanyarodik be a Kossuth térre, ott, ahol az Együtt tüntetni fog. Vagy ahol nem fog. Fotó: Kormany.hu

Az Együtt eljuttatta szerkesztőségünkhöz a keddi egyeztetésről készült jegyzőkönyvet, melyből kiderül, hogy a rendőrség nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettségre hivatkozva jelezte: a nemzetközileg védett személy szabad mozgását és közlekedését a rendőrségnek biztosítania kell, ám mivel a tervezett rendezvény helyszíne a személy- és létesítménybiztosítási intézkedéssel érintett területen, ráadásul a delegációs útvonalon van, így a rendezvény paramétereinek módosítása (helyszín, időpont, technikai előkészületek) válik szükségessé. Hacsak a védett személy nem távozik 18 óráig, akkor ugyanis a rendezvény – a technikai paraméterek módosítását leszámítva – a bejelentésben foglalt időpontban és helyszínen megtartható.

Az Együtt erre nem kívánt reagálni, álláspontjuk szerint ugyanis a rendezvényt a Budapesti Rendőrfőkapitányság (BRFK) az elbírálásra nyitva álló határidő lejártával tudomásul vette, és ahogyan azt fentebb – illetve hétfői cikkünkben is írtuk –, ez pontosan így van.

