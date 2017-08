Újabb százmilliókkal drágul a vizes vb

[Ausztrália-Magyarország férfi vízilabda-mérkőzés a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában. Fotó: MTI]

Kuna Tibor cége szervezte a vizes vb és a Masters vb rendezvényeit Budapesten és Balatonfüreden, de úgy tűnik, az eredetileg „odaítélt” kétmilliárd forint nem volt elég rá. Szijjártó Péter barátja filmet is gyárthat.

Amint arról még márciusban az Átlátszó beszámolt, a vizes vb lebonyolításáért felelős állami cég, a Bp2017 Kft. nettó 2 milliárdos tenderén a Szijjártó Péter külügyminiszter barátjaként emlegetett Kuna Tibor cége, a Young & Partners Kft. lett a befutó. A megbízás szerint a nyitó- és zárórendezvény kivételével a Young & Partners szervezi a vizes vb összes rendezvényét Budapesten és Balatonfüreden, „ide értve a Világbajnokságot megelőző felvezető rendezvények, valamint a Világbajnokság és az azt követő Masters Világbajnokság ideje alatt, FINA előírások szerint biztosítandó Market Street-ek üzemeltetése, rendezvényeinek biztosítása, programszervezése, sportprezentációs feladatok ellátása”.

A csütörtöki, európai uniós közbeszerzési értesítőből azonban kiderült: nem volt elég a 2 milliárd forint, ezért a szerződést módosítani kell. „Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre” – áll az indoklásban, ahol azon gazdasági vagy technikai okokat, illetve hátrányokat vagy többletköltségeket is ismertetik, „amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat”.

A szerződés teljesítésének határideje maradt október 31-e.

Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne jelenne meg egy újabb, költségnövekedéssel járó szerződésmódosítás, de új megbízások is születnek. Az egyik ilyen – melyről a minap az mfor.hu számolt be – szintén Kuna Tibor cégeit, a Young & Partners-t és a Trinity International Communications Kft-t „gazdagítja”. A Rogán Antalhoz tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül szélsebesen lezavart tenderen győztes konzorcium a világbajnokság utókommunikációja érdekében gyárthat filmet. A konzorcium része még a SPRINT Nyomdaipari Kft. is. A film elkészítésére összesen 230 millió forintos keret áll rendelkezésre, de komoly esély van rá, hogy magát a forgatást nem a nyertes vállalatok végzik majd, azok ugyanis jelezték: alvállalkozót is igénybe vesznek.

Hogy a feladatot ismét a Trinity International Communications-Young&Partners-SPRINT trió végezheti el, nem túl nagy meglepetés, hiszen a vizes vb promócióját is ők látták el nettó 3 milliárd forintért.

Szijjártó Péter barátjaként elhíresült, de a vizes vb szervezéséért felelős Seszták Miklós fejlesztési miniszterrel is jó kapcsolatot ápoló Kuna egyértelműen a sportesemény egyik legnagyobb nyertese: összesen több, mint 5 milliárd forintnyi megbízást nyert el.

Az Átlátszó összesítése alapján ezzel a tétellel együtt nettó 105.260.726.002 forintnál jár a közbeszerzéseinek végösszege.

