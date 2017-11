A Virgin alapítója szerint Soros jobbá tette a világot

| Richard Branson. Fotó: Don Emmert/AFP/Getty Images |

Richard Branson szerint Soros György nagylelkűségével sokat tett azért, hogy a világ egy jobb hely legyen. A milliárdos üzletember a magyar kormányról már nincs ilyen jó véleménnyel.

Az alábbiakban minimális szerkesztéssel, teljes egészében közöljük Richard Branson brit milliárdos üzletember, a Virgin Group alapítójának a virgin.com-on megjelent cikkét.

„Soros György, a közjóért való adakozás óriása

Megérintett a bejelentés, miszerint Soros György, a legendás befektető 18 milliárd dollárt utalt át saját vagyonából jótékonysági szervezete, az Open Society Foundations (OSF) részére. Soros György ajándékával az OSF egycsapásra a világ harmadik legnagyobb alapítványa lesz, támaszt nyújtva a demokrácia, a nyitottság és a jó kormányzás érdekében eddig is végzett elsőrendű munkájának világszerte.

Jól ismerem Soros Györgyöt, jó barátomnak tartom őt. Ő a globális filantrópizmus igazi óriása, aki a közjó érdekében cselekszik. Az évek során számos ügyben működtünk együtt, érdeklődési köre nagyon széles skálán mozog – a klímakérdésektől kezdve a befogadóbb társadalmak építéséig. Ugyanazt gondoljuk a világ ostoba drogszabályozási törvényeiről és nyugodtan kimondhatom, hogy nincs még egy olyan filantróp, aki annyit tett volna azért, hogy felhívja a figyelmet a drogok elleni globális háború óriási bukására, mint ő. Az az igazság, hogy filantrópizmusa a világon milliók életét tette boldogabbá.

Soros György gyermekként a nácik által megszállt Magyarországon élt, és a semmiből indult. Háttere segítette víziójának megerősítésében – az autoriter rendszerek elleni kiállás szükségességében és a társadalom igazságtalanságaival szembeni ellenszegülésben. Elkötelezett a nyitott társadalom alapelve – a demokratikus intézményrendszer, a jogállamiság, a kormányok és vállalkozások átláthatósága és elszámoltathatósága – mellett, valamint, hogy mindenkinek azonos lehetőségei legyenek.

Természetesen nem ez a benyomás alakul ki róla, amikor valaki az internet mélyebb bugyraiban kutat, és a nevére rákeres. Kevés olyan ember van a Földön, akinek nevét annyira besározták, tetteit annyira becsmérelték és személyét úgy megkérdőjelezték, mint ahányszor tették ezt Soros Györggyel. Nevezz meg egy egy válságot a világban, feltételezett érintettsége pedig máris előkerül valami szokatlan összeesküvés-elmélet kapcsán.

Attól függően, hogy kivel beszélgetünk, Soros György felelős az európai menekültválságért, az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusért, vagy szélesebb körben bármiért, amit úgy írnak le, hogy az része a vészjóslóan hangzó „globalista” agendának, például az „Új Világrendnek”. Nincsenek illúzióm afelől, hogy önmagában erre az írásra is sokan „bizonyítékként” fognak tekinteni. Ezek egyike sem állja meg a helyét alaposabb vizsgálat után, és mindegyiket tételesen megcáfolták már azok, akinek elég türelme van ezen értelmetlenségek eredetének felkutatásához.

Soros ostorozását jórészt erős antiszemita felhang kíséri, ez jóideje velejáró jelenség. Ezért engem az idei évben korábban nagyon nyugtalanított, hogy Magyarország egyre önkényuralmibb kormánya is csatlakozott az összeesküvések zenekari kocsijához, amikor vitatott módon megváltoztatta az ország felsőoktatási törvényét, amit széles körben úgy jellemeztek, hogy az kifejezetten a Soros által 1991-ben létrehozott jelentős tudományos intézmény, a Közép-európai Egyetem (CEU) bezáratására irányult.

A CEU-t folyamatosan a társadalomtudományok terén kiemelkedő egyetemként rangsorolták, talán Kelet-Európa legjobbjaként. Ezrek vettek részt tanulmányi programjaiban és építettek sikeres karriert a köz- és magánszférában, valamint a civil társadalomban. A nemzetközi felháborodást követően a CEU kapott ugyan némi haladékot, de a felsőoktatási intézmények elleni bármely támadás a tudományos szabadság és a nyílt vita elleni támadás, félreérthetetlen jele az egyre növekvő illiberalizmusnak, ami az utóbbi időkben végigsöpört a világban.

Végtelen optimizmusával Soros György nem osztozik félelmeimben. Remélem, igaza van. Amit biztosan tudok, hogy nagylelkűsége sokat tett azért, hogy a világ egy jobb hellyé váljon, és ez még sokáig így is lesz, akkor is, amikor mi már nem leszünk itt. Ahogyan a Washington Post írta, »Soros úr most egy filantróp szuperhatalmat hozott létre a liberális demokráciáért. Éppen jókor«.