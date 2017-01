Felcsúti motozás: elutasította a rendőrség Hadházy Ákos panaszát

Hadházy Ákos egy októberi tüntetésen. Fotó: Budapest Beacon

Elutasította a rendőrség Hadházy Ákosnak, a Lehet Más a Politika társelnökének panaszát. Hadházy azért tett panaszt egy rendőrségi intézkedés ellen, mert szeptemberben Felcsúton megmotozták. A rendőrség szerint nem is, csak átvizsgálták a ruházatát, amikor a német RTL stábjának társaságában ott járt. Az is felsejlik: a Pancho Aréna biztonsági emberei – ha már úgy is ott vannak – a miniszterelnök házát is éberen őrzik.

Mint arról a Budapest Beacon korábban beszámolt, szeptemberben Hadházy Ákos, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke és akkor még csak leendő országgyűlési képviselője arról számolt be a Facebookon, hogy Felcsúton idegenvezetőnek álcázva magát a német RTL újságíróinak mutatta meg a község stadionját és kisvasútját, mire egyszer csak megjelent a yard, igazoltatta őket, Hadházyt pedig jól meg is motozták.

Az ellenzéki politikus minderről videofelvételt készített és panaszt tett a rendőrségnél – írja az Index. A lap úgy tudja: az LMP társelnöke most kapta kézhez a rendőrségtől a panaszát elutasító határozatot. Az Index idézi a dokumentumot, mely szerint „Hadházy a panaszában következetesen »motozást« kifogásol […], azonban […] egyértelműen megállapítható, hogy nem »motozás«, hanem ruházatátvizsgálás történt”. A motozás ugyanis – olyan kényszerintézkedés, ahol a testnyílásokat is át lehet vizsgálni. Erre azonban nem került sor.

„A rendőrségi határozat szerint a következők indokolták a ruházatátvizsgálást. Egyrészt Magyarország egész területére 3-as (közepes) terrorfokozat volt elrendelve, másrészt a rendőrséghez érkezett egy bejelentés, hogy négy személy megpróbált bejutni Orbán Viktor ingatlanába »oly módon, hogy a kiskapu kilincsét nyomkodták, miközben az eseményről kamerafelvételt készítettek«. Csakhogy az utóbbi Hadházy szerint egyszerűen nem igaz” – írja az orgánum.

Az ellenzéki politikus az Index-nek azt mondta: nem nyomogatták Orbán Viktor kilincsét, nem is jártak a kapu közelében. A rendőrségi indoklás azért különös, mert Hadházy szerint az intézkedés során arra a kérdésre, hogy miért teszik a rendőrök mindezt, azt a választ kapták, hogy fokozott ellenőrzés zajlik, de azt egy szóval sem említették, hogy túl közel mentek volna a miniszterelnök házához. Az általa készített videó is az ő állítását támasztja alá.

„Az esetet megnyugtatóan tisztázhatták volna annak a biztonsági kamerának a felvételei, ami a helyszíntől körülbelül négy méterre, a Pancho Aréna falára volt felszerelve, és ami mindent rögzített. Csakhogy a határozatból kiderül, a felvételek már nem voltak meg. A rendőrség a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány kommunikációs osztályához fordult, de »a megjelölt időpontban rögzített felvételek már nem álltak rendelkezésre, ezért azt nem tudta a hatóság rendelkezésére bocsátani«” – így az Index.

A cikkből az is kiderül: öt tanú – a lap szerint feltehetően a Pancho Aréna biztonságiai – állította a rendőrségnek, hogy Hadházyék nyomkodták a miniszterelnök kilincsét.

„Hadházy kérdésünkre nem akarta kimondani, hogy hamis tanúzásról lehet szó, úgy fogalmazott, »biztos valakivel összetévesztettek minket«, de még vizsgálják a jogi lehetőségeket. Arra is utalt, hogy a vallomásokból egy olyan, életszerűtlen szituáció rajzolódik ki, mintha ők perceken keresztül nyomogattak volna egy kilincset, ami alatt a tanúk egymást még értesíthették is. Ráadásul a tanúk jó része arra a kamerarendszerre hivatkozik, aminek a felvételét nem adták oda a hatóságnak a vizsgálathoz” – közli az Index.

Az LMP társelnökének panaszát a rendőrség a föntieken túl azzal az indokkal utasította el, hogy a társaságában lévő emberek külföldiek – konkrétan: németek – voltak. Ez „már csak azért is érdekes, mivel a négy személy állampolgárságát a bejelentéskor, az igazoltatás előtt a rendőrök nem tudhatták, az ott derült ki” – kommentálja mindezt az orgánum. Hadházy közölte a lappal: panaszának elutasításával szemben fellebbez.

„Az ügyből azonban legalább most kiderült, hogy Orbán Viktor nem csupán úgy használhatja sajátjaként a felcsúti fociakadémiát, hogy oda olykor leugrik edzeni. Hanem a rendőrségi levél szerint a Mészáros Lőrinc vezette sportakadémia biztonsági rendszerével úgy mellékesen a miniszterelnök felcsúti házát is éberen figyelik. A hivatkozott vallomásokban különösen érdekes az a fordulat, hogy »idegen személyek tartózkodnak« Orbánék házánál – vajon a Pancho Aréna biztonsági őreinek miért dolga azt tudni, ki tartozhat a szomszédos ház udvartartásához, és ki nem?” – zárul az Index írása.

