Egy építőipari közbeszerzés, amit nem Mészáros Lőrinc vitt el, de amivel Orbánék még jól járhatnak

Hiába indult konzorciumban a Mészáros és Mészáros Kft., ezúttal nem a felcsúti polgármester cége csatornázhat és építhet szennyvíztisztító telepet Borsodban és Hevesben. Aggodalomra azonban semmi ok: a keretmegállapodás – melyben ez a projekt csak egy a sok közül – részeként még a felcsúti polgármesternek, sőt, beszállítóként Orbánék cégének is lehullhat egy-két morzsa.

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP) hajszál híján 7,7 milliárdos tenderén ezúttal nem a Mészáros és Mészáros Kft. és az Euroaszfalt Építő Kft. „M-E 2020” nevű konzorciuma, hanem az egyedül induló Penta Kft. lett a befutó – derült ki az európai uniós közbeszerzési értesítő pénteki számából. A nyertes az eredetileg becsült összegnél majd egymilliárddal olcsóbban végzi majd a három borsodi – Arló, Borsodnádasd és Sárospatak –, valamint egy hevesi – Füzesabony – településen létesítendő szennyvíztisztító telep és csatornahálózat kivitelezését.

Az említett munka egy, a „KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program – a szerk.) 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak-magyarországi térségben” elnevezésű, nettó 70 milliárd forintos keretmegállapodás részeként került megversenyeztetésre, vagyis Mészáros Lőrinc cége erről a megbízásról ugyan lecsúszott, de van még lehetősége a javításra már csak azért is, mert ez a 7,7 milliárdos munka még csak az első a sorban – már ami az említett keretmegállapodást illeti.

Az NFP két lépcsőben menedzseli az összesen nettó 420 milliárd forintos keretösszegű – szennyvízelvezetésre és -tisztításra, hulladékgazdálkodásra, valamint ivóvízminőség-javításra irányuló – beruházásokat, melyek hat régióban, régióként 70 milliárdos keretösszegből 2020-ig valósulnak meg. Az első lépcsőben a négyéves programban részt vevő cégeket választották ki, a másodikban pedig a konkrét fejlesztésekre szóló versenyeztetések zajlanak. A Mészáros és Mészáros Kft. nevével fémjelzett konzorcium az Észak-magyarországi régión kívül az Észak- és közép-dunántúli régióban is érdekelt.



A Nagy Gábor Lajos által alapított, jelenleg egyedüliként tulajdonolt – meglehetősen kalandos előéletű – gödöllői Penta szekere 2014-ben lódult meg igazán: akkor majdnem húszmilliárdos nettó árbevételt sikerült elérnie. 2015-ben 17, 2016-ban pedig már csak 10,5 milliárd jött össze a cégnek, amelyről az Átlátszó korábban azt írta: rosszalló megjegyzésre csak ritkán bukkanni a Pentáról szóló, interneten föllelhető forrásokban, azt pedig még a cég közberuházásos diadalmenetét – például a belvárosi építkezésekben – gyanakodva figyelő ellenzéki források is hangsúlyozzák, hogy a vállalkozás munkájával szemben nincsen különösebb kifogásuk.

Orbánék így is jól járhatnak vele

Orbán Viktor családjának céges érdekeltségeinek látványos növekedésében igen jelentős szerepet játszottak többek között a jórészt európai uniós forrásból finanszírozott érdi és budapesti csatornaépítések – írta meg a Direkt 36 korábban. Az oknyomozóportál kicsivel később azt is kiderítette, hogy a miniszterelnök apjának cége (idősebb Orbán Győző a legnagyobb tulajdonos – a szerk.), a Dolomit Kft. részt vett a közel 25 milliárd forintos költségvetésű, húsz települést érintő tápiómenti csatornázási projektben is.

A projektdokumentációból kiderült, hogy a Közgép, a Duna Aszfalt és Mészáros Lőrinc Mészáros és Mészáros Kft-je mellett több, az állami közbeszerzéseken igen jól szereplő építőipari cég is csatornázási elemek beszállítójaként alkalmazta az Orbán-céget. A most a felcsúti polgármesterrel konzorciumban próbálkozó Euroaszfalt Kft., továbbá az A-Híd Zrt. és a Penta Kft. annak ellenére rendelte meg a Dolomit Kft. aknaelemeit, hogy azok piaci források szerint drágábbak a konkurencia termékeinél, igaz, többek szerint a minőségük is jobb. A szállítólevelek szerint a Dolomit Kft. 2013-ban és 2014-ben több száz tonna aknaelemet szállított le a tápiósági beruházáshoz.

Nem ez volt ugyanakkor az egyetlen eset, amikor a mostani, 7,7 milliárdos megbízást elnyerő Penta és a Dolomit együttműködött, hiszen a Penta Kft. által konzorciumban elnyert margitszigeti csatornázási munkák helyszínén is feltűntek az Orbán-cég betonelemei, vagyis könnyen elképzelhető, hogy a miniszterelnök apja már most dörzsölheti a tenyerét, és hamarosan Sárospatakra vagy épp Füzesabonyba szállíthatja majd a termékeit. 2015-ről 2016-ra jelentősen, 3,2 milliárdról 2,2 milliárdra csökkent a Dolomit nettó árbevétele, miközben adózott eredménye a felére apadt, vagyis van min javítani. Pánikra persze így sincs különösebb ok, hiszen a visszaesés ellenére félmilliárdos osztalékról hozott döntést a cég 2016-ban.

