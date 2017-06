A semmiből energiát előállító találmány kapott több száz millió forintnyi uniós forrást, New York-i rabbik védték meg Orbánt – ez történt csütörtökön

Ha sikerül a Fidesz terve, a családi vállalkozások minden eddiginél kiszolgáltatottabbak lesznek az agrároligarchákkal szemben, igazi monstrumokat akarnak a fák helyére a Római-parton, valamiért sok magyart nem engednek be Amerikába, Gulyás Gergely szerint az amerikai külügy inkább gátja a jó kapcsolatoknak, saját cégét büntette meg a jegybank, véletlenül már megint nem oda építkeztek Simonka Györgyék, ahova az uniós támogatást kapták, végre átadták a Matolcsy-alapítványok a Matolcsy-unokatestvér elemzéseit, Orbánék lekörözték plakáthely-kedvezményekben a Jobbikot, Simicskó szerint nem igaz, hogy az iskolák lőtereket építenének – csütörtöki hírösszefoglalónk.

Ha sikerül a Fidesz terve, a családi vállalkozások minden eddiginél kiszolgáltatottabbak lesznek az agrároligarchákkal szemben – Ángyán Józseffel beszélgettünk

„A mai, úgynevezett »nemzeti tőkésosztály« kilencven százaléka egyszerű tolvajokból áll” – mondja Ángyán József, aki szerint, ha a kormánynak sikerül áttolnia a parlamenten az új, integrált termelésszervezési rendszerre vonatkozó kétharmados törvényt, akkor azzal lényegében az agrároligarchák vazallusává teszi a valódi családi gazdaságokat. A jogszabály végeredményében azt a célt szolgálja, hogy „az egész szektort a legnagyobb agrároligarchák, a Csányik és Mészárosok kezére játsszák át”. A második Orbán-kormányban 20 hónapon át a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti ügyekért felelős, volt államtitkára lapunknak adott interjújában beszélt arról is, miként jutott el odáig, hogy elfogadta az államtitkári pozíciót, és miért távozott onnan. (Budapest Beacon)

A román uniós biztos szerint Romániában lecsuknák a miniszterelnököt, ha vejének ítélné a közbeszerzéseket

Corina Cretutól sajtótájékoztatón kérdezték meg, mi a teendő, ha egy illiberális politikát folytató állam miniszterelnökének a veje nyeri a közbeszerzéseket. Rejtély, kire gondolhattak. (444)

Plakátháború: Orbánék lekörözték kedvezményekben a Jobbikot

Ugyanaz a Simicska-cég szervezte a Fidesz plakátkampányát a 2010-es választások idején, mint amelyik tavasz óta a Jobbik hirdetéseinek biztosítja a helyet. A 24.hu birtokába került dokumentumok szerint a Mahir Cityposter, amelynél NAV-vizsgálatot rendeltek el az ellenzéki pártnak adott kedvezmények miatt, a Fidesznek rekord olcsó árakat biztosított. A Fidesz plakátonként a Jobbik adataiból kalkulálható ár 58 százalékát fizette csupán. A kreatív árazás mértékét jelzi, hogy a jelenlegi listaárakon nagyjából egymilliárd forintot kellett volna átutalni azért, amit 23 millióval intéztek el. Az előkerült adatok alapján egyébként úgy tűnik, hogy 1300 plakátot számla nélkül helyeztek ki annak idején. (24.hu)

Ingyenenergia-gép fejlesztését támogatta 490 millió uniós forinttal a Nemzetgazdasági Minisztérium

Még 2013-ban kezdődött a dolog, és persze ezt is az álnok Brüsszel finanszírozta, konkrétan a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) révén. A projekt nagyjából akkor indult, mikor Széles Gábor bejelentette, „kirepült a madárka”, azaz működik az energiacella. Hasonló sikernek ígérkezett az „állandó mágnesek közt ébredő erőket” hasznosító energiatermelő eszköz, érthető, hogy a megépítéséhez félmilliárd forintos támogatással adták meg a kezdőlökést – a kiírás szerint piacorientált kutatás-fejlesztésre lehetett pályázni. Bár a pályázat simán átment a magyar irányítóhatóságon, valami időközben mégis félremehetett: a prototípus a támogatott szerint elkészült ugyan, de egyelőre nem látta senki, és semmilyen nyilvános adat nincs róla; a minisztérium viszont kétségbeesetten titkolózik, végül a projekt is eltűnt a kormány pályázati portáljáról. (Átlátszó)

„Ne érezzem úgy, hogy a családnevem bármiben gátol” – ezt az üzenetet kapta apjától Matolcsy Ádám, az Origo tulajdonosa

Továbbra is konzervatív polgári hangvételű lesz az Origo (miért, eddig az volt? – a szerk.) – jelentette ki a több internetes kiadványt, levelezőrendszert, videomegosztót üzemeltető New Wave Media Group Zrt. új tulajdonosa, Matolcsy Ádám, aki korábbi vállalkozásai nyereségét fektette be a cégbirodalomba. Arra a kérdésre, miszerint kért-e az apjától tanácsot, Matolcsy úgy reagált: „A tranzakcióval kapcsolatban nem kértem tőle tanácsot, de megkérdeztem, hogy politikailag mekkora kárt okozhat neki a negatív médiavisszhang. Ő rám bízta a döntést, ne érezzem úgy, hogy a családnevem bármiben gátol”. (Magyar Idők)

Valamiért sok magyart nem engednek be Amerikába

Az elmúlt egy hétben jelentősen megugrott az Egyesült Államok határáról visszafordított magyar állampolgárok száma – erről Kumin Ferenc New York-i főkonzul beszélt a Kossuth rádió 180 perc című műsorában csütörtök reggel. Kumin hangsúlyozta: a határőr dönti el, hogy az, aki turistaként érkezik az országba, beléphet, vagy fennáll annak gyanúja, hogy valójában illegálisan munkát akar vállalni. Mint mondta, a legális amerikai munkavállaláshoz szükséges iratok megszerzése akár évekig eltartó, „hihetetlenül bonyolult” procedúra, ugyanakkor sok – szervezett bűnözői körök által megtévesztett – ember abban a tudatban kel útra, hogy teljesen szabályosan dolgozhat a tengerentúlon, így kiszolgáltatott helyzetbe kerül. (MTI, 444)

Félreolvasták a térképet Simonkáék

Simonka György fideszes országgyűlési képviselőhöz köthető cég „tévedésből” Békéscsabán épített fel egy szerelőcsarnokot, noha arra kapott uniós pályázati forrást, hogy Medgyesegyházán hajtsa végre a beruházást. A Likefest Kft. 60 millió forint brüsszeli pénzt nyert 2014-ben arra, hogy a dél-alföldi régióban, egy medgyesegyházi telephelyen korszerű szerelőcsarnokot építsen fel, ahol gépjárművek, kamionok, mezőgazdasági gépek javítását, karbantartását, felújítását fogja végezni. A kormányzati pályázati portálon ma is fellelhető adatok alapján a társaság külön kiemelte, hogy a fejlesztésnek munkahelyteremtés is a célja, ugyanis a szerelőcsarnokba három új alkalmazott felvételét tervezik. Csakhogy a pénzt elnyerő cég 2015 végén – Mentor Menedzsment Kft. néven – kiadott sajtóközleményében már arról számolt be, hogy az új gépjárműszerelő csarnok nem Medgyesegyházán, hanem az attól 30 kilométerre fekvő Békéscsabán épült meg. Utóbbi tájékoztatás az addigra már nem létező Likefest Kft. honlapján jelent meg, amit szintén a kormánypárti politikushoz köthető Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány üzemeltetett. További érdekesség, hogy a fejlesztésről készült jelentést és beszámolót a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) is elfogadta, tehát a tárca semmi kivetnivalót nem talált abban, hogy a szóban forgó cég egészen máshol valósította meg a beruházást, mint amire a pályázatát benyújtotta. Különösen pikáns, hogy nem először fordult elő: a Simonka családjához köthető cég más településen használt fel uniós pénzeket, mint ahol eredetileg el kellett volna költenie. Korábban az LMP társelnöke nyomozta ki, hogy egy olyan tótkomlósi telephely fejlesztésére kapott ötvenmillió forintot a szintén Simonkáékhoz tartozó Aktív Klub Kft., ami nem volt a tulajdonában. Az összeget pedig egy orosházi autómosó építésére használták fel, ami miatt Hadházy Ákos feljelentést is tett. Ugyanakkor az is figyelemre méltól, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen zajló büntetőeljárás egyáltalán nem akadályozza a fideszes politikus körét abban, hogy további uniós pénzekhez jusson. (Magyar Nemzet)

Gulyás Gergely: az amerikai külügy inkább gátja a jó kapcsolatoknak

Miközben a magyar-amerikai gazdasági és biztonságpolitikai, katonai kapcsolatok és együttműködés nagyon jó, ettől a szinttől „indokolatlanul elmaradnak a politikai kapcsolatok” – mondta az MTI-nek Gulyás Gergely, az Országgyűlés fideszes alelnöke, aki háromnapos látogatáson tartózkodik Washingtonban. Igazán finom megfogalmazás annak fényében, hogy az amerikai nagykövetség legutóbb már konkrétan hazugsággal vádolta a magyar kormányt, amikor azt írták, nem valósok azok az állítások, amelyek szerint a magyar civil törvény az amerikai FARA törvényen alapul. Gulyás elmagyarázta azt is, miért maradnak el ezek a kapcsolatok, annak ellenére, hogy Orbán Viktor nemrég még arról beszélt: Donald Trump megengedi, hogy az első helyre tegyük magunkat: „Az a demokrata párti adminisztráció, amely nyolc éven keresztül meghatározta a politikát, és ideológiai kérdéseket helyezett a politika előterébe, valamint a szükségesnél nagyobb mértékben avatkozott be a belpolitikába mindenhol – Közép-Európában nem csak mi panaszkodunk erre, hanem a csehek, a szlovákok és a lengyelek is -, úgy tűnik, a kormányváltással még nem ért véget”. (MTI, 444)

Ilyen lesz a Római-parton a mobilgát

Az Együtt az eredeti tervek alapján elkészíttette a Római-partra tervezett mobilgát egy elemét, amely a Fővárosi Közgyűlés által június 14-én elfogadott engedélyeztetési eljárás után megvalósulni látszik a közeljövőben. A kezdeményezés egy helyi lakostól ered, aki arra kérte a fővárost – illetve a tervező céget –, hogy állítsanak ki a parton egy méretarányos gátelemet. Mivel ezt nem teljesítették, az ellenzéki párt közadakozásból, 250 ezer forintból elkészítette a tereptárgyat. Ez megmutatja, hogy a monstrum miként tenné tönkre a Római-part eredeti jellegét. Arról, hogy milyen veszélyeket hordoz magában a parton létesülő védmű – már azon túl, hogy az ártéri ligetnek és a hangulatnak is annyi –, itt írtunk bővebben. (Budapest Beacon, Index)

Saját cégét büntette meg a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 15 millió forint bírságot szabott ki a KELER Központi Értéktár Zrt-re – többek közt – a társaság működésével összefüggő nyilvántartási, tájékoztatási, bejelentési és adatszolgáltatási problémák, valamint szabályozási hiányosságok miatt. A feltárt jogsértéseknek nincs negatív hatása a pénzügyi intézményrendszer tagjaira, és az ügyfélérdekek sem sérültek – derül ki az MNB közleményéből. Az viszont már nem derül ki a jegybank közleményéből, hogy a KELER Zrt-nek az MNB a többségi tulajdonosa. (444)

A tájkép fele leégett Fertőrákoson

A Fertő-tó látképének meghatározó elemei voltak a Fertőrákosnál cölöpökön álló nádfedeles házak. Csütörtökön a 21 épületből 10 teljesen megsemmisült, a kár több százmillió forint. (444)

Végre átadták a Matolcsy-alapítványok a Matolcsy-unokatestvér elemzéseit

Végre fizikai formában is átvette a Transparency International (TI) a Bankonzult Kft. elemzéseit, amikért a jegybank által alapított, Matolcsy György köre által ellenőrzött Pallas-alapítványok, a Magyar Nemzeti Bank és egy másik MNB-s cég, a GIRO Zrt. együtt évente összesen 60 millió forintot fizettek, több éven át. Erre csak azért kerülhetett sor, mert a civil szervezet a 444.hu-val együttműködésben pert indított, hogy a nyilvánosság megismerhesse ezeket a papírokat. (444)

Simicskó szerint nem igaz, hogy az iskolák lőtereket építenének

Mindezt a honvédelmi miniszter úgy mondja, hogy állítása szerint a Klebelsberg Központ küzdősportok és sportlövészet iskolai oktatásával kapcsolatos felmérésének nincs köze a honvédelmi minisztérium koncepciójához. (444)

Elkendőzött veszteség a külügy botrányos cégénél

Két ügyes, milliárd forintokban mérhető húzás segített a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) felügyelete alatt álló állami cégnek, az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt-nek, hogy két pocsék év után ne kelljen veszteséget kimutatnia. (24.hu)

New York-i rabbik védték meg Orbánt

A New York-i egyesült ortodox zsidó hitközség közleményben ítélte el „az Orbán Viktor miniszterelnök elleni uszítást”, aminek szerzői azzal vádolják a kormányfőt, hogy olyan személyeket tűr el és méltat, akik kapcsolatban voltak a náci rezsimmel. Orbán Viktor a múlt héten Budapesten, a megújult Klebelsberg-kastély ünnepélyes átadásán a 20. század második és harmadik évtizedét a magyarság történetének súlyos próbakövének nevezte, és azt mondta: néhány kivételes államférfiúnak, Horthy Miklós kormányzónak, Bethlen István miniszterelnöknek és Klebelsberg Kuno miniszternek köszönhető, hogy az elvesztett világháború, a vörös terror 133 napja és a trianoni diktátum roppant súlya alatt „mégsem temetett maga alá minket a történelem”. „Kormányzó nélkül nincs miniszterelnök, miniszterelnök nélkül nincs miniszter. És ezt a tényt nem vonhatja kétségbe Magyarország II. világháborús gyászos szerepvállalása sem” – mondta Orbán, aki egyébként azóta az európai zsidóságot is kioktatta a migránsválságot illetően. (444)

