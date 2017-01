Solti Péter váltja Áder húgát a Klebelsberg központ élén 

Solti Péter lesz a Klebelsberg központ új vezetője. Fotó: MTI, Ceglédi Zsolt

Leváltották Pölöskei Gábornét a Klebelsberg Oktatási Központ éléről.

Leváltották Pölöskei Gábornét, a Klebelsberg Oktatási Központ (KK) éléről. Áder János köztársasági elnök húga tavaly tavasz óta vezette az akkor még Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) néven működő szervezetet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleménye szerint Balog Zoltán miniszter „január 16-ával Solti Pétert, az intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakításáért felelős miniszteri biztost bízza meg a Klebelsberg Központ elnöki feladatainak ellátásával”.

A Klebelsberg Központ az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy menedzserszemlélettel végezze a feladatait, a rendelkezésre álló erőforrásokat, tudást és lehetőségeket minél hatékonyabban csatornázza be a tankerületi központokon keresztül az iskolákba. Ennek a megvalósítása lesz Solti Péter elnök feladata az új struktúra megerősítése és fejlesztése mellett.

A központ szakmai elnökhelyettese Hajnal Gabriella lesz, a pénzügyi feladatokat a szervezet gazdasági elnökhelyettese, Kotán Attila irányítja a továbbiakban is.

Az Emmi kiemelte, miszerint az államtitkárságnak továbbra is az a célja a szervezeti és jogszabályi változásokkal, hogy a magyar oktatási rendszer biztosítsa a társadalom és a gazdaság igényeinek megfelelően a diákok számára a jövőben is kamatoztatható kompetenciákat. Meggyőződése, hogy az állami intézményfenntartás a garanciája az iskolák biztonságos működésének – olvasható a közleményben.

A Magyar Nemzet már pénteken megszellőztette, hogy Pölöskei Gáborné távozhat a megújult Klik éléről.

Pölöskei Gáborné életrajza szerint tizennégy éven át dolgozott biológia-földrajz szakos tanárként a Petrik Lajos vegyipari szakközépiskolában. 1999-től kezdve az Oktatási Hivatalnál (OH) tevékenykedett különböző beosztásokban, de volt Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának a főosztályvezetője is. Később az Emmi főosztályvezetői pozícióját is betöltötte, majd a tárca helyettes államtitkára lett. Utóbbi pozíciójából került a Klik elnöki székébe – írta a lap.

