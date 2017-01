Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin 2013-ban a Kremlben. Fotó: AP

Február 2-án Magyarországra látogat Vlagyimir Putyin orosz elnök – értesült a Blikk.hu. Putyin két éven belül harmadszor tárgyal Orbán Viktor miniszterelnökkel. Két éve Budapesten, egy éve Moszkvában volt orosz-magyar csúcstalálkozó.

Alighanem Paks II. fontos témája lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök magyarországi tárgyalásainak – idézi a Blikk.hu Kiszely Zoltán politológust. „Gondolom, egyeztetnek a gázszállításról is, hiszen a földgáz hetvenöt-nyolcvan százalékát Oroszországtól vásároljuk. Lehet, hogy egy új vezeték építése is szóba kerül, hogy ne csak Ukrajnán keresztül érkezhessen a gáz Magyarországra” – idézi a Blikk.hu a szakembert. Kiszely arra számít, hogy Donald Trump hivatalba lépésével enyhülni fog Washington és Moszkva viszonya, és ez a magyar-orosz kapcsolatokra is hatással lesz – különös tekintettel a gazdasági kapcsolatokra.

„Putyinnak fontos lehet az is, hogy Orbán szerint hogyan alakulhatnak az EU Oroszországgal szembeni szankciói, amelyeket a Krím orosz elcsatolása és a kelet-ukrajnai szakadárok támogatása miatt vezettek be. Fenntartásukat a magyar kormány a nyilatkozatok alapján nem támogatja, bár legutóbbi féléves meghosszabbításukkor nem szavazott ellene” – írja ezzel kapcsolatban az Index.

A portál szerint „az orosz elnök védelmére 2015. február 17-i látogatásakor a magyar fél 188 398 000 forintot költött”. Az Index úgy tudja: „az akkori találkozó előtt két héttel Angela Merkel is Budapesten járt, a német kancellár biztonságára csak 137 397 000 forintot kellett fordítania a rendőrségnek”.

Putyin legutóbb az Index által említett 2015. február 17-én tárgyalt Magyarországon, míg Orbán Viktor tavaly februárban tárgyalt Moszkvában. „A két éven belüli három találka viszont azt jelenti, hogy Orbán Viktor immár Vlagyimir Putyinnal folytat a legsűrűbben kétoldalú tárgyalásokat. Ez az Európai Unióban biztosan, de talán az egész kontinensen is példátlan egy kormányfő részéről” – kommentálja Putyin mostani budapesti látogatását a Hvg.hu.

Arról sem a Blikk.hu, sem az Index, sem a Hvg.hu nem ír, hogy az orosz elnök mennyi időt tölt Magyarországon.

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):