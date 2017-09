Állatkínzásra való felbujtás miatt följelentést tesz a PM a Semjén-közeli vadászati szaklapban megjelentek miatt; a trombózisos beteg szállítása közben álltak meg hamburgerezni a cigarettát venni a betegszállítók; radikálisan nőttek a lakbérek az elmúlt években; a Nébih szerint az albán pékségek mégsem jelentenek élelmiszer-biztonsági kockázatot; játékoskártyát tervez bevezetni a Szerencsejáték Zrt.; önvezető kamionokat tesztelt a Volvo és a Waberer’s az M1-esen; Gulyás Mártonnak joga van a magánélethez, úgyhogy pert nyert az Origo és a Ripost ellen; Demcsák Zsuzsa eléggé indiszponáltan vezetett tv-műsort – vizsgálat indul ellene; négy év börtönt kapott Szepessy Zsolt volt monoki polgármester; egymilliárddal kevesebb jutott az egyszázalékos fölajánlásokból a civilszervezeteknek, mint tavaly; a Médiatanács szerint szalonképtelen és sértő, de nem jogsértő a „dagadt néger” terminus technicus; Gyurcsány Ferenc lehet, hogy jövőre elindul egyéniben – pénteki hírösszefoglalónk.

Állatkínzásra való felbujtás miatt följelentést tesz a PM a Semjén-közeli vadászati szaklapban megjelentek miatt

A Semjén Zsolt által elnökölt Országos Magyar Vadászati Védegylet lapjában, a Nimródban a következő szöveg jelent meg: „Ahogy kutyánk közeledik az egyéves korhoz, hozzá kell szoktatni a küzdelemhez és a fogóssághoz. Ehhez régebben hörcsögöt, kölyökmacskát, kölyökrókát alkalmaztunk. Az első időszakban a fogások elsajátítása a cél, és ahogy a növendékünk előrehalad a tudnivalókban, úgy nehezíthetjük a feladatokat, Ehhez sebzett kóbor macskát, rókát használjunk. Igyekezzünk a kutyát megvédeni a sérüléstől akár úgy is, hogy szigetelőszalaggal rögzítjük a kiképzése bevont állatnak az állkapcsát.” Szabó Rebeka, a Párbeszéd Magyarországért (PM) politikusa, Zugló alpolgármestere bejelentette: pártja állatkínzásra való felbujtás miatt följelentést tesz az ügyben. „A párt a fentieken túl a Médiahatósághoz fordul, hiszen a hatályos médiatörvény szerint a sajtószabadság gyakorlása nem jelenthet bűncselekményre való felhívást” – írta közleményében Szabó Rebeka. (Budapest Beacon, Facebook)

A trombózisos beteg szállítása közben álltak meg hamburgerezni a cigarettát venni a betegszállítók

Éjjel fél kettőkor szállítottak át egy idős beteget egyik kórházból a másikba, pedig szó sem volt sürgősségi esetről, pusztán akkor került sorra. A trombózisveszély miatt kizárólag fekve, hordágyon szállítható asszonyt felszólították, hogy pattanjon be magától a mentőautóba, majd útközben a betegszállítók még megálltak hamburgerezni és cigarettát venni. Ez felettesük szerint rendben van, hisz nem tartott sokáig, különben is éjjel kellett dolgozniuk. Az egészségügyi rémtörténet miatt a család panaszt tett. (Hvg.hu)

Radikálisan nőttek a lakbérek az elmúlt években

A Nébih szerint az albán pékségek mégsem jelentenek élelmiszer-biztonsági kockázatot

Az albán pékségek nem jelentenek élelmiszer-biztonsági kockázatot, és nem számít jogsértésnek a Magyar Élelmiszerkönyvtől eltérő nevekkel más összetétellel gyártani termékeket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A Nébih közleményében úgy fogalmaz: „az ellenőrzések tapasztalatai alapján nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy az albán pékségek kiemelt élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenének”. Korábban Septe József pékszövetségi elnök egy szakmai tanácskozáson kijelentette: a magyar sütőipari cégek versenyhelyzetét a belföldi piacon rendkívüli mértékben rontják az albán pékségek, mintegy ötszáz ilyen működik Magyarországon. Az albán pékségek ugyanis Septe szerint nem tartják be a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait, így költségeik, ebből következően áraik is alacsonyabbak, mint a magyar vállalkozásoké. (MTI)

Játékoskártyát tervez bevezetni a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. az utolsó negyedévben tervezi bevezetni a játékosok azonosítását szolgáló játékoskártyát, amelynek használatával a cég szerint nőni fog a játékosok biztonsága. A Szerencsejáték Zrt. közleményében hangsúlyozta: a játékoskártya kiváltása teljesen önkéntes, valamint díjmentes. A hagyományos földi hálózatban egyetlen terméknél sem lesz kötelező a használata. A közlemény szerint a kártya elsősorban a hagyományos hálózatban játszó játékosok számára nyújt kényelmi szolgáltatásokat. Lehetővé teszi egyebek között kedvenc lottószámaik megjegyzését, az automatikus nyereményértesítést, sőt a nyereménykiutalást is. A játékosok biztonságát szolgálja, hogy esetlegesen elveszett nyertes szelvényeik után járó nyereményüket kártya nélkül más nem veheti át. (MTI)

Önvezető kamionokat tesztelt a Volvo és a Waberer’s az M1-esen

Önvezető kamionokat tesztelt a Volvo Trucks és a Waberer’s International Nyrt. (leánykori nevén: Hungarocamion), közúti forgalomban, a járművek ötven kilométert tettek meg az M1-es autópályán. A három kamion platooning technológia segítségével haladt a sztrádán. Ennek lényege, hogy csak az első járműben ül vezető, a többi kamion a vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően követi a konvoj első tagját. Biztonsági okokból az M1-esen haladó valamennyi jármű vezetőfülkéjében ült sofőr. A járművek Lébénynél hajtottak fel a sztrádára, majd Rábapatonánál, az M85-ös gyorsforgalmi úton fordultak vissza. (MTI)

Joga van a magánélethez: Gulyás Márton pert nyert az Origo és a Ripost ellen

Gulyás Márton aktivista, a Közös Ország mozgalom spiritusz rektora azért perelte be az Origót és a Ripostot, mert a két kormányközeli „lap” azt írta róla, hogy miután tavasszal kiengedték az előzetesből – ahová azért került, mert festékkel megdobálta a Sándor-palotát – első dolga volt egy homoszexuális párkereső oldalt fölkeresni, ráadásul képeket is közöltek Gulyás profiljáról. Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Ripost három és fél millió, az Origó nyolcszázezret kell, hogy fizessen Gulyás Mártonnak, amiért a lapok nem tartották tiszteletben magánéletét. (444)

Demcsák Zsuzsa eléggé indiszponáltan vezetett tv-műsort – vizsgálat indul ellene

Az ATV Start című műsornak Demcsák Zsuzsa, az ATV műsorvezetője a péntek reggeli adásban – amikor Szanyi Tibor, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) európai parlamenti képviselője volt a műsor vendége – minimum nagyon furcsán viselkedett. Az ATV belső vizsgálatot indít az ügyben, melynek lezárásáig Demcsák nem kerülhet képernyőre. (Atv.hu, Blikk)

Négy év börtönt kapott Szepessy Zsolt volt monoki polgármester

Befolyással üzérkedés bűntette miatt nem jogerősen négy év börtönbüntetésre ítélte Szepessy Zsoltot, Monok volt polgármesterét, az Összefogás Párt vezetőjét pénteken a Nyíregyházi Járásbíróság. Az ítélet szerint a korábbi önkormányzati vezető pénzért csaknem hatszáz ukrán állampolgárnak ígért segítséget a magyar állampolgárság megszerzésében, de egyetlen honosítási eljárást sem indított el. A per további négy vádlottja közül egyet fölmentettek, hármat különböző hosszúságú fölfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek. (MTI)

Egymilliárddal kevesebb jutott az egyszázalékos fölajánlásokból a civilszervezeteknek, mint tavaly

Míg tavaly nyolc és fél, addig idén csak hét és fél milliárd forint jutott az egyszázalékos fölajánlásokból a magyarországi civilszervezeteknek. „A csökkenés oka az idén bevezetett e-szja, ami bár egyszerűsítette az adóbevallást, jelentősen mérsékelte az egyszázalékos felajánlói hajlandóságot.” (444)

Médiatanács: szalonképtelen és sértő, de nem jogsértő a „dagadt néger” terminus technicus

A „dagadt néger” kifejezés a kormányközeli Echo TV Sajtóklub című műsorában hangzott el Lovas István ajakai közül. A Médiatanács egy idevonatkozó bejelentésre válaszul úgy határozott: a kifejezés sértő, de nem jogsértő, mert nem sérti az emberi méltóságot. (24.hu)

Gyurcsány Ferenc lehet, hogy jövőre elindul egyéniben

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke nem zárja ki, hogy egyéniben is induljon a jövő évi országgyűlési választásokon, de továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a DK vezető politikusai – őt is beleértve – szerepeljenek egy közös ellenzéki országos listán. Gyurcsány Ferenc egy budapesti háttérbeszélgetésen azt mondta, „végtelenül megtisztelőnek” tartaná, ha felajánlanának neki egy biztos befutónak tartott egyéni körzetet, de kijelentette, ha az MSZP vezetői ragaszkodnak ahhoz, hogy ő ne szerepeljen a közös listán, akkor a szocialisták és a DK külön listát állít. Indoklásként hangsúlyozta, a DK elvi alapon sem tudja elfogadni, hogy valaki megmondja nekik, ki vezesse őket. Ennek ellenére úgy látja, a „józan észnek mégis van ereje”, ugyanis a „napnál világosabb”, hogy együttműködés nélkül nincs siker. A volt miniszterelnök közölte, remélik, hogy a Magyar Szocialista Párt (MSZP) előbb-utóbb megérti, hogy amit most csinálnak, az „út az öngyilkosság felé”. A politikus két lehetséges forgatókönyvet is lát az összefogásra: az egyik szerint az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Botka László önmagától korrigálja álláspontját, a másik szerint pedig a pártja rákényszeríti erre. (MTI)

