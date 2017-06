„Ha az iskola szeretne egy számítógépet venni, nem teheti meg, mert az központi beszerzés alapján zajlik” – interjú egy Pest megyei iskolaigazgatóval

Neve elhallgatását kérő interjúalanyunk a tankerületi rendszer néhány anomáliájára világít rá. A magát amúgy Fidesz-szimpatizánsnak leíró iskolaigazgató szerint például nem biztos, hogy versenyorgonát kellene a tankerületnek vásárolnia, miközben nincs pénz egy kisebb tetőszerkezeti munkára. Az oktatási szakember erősen kiakadt azon, hogy a tankerület által előírt csapatépítési tréninget a tankerületi igazgató tartotta.

Budapest Beacon: Mennyiben romlott a helyzet a tankerületi rendszer bevezetésével?

Igazgató: Nem volt fenékig tejfel az önkormányzatok alatti működés – annak is megvolt a maga bája –, de gazdaságilag bármennyire is kevés pénzből működtünk, mint iskola, önállóak voltunk. Amióta létezik a tankerületi rendszer, a gazdasági önállóság megszűnt, az én iskolámban nincs is gazdasági vezető. Tavaly a helyzet annyiban változott, hogy le kell adnunk egy éves – naptári évről, nem tanévről van szó – költségvetési tervet. A keret viszont ugyanúgy szűk, mint ahogy szűk volt öt vagy huszonöt éve.

Budapest Beacon: Ha például beázik a tető és azonnal ki kell javítani, egy csomó bürokratikus akadályt le kell küzdeni?

Igazgató: Ami sürgős beavatkozást igényel, azt azonnal lehet intézni. De ha az iskola mondjuk, szeretne egy számítógépet venni, nem teheti meg, mert az központi beszerzés alapján zajlik. Vagy ha bármilyen taneszközre szükségem van, előtte pénzt kell rá igényelnem a saját költségvetésemből, aztán ezt jó esetben engedélyezik. Ha engedélyezik – ami egyáltalán nem biztos: esetleg megkérdezik, hogy miért van arra az iskolának szüksége –, akkor megrendelhető.

Budapest Beacon: Ki dönt erről?

Igazgató: A tankerületi igazgató írja alá. Persze neki van egy stábja. Úgy tudom egyébként, hogy a többi tankerület egészen jól működik.

Budapest Beacon: Miért működne jobban, mint az a tankerület, ahol az ön által vezetett iskola van?

Igazgató: Esetleg azért, mert több pénz fölött diszponál. Pest megye a Közép-magyarországi régió része, úgyhogy – mivel Budapest erősen fölhúzza az átlagot – az elmúlt tíz évben nem volt európai uniós pályázat Közép-Magyarországra kiírva, a környékbeli régiókban viszont nyakra-főre voltak olyan fejlesztések, hogy csak tátott szájjal bámultunk. De hát ez egy adottság, amíg Budapest és Pest megye egy régiót alkot, addig nem tudunk mit csinálni. Viszont annak a Dél Pest megyei tankerületnek a vezetője, ahová az általam vezetett iskola tartozik – amúgy egy baromi jó szakember és nagyon értelmes pali – teljesen értelmetlen beruházásokra szórja a tankerület pénzét. Például milliókat teljesen fölöslegesen elköltve kialakítottak a városomban, a tankerület helyi épületében egy tudományos előadásra alkalmas termet. Szintén milliók mennek el abszolút fölöslegesen gyönyörű, a tankerületet bemutató kiadványokra. Rengeteg ilyen pénzkidobása van a rendszernek, holott azt a pénzt el lehetne értelmes dolgokra is költeni. Például az még rendben lenne, hogy az iskolaigazgatókat elviszik csapatépítési tréningre, de az, hogy ezt gyakran és kötelező jelleggel teszik, az értelmetlen pénzkidobás. Ráadásul gyakran egy cég megveszi a tréningszervezést, és hogy, hogy nem, maga a tankerületi igazgató egyszer csak megjelenik mint tréner.

Budapest Beacon: Mit tudni ezekről a cégekről? Fidesz-közeliek? A mai magyarországi közállapotokat ismerve meglepő lenne, ha nem azok lennének.

Igazgató: Akkreditált képzéseik vannak. A kérdésére válaszolva: nem tudom. Szegeden láttam olyan, egyáltalán nem Fidesz-közeli, a tankerülettel szerződő céget, amely kapott megbízásokat, gazdagon. Ezeknek a megbízásoknak az alapja lehet szakmai, de baráti kapcsolat is, nem feltétlenül Fidesz-közeliségről van szó. Abszolút visszásnak és etikátlannak tartom, hogy – még akkor is, ha pártpolitikai szál nincs benne – a tankerület-vezető cimborája tartsa a továbbképzést. Olyat is hallottam, hogy a tankerület-vezető közeli rokona az ország másik végén, egy másik tankerületben tart ugyanilyen képzést.

Budapest Beacon: Keresztbe dolgoznának egymásnak a csókosok? A tankerület-vezető B tankerület-vezető rokonával, B tankerület-vezető A tankerület-vezető rokonával szerződik?

Igazgató: Nem feltétlenül, de ez is elképzelhető, igen. Ez számomra visszataszító és elfogadhatatlan. Ráadásul van egy csomó fölösleges pazarlás. Például nem biztos, hogy versenyorgonát kellene a tankerületnek vásárolnia.

Budapest Beacon: Megint az a kérdés, hogy a versenyorgona-kereskedés be van-e csatornázva a Fideszhez.

Igazgató: Ezek az üzletek egyáltalán nem biztos, hogy politikai alapon köttetnek.

Budapest Beacon: A tankerületi igazgatók kinevezése sem politikai alapon történik?

Igazgató: Dehogynem. Ettől még a miénk jó szakember, csak kissé elszakadt vele a ló, és azt hiszi, hogy az általa vezetett tankerület remek terep az önmegvalósításra. Nem. Ez egy hivatalnoki beosztás, amibe nem fér bele, hogy – teszem azt – művelődési házat csináljon a tankerületből vagy tudományos előadásokat tartasson. Az ezekre szánt pénzt mind a tankerület iskoláitól veszi el – miközben esetleg fönnáll az a veszély, hogy beomlik az iskola teteje.

Budapest Beacon: A rendszer, melynek a működésével szembesült, vélhetően nem így működik Battonyától Nemesmedvesig? Esetleg más iskolaigazgatókkal beszélgetve nem ez a benyomása?

Igazgató: Nem tudom. Annyira el vagyunk saját magunkkal foglalva, hogy nem tudom, más tankerületben hogy van. Szóval nem tudom, mennyire állatorvosi ló a tankerületünk. Az nyilvánvaló, hogy maga a rendszer lomha, működése pedig erősen személyfüggő. Bosszantó, hogy a tankerület-vezetőnek köszönhetően egy csomó teljesen fölösleges dologra kell költenünk.

Budapest Beacon: Hogy látja: a tankerületi rendszer megszüntetendő vagy megreformálandó?

Igazgató: Isten ments, hogy – ha már egyszer bevezették – valaki megszüntesse.

Budapest Beacon: Ha előre lehetne tudni, hogy harminc évig ön lesz az oktatási miniszter…

Igazgató: Ha nincs, akkor nem vezetem be, de ha úgy leszek oktatási miniszter, hogy már létezik a tankerületi rendszer, akkor – ha már egyszer kiépült – nem szüntetem meg. A tankerületi rendszert arra találták ki, hogy az iskolák közötti hatalmas infrastrukturális különbségeket csökkentsék. Míg egy törökbálinti általános iskolában azon gondolkoznak, hogy miképp tolják be a kacsalábat az épület alá, nekünk napi probléma az oktatási felszerelések megvétele. Ha ezt a különbséget a tankerületi rendszer csökkenti, akkor ám legyen. Vagy a tankerületi rendszer segíthetne az iskolavezetés által tervezett bérpótlékok, jutalmak, cafetéria kifizetésében. Ezeket az összegeket növelni kellene.

Budapest Beacon: Növelni, vagy magát a rendszert decentralizálni, és teret adni a szubszidiaritásnak?

Igazgató: A bérpótlékok fölött az iskolaigazgatóknak kellene diszponálniuk. Bár az is igaz, hogy az iskolaigazgatók idevonatkozó javaslatait a tankerület-vezetés jóvá szokta hagyni. Ugyanez többé-kevésbé a dologi kiadásra is vonatkozik. Mondok egy példát. Egy osztálynak buszra van szüksége a kiránduláshoz, és kijön, hogy kilométerenként ezer forint az ára. Erre azt feleli a tankerület, hogy egy másik iskolánál csak háromszáz forint a kilométerenkénti ár. Azonban a tankerület azt nem veszi figyelembe, hogy a háromszázas egy hosszú-, az ezres pedig egy rövidtávú kirándulás. Ha meg tudjuk indokolni az ezerforintos kilométerenkénti árat, akkor alá szokták írni. Az viszont gond, hogy készpénzt nehéz igényelni. Ha egy osztálykiránduláson kell nekem egy kisboltból harminc csoki, ott nehezen tudok átutalással fizetni. Mindez könnyebben működött a tankerületi rendszer előtt, mert önállóan gazdálkodtunk. Az előbbi kérdésére válaszolva: visszaadnám az intézményeknek a gazdasági önállóságot, de ettől még megtartanám a tankerületi rendszert, ha már van. Például a munkaerőhiány illetve munkaerő-fölösleg kezelése nem baj, ha központilag történik. A bürokráciát pedig radikálisan csökkenteni kellene.

Budapest Beacon: Arról van-e szó, hogy kiépült egy, a teljes központosítást preferáló autokrata rendszer, amely szereti, ha minél több dologra van rálátása, sőt: minél több dolog fölött diszponál?

Igazgató: Nem feltétlenül. Nem érzem a rendszert diktatórikusnak.

Budapest Beacon: Autokratát mondtam.

Igazgató: Annak sem. Rengeteg a szabályzó, s ezek lehetetlenné teszik, hogy egy iskolaigazgatónak sok területen legyen ráhatása az iskola működésére. Rengeteg erőt és energiát visz el a bürokrácia. De direkt utasításokat a tankerülettől nem kapunk.

Budapest Beacon: Benne van a rendszerben, hogy kaphatnak?

Igazgató: Ehhez kellene egyfajta szervilizmus a fogadói részről. Én még sosem kaptam olyan utasítást, hogyha ezt és ezt nem csinálom meg, annak következményei lesznek. Kívülről nézve lehet a dolognak olyan látszata, mintha a rendszer a régi kommunista időket utánozná, és az iskolaigazgatóknak fogják a golyóit, de én ezt nem érzem. Azt, hogy az oktatás központosítva van, önmagában nem érzem problémának. Például azt mondta a történelemtanár, hogy a hetvenhatodik oldalon nyissátok ki a könyvet és – mivel többfajta könyv volt forgalomban – a hetvenhatodik oldalon kinyitott harminc történelemkönyvben hatféle dolog volt. A tankönyvi anarchiát érdemes volt megszüntetni.

Budapest Beacon: Lát-e esélyt a Nemzeti Együttműködés Rendszerének keretein belül akárcsak némi decentralizációra – például az ön által kívánatosnak tartott gazdasági önállóság visszaállítására?

Igazgató: Elég régóta benne vagyok a rendszerben. Többször is láttam olyat, hogy dőlt a pénz az oktatásba. Magukba az oktatási intézményekbe viszont kurzustól függetlenül marha kevés jutott. Ha a központosítás azt eredményezi, hogy az iskolák több pénzt kapnak, akkor elégedett leszek. Kicsit messzebbre tekintve: a rendszerváltás óta eltelt huszonhét-huszonnyolc év. Még ennyi kell, hogy le tudjon ülni minden politikai erő egy asztalhoz, és megállapodjék abban, hogy az oktatás célja nem az ideológiai agymosás kell, hogy legyen, és a dolgot szakmai, nem pedig ideológiai alapon kell kezelni. Hogy Dárdai Palit idézzem: mindenki üljön le a p…ába és nyugodjék le. Szóval az oktatás – és az egészségügy – alapjait konszenzuálisan, kormányokon átívelően kellene kidolgoznia a politikai erőknek, de arra, hogy ez valóban így történjék, még vagy negyedszázadot várni kell szerintem.

