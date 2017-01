Rendesen földuzzasztották a kormányzatot az elmúlt hét évben

Balog Zoltán emberminiszter. Tíz államtitkár

és húsz helyettes államtitkár dolgozik alatta

Bár Orbán Viktor 2010-ben karcsúsított kormányt ígért, az államtitkárok és a helyettes államtitkárok tekintetében elszaladt a kormánnyal a ló az elmúlt közel hét évben. Helyettes államtitkárból pillanatnyilag százhat van.

„Sem rangkórság, sem kormányzati dáridó nem lesz jellemző, nem fér bele” – idézi Orbán Viktor 2010-es szavait a hétfői Magyar Nemzet. A napilap arról ír, hogy a tíz miniszter munkáját ötvenöt államtitkár és százhat helyettes államtitkár segíti a kormányzati honlap adatai szerint. „Bár miniszterből valóban kevesebb van, mint a szocialista-liberális kormányok idején, alig hét év alatt elszabadult az államtitkárok és helyettes államtitkárok száma, és ez a csoport mára kétszer akkora, mint 2010 előtt volt” – írja a napilap. Csak az emberminisztériumban tíz államtitkár és húsz helyettes államtitkár dolgozik, míg a kancellárián nyolc államtitkár és tizenkilenc helyettes államtitkár. „A dobogó harmadik fokára a Nemzetgazdasági Minisztérium állhat fel, hét államtitkárral és tizenhét helyettes államtitkárral” – közli a Magyar Nemzet. A lap végigmegy az összes minisztériumon. Az államtitkárok és helyettes államtitkárok száma szerinti sort a Honvédelmi Minisztérium zárja, melynek két államtitkára és három helyettes államtitkára van.

A második Orbán-kormány 2010-es megalakulásakor nyolc minisztérium jött létre negyvenkét államtitkárral és ötvennégy helyettes államtitkárral – írja a lap.

„2012-ban csak a helyettes államtitkárokból már hetvennyolc, 2014-ben pedig nyolcvan szolgált a minisztériumi vezetésben. Az összesített, helyettes államtitkárokat is tartalmazó adat így […] 2015 nyarára 163-ra hízott. Furcsa módon akkor is növekedés volt, amikor a kormány bürokráciacsökkentést, vagyis az állami alkalmazásban állók létszámának jelentős mérséklését hirdette meg. Bár eddig 39 központi hivatalt és minisztériumi háttérintézményt szüntettek meg jogutódlással, maga Lázár János ismerte el, hogy a harmadik Orbán-kormány idején nem csökkent, hanem nőtt a közszférában foglalkoztatottak száma. […] A helyettes államtitkárokat is tartalmazó összesített lista 173-nál jár” – olvasható a cikkben.

A lap arra is fölhívja a figyelmet, hogy hatvanöt a miniszteri biztosok száma. „A kormányfő mellett öt miniszterelnöki biztos dolgozik, továbbá jelenleg tizennégy miniszterelnöki megbízott és tizenöt kormánybiztos is tevékenykedik az Orbán-kormányban” – folytatódik a cikk.

A Magyar Nemzet szerint a létszám növekedése mellett az egy főre jutó bérek is nőnek. „Alig egy éve például a felső vezetők fizetése (a rekordszámú miniszteri biztossal együtt) sajtóbeszámolók szerint éves szinten 2,4 milliárd forint körül járt. Pontos összeget nehéz megállapítani. Ami biztos, hogy a miniszterelnök havi bruttó illetménye 1 507 400 forint, és tavaly ehhez jött kétszázezer forint cafeteria (továbbá az országgyűlési képviselői tiszteletdíj, ami 224 363 forint). A miniszteri illetmény 1 101 900 forint, ehhez szintén jönnek béren kívüli juttatások és autóhasználat, ahogy az államtitkárok esetében is, ahol a havi illetmény 997 200 forint” – áll a Magyar Nemzet hétfői számában.

