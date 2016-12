Titkolja a Magyar Nemzeti Bank, mennyit fizettek ki év végi jutalmakra

A Magyar Nemzeti Bank lipótvárosi székháza. Magasról tettek a közérdekűadat-igénylésre

A Magyar Nemzet annak járt utána, hogy az állami intézményekben milyen év végi jutalmat kapnak a dolgozók. Meglehetősen széles a skála: van, ahol semmilyet, van ahol fejenként közel félmillió forintot. Bár a napilap közérdekűadat-igénylést nyújtott be, a Magyar Nemzeti Bank nem válaszolt.

Meglehetősen nagy a szórás a különböző állami intézmények között a tekintetben, hogy menyi pénzt fizettek ki év végi jutalom gyanánt – írja a pénteki Magyar Nemzet. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem volt hajlandó elárulni a napilapnak a jutalmak összegét.

Legjobban a Főpolgármesteri Hivatal nyolcszáz munkatársa járt a napilap szerint: fejenként átlagosan 460 ezer forintot kaptak.

Az ügyészségek alkalmazottai összesen másfélmilliárd forintot vihettek az év végén haza. „Ez az összeg 4287 fő között oszlik meg, ami azt jelenti, hogy átlagosan valamivel kevesebb mint 370 ezer forint jár a dolgozóknak” – olvasható a Magyar Nemzetben.

Az orgánum ugyanezzel a kérdéssel az MNB-t is megkereste, ám a jegybank – a napilap szerint „a hatályos törvényeket megsértve” – nem adta ki az idevonatkozó adatokat, holott a lap közérdekűadat-igénylést nyújtott be. „Továbbá annak ellenére, hogy az év végi jutalmakat karácsony előtt osztják ki a különböző állami szervek, két nappal karácsony előtt is arra hivatkoztak, hogy »az év végi jutalmazások folyamata nem zárult le«. Nem kizárt, hogy az MNB olyan magas összeget oszt ki a munkatársak közt, hogy azt inkább nem közölnék a nyilvánossággal” – írja a Magyar Nemzet.

A jegybank sok botrányt látott alapítványai viszont válaszoltak a lap megkeresésére. Azt írták: dolgozóik nem kaptak jutalmat. Ugyanilyen válasz érkezett a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) cégétől, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt-től is.

Szintén nem kaptak év végi jutalmat a Földművelésügyi Minisztériumban, a Belügyminisztériumban, az Emberi Erőforrások Minisztériumában, a Nemzetgazdasági Minisztériumban, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban – legalábbis a minisztériumok így tájékoztatták a lapot.

„Több helyen azonban úgy válaszoltak a Magyar Nemzet körkérdésére, hogy november végéig, december elejéig nem született döntés az év végi jutalmakról, későbbi érdeklődésünkre pedig több tárca egyáltalán nem válaszolt. Ennek megfelelően elvben előfordulhat, hogy az utolsó pillanatban még kaptak valamennyi juttatást a dolgozók” – írja az orgánum, hozzátéve, hogy sem a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodánál, sem Orbán Viktor miniszterelnök stábjánál nem volt pluszpénz.

A Honvédelmi és az Igazságügy-minisztériumban Erzsébet-utalványokat osztottak jutalom gyanánt – közölte a két minisztérium a Magyar Nemzettel. A teljes honvédségi állomány fejenként nettó 42 ezer, az Igazságügy-minisztérium munkatársai 250 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt kaptak.

A kancellária összesen 44 millió forintot költött a jutalmazásra, mégpedig egy meglehetősen komplikált rendszer szerint. A munkatársak édességet, könyvet és ajándékutalványt kaptak, függően attól, hogy vannak-e tizennyolc évesnél fiatalabb gyerekeik, illetve ha igen, akkor tizennégy év alattiak vagy tizennégy és tizennyolc közöttiek-e.

