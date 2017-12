Nem teszi ki a NER az ablakba, amit a Raoul Wallenberg Egyesülettől kapott – ez történt csütörtökön

A legfontosabb csütörtöki hírek röviden, egy helyen.

Hétfőtől csak tízévesnél fiatalabb autóval szabad taxizni

Januártól csak tízévesnél fiatalabb autóval lehet taxizni, miután lejár a 2015-ös kormányrendeletben meghatározott türelmi idő. Az új előírások szerint 2018 elejétől taxiszolgáltatás csak két oldalon két-két ajtós, légkondicionált gépkocsival nyújtható. A tízéves korhatár az Euro III-as környezetvédelmi besorolásba, illetve az elektromos motorral közlekedőkre vonatkozik, míg az Euro IV-es besorolású motorral felszereltek esetében csak hét évnél fiatalabb gépkocsikra adhatnak taxiengedélyt. (MTI)

Ön volt már magyar labdarúgó szövetségi kapitány? Pedig nagyon megéri

Bernd Storck a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként havi harmincmillió forintot, így több mint kétéves regnálása során összesen 780 millió forintot keresett. Emellett az MLSZ sportigazgatójaként havi további 12,5 millió forintot, összesen négyszázmillió forintot keresett. (Blikk.hu)

Több mint háromnegyedmilliárdos költségvetési támogatás a Hit Gyülekezetének

Egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a Hit Gyülekezete főiskolája, a Szent Pál Akadémia 364 159 800 forint támogatást kapott a Hit Park területén létesítendő könyvtár, maga a Hit Gyülekezete pedig 394 030 200 forintot a Hit Park területén létesítendő rendezvényközpont létrehozására. Az SZDSZ által jegyezett 1989-es A rendszerváltás programjában, A lelkiismereti és vallásszabadságról című fejezetben a következő olvasható: „Szüntessék meg az egyházi pénzügyekhez való általános költségvetési hozzájárulást. Az egyházak maguk fedezzék személyi és dologi kiadásaikat. Ez nem csupán a társadalmi igazságosságnak, hanem a bibliai elveknek is megfelel.” Az idézett mondatokat Németh Sándor, Hack Péter, Mészáros István és Iványi Gábor jegyzi, kik közül az első három a Hit Gyülekezete reprezentánsa volt akkor is, és most is. (Budapest Beacon, Országos Sajtószolgálat)

Hetvenegy országba küldött a kormány a tízezer forintos karácsonyi Erzsébet-utalványokból

Ahogy tavaly, úgy idén is kapnak a külföldön élő nyugdíjasok Erzsébet-utalványokat. Elkölteni nem tudják kint az utalványt, ennek ellenére csak a kézbesítésükre ötvenmillió forint közpénzt költött a kormány. (Átlátszó)

Már a kormány is elismeri, hogy extra pénzt hagy jövőre a nyugdíjasoknál

Részletek itt. (Mfor.hu)

Kilépett a Jobbikból a párt cigányozó debreceni képviselője

Kilépett a Jobbikból Ágoston Tibor, a Jobbik debreceni önkormányzati képviselője, aki a debreceni képviselő-testület decemberi ülésén cigányozott egyet. A Jobbik fölszólította a továbbiakban független képviselőként tevékenykedő Ágoston Tibort mandátuma visszaadására. (Országos Sajtószolgálat)

Lefújták a Déli pályaudvar átépítésének előkészítésére kiírt közbeszerzést

Lefújták a Déli pályaudvar átépítésének előkészítésére kiírt közbeszerzést – derül ki a Közbeszerzési Értesítő legfrissebb számából. Az eredménytelenség oka, hogy a MÁV-nak nincs meg a fedezete a pályaudvar üzemi részére tervezett „sport- és szabadidős célú városfejlesztés megvalósításához szükséges tervezési feladatok” elvégzésére. (Mno.hu)

Sosem látott szemfényvesztés jellemzi a magyar labdarúgást

Részletek itt. (444)

Közel kétmilliárdos költségvetési támogatással indul röplabda-akadémia Békéscsabán

A magyar kormány több mint 1,8 milliárd forintos támogatásából Európa egyik legnagyobb utánpótlás röplabda-akadémiája létesül Békéscsabán. Orbán Viktor miniszterelnök 2016 áprilisában tett békéscsabai látogatásakor állapodott meg Szarvas Péter polgármesterrel a Békéscsabai Röplabda Akadémia létrehozásáról. A projektről most született érdemi döntés: az akadémia fejlesztésére a magyar kormány 1 milliárd 878 millió forintos támogatást biztosít, mely a Magyar Röplabdaszövetségen keresztül, több éves bontásban érkezik majd a Békéscsabai RSE-hez. (MTI)

Orbán Viktor kolostorba vonul

Január 4-e és 6-a között Orbán Viktor a Keresztényszociális Unió (CSU) vendége lesz egy bajoroszági egykori kolostorban. Orbán legfőbb nyugati szövetségese a tizenhárommilliós délnémet tartomány miniszterelnöke, Horst Seehofer, aki azonban január elején várhatóan átadja a miniszterelnöki bársonyszéket Bajorország mostani pénzügyminiszterének, az ugyancsak keresztényszocialista Markus Södernek. (Budapest Beacon, 444)

Nem teszi ki a NER az ablakba, amit a Raoul Wallenberg Egyesülettől kapott

„Növekszik az idegengyűlölet, a társadalmi megosztottság és a jövedelmi különbség, egyes társadalmi csoportok, rétegek leszakadása. Nyugtalansággal tölt el minket, hogy egyes kormányzati intézkedések és kezdeményezések nem csökkentik, inkább növelik a megosztottságot és félelmet. A választások közeledtével a nézetkülönbségek felerősödhetnek és nem kellően átgondolt lépésekhez vezethetnek. Ilyeneknek gondoljuk az ellenségeskedést erősítő plakátokat, a minősítések megalapozottságának hiányát, a migráció és a menekültkérdés összemosását. […] Egyesületünk – mint civil szervezet – számára elfogadhatatlanok a civil szervezetek korlátozására vonatkozó egyre szaporodó intézkedések” – írja szerdai közleményében a Raoul Wallenberg Egyesület. (Facebook)

Fölfüggesztették a Merrill Lynch kereskedési jogát a hitelpapír-szekcióban

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója december 29-i hatállyal fölfüggesztette a londoni székhelyű Merrill Lynch International kereskedési jogát a hitelpapír-szekcióban. A vezérigazgató azzal indokolta a döntést, hogy a tőzsdetagcég kérelmezte üzletkötője törlését. Nyilvántartásai áttekintése után a tőzsde megállapította, hogy üzletkötője törlése után a tőzsdetag társaság a hitelpapír szekcióban nem rendelkezik egyetlen, a feltételeknek megfelelő üzletkötővel sem, így fölfüggesztette a Merrill Lynch International kereskedési jogát. (MTI)

Van itt zseton bőven: újabb harminchétmilliárd forint megy focira

Újabb harminchétmilliárd forintot költ a kormány fociklubok támogatására és stadionépítésre – derül ki a Magyar Közlönyből. Tízmilliárd forintért építenek stadiont Nyíregyházán, de több mint nyolcmilliárd forint jut határon túli fociakadémiák támogatására is. Mivel föltételezzük, hogy a Nyájas Olvasó tízezer vagy tízmillió forint értékével inkább tisztában van, mint harminchétmilliárdéval, egy példa: ennyi pénzből úgy lehetne tíz kilométer autópályát építeni, hogy még ellopni is lehetne belőle bőven; esetleg még egy közepes folyón átívelő híd is belefér. (Budapest Beacon, RTL Klub)