4,7 milliárdért tervezik az olimpia nélkül is megépülő atlétikai stadiont – ez történt kedden

A legfontosabb keddi hírek röviden, egy helyen.

Bokros Lajos visszalép a DK-s Oláh Lajos javára Erzsébetvárosban

A Modern Magyarország Mozgalom elnöke ugyanerre biztatja a választókerület többi ellenzéki jelöltjét. (444)

Fidesz: „Aljas lejáratási kampányt folytatnak Kósa Lajos ellen”

Szórólapon magyarázzák, hogy a miniszter ellen „aljas” és „felháborító” lejáratási kísérlet folyik, de továbbra sem cáfolnak semmilyen tényállítást a csengeri történetből. (444)

Ügyészség: Nem gyanús Kósa 1300 milliárdos megbízása

Kósa Lajos ártatlanságához nem férhet kétség – legalábbis ez derül ki a Központi Nyomozó Ügyészség (KNYÜ) Tényi Istvánnak elküldött válaszából. (Magyar Nemzet)

A TASZ rávetítette a Képviselői Irodaházra, hogy „szabadság”

„A szabadság fontosabb, mint valaha” – írják.

(444, TASZ)

Nem jött össze a hatalmas spórolás, ami az Elios-nak milliárdokat ért

Jelentős energiamegtakarítást vállalt Tiborcz István egykori cége azokban a városokban, ahol felújította a közvilágítást. Két város fogyasztási adatai alapján valamennyit javult a helyzet, de a kitűzött cél nagyon messze van, és kétséges, hogy az Elios által beszerelt lámpákkal valaha elérhető. (Direkt36)

Erzsébetvárosban öt év után rájöttek, hogy teljesen törvénytelenül működik a parkolási rendszerük, aztán úgy hagyták az egészet

Ezen félmilliárdot is bukhatott a kerület. Felelős nincs, és egyelőre lépést sem tettek a pénzt visszaszerzésére. (444)

Van olyan ház, ahol szásznál is többen laknak papíron

Jó ideje gond Magyarországon, hogy sorra néptelenednek el a falvak. Az ukrán határ mellett mégis, több település népessége is brutális növekedésnek indult. Legalábbis papíron. Van olyan családi ház, ahová 100-nál is több ukrán-magyar kettős állampolgár jelentkezett be. Bár soha senki nem látta őket, abban viszont biztosak a környékbeliek, hogy a vasárnapi választásokon ott lesznek, és szavaznak majd. (RTL)

„Sok minden fog még az elkövetkező egy hétben történni” – interjú Bangóné Borbély Ildikóval

Bár a magyar válogatott kikapott Skóciától, Bangóné Borbély Ildikó kifizeti a félmilliós felajánlást a László Kórház gyerekosztályának. A Magyar Szocialista Párt csepel-soroksári egyéni képviselőjelöltje nem felelt egyértelműen arra a kérdésre, hogy visszalép-e az együttes Szabó Szabolcs javára. Az MSZP elnökségi tagja kissé bizonytalanul, de arra tippel, hogy a demokrata erőknek abszolút többségük lesz az új parlamentben.

(Budapest Beacon)

A börtönben ismerkedett meg az Összefogás párt programjával az élettársát baltával életveszélyesen megsebesítő férfi, aki azóta a párt képviselőjelöltje lett

Emiatt pedig kijöhetett az előzetesből. A Házon kívülnek nyilatkozott Kiss Gyula, de csak politikáról volt hajlandó beszélni. (RTL, 444)

Ötmilliárdért tervezik az új magyar stadiont

A Napur Architect nettó 4,7 milliárd forintért készítheti el a budapesti atlétikai stadion terveit. A telket, ahol felépítik az új stadiont is, korábban 16,5 milliárd forintért vette meg az állam. Olimpia nem lesz, stadion igen. (Napi.hu)

Ungár Péter: „Karácsony Gergely mai bejelentése nem ajánlat, hanem visszautasítás”

Az LMP elnökségi tagja szerint Karácsony tudta, hogy az ajánlatába az LMP soha nem menne bele, és nem is a megállapodás volt a céljuk, hanem hogy elmondhassák: az LMP miatt nem lehet. Kedd délután Karácsony Gergely még cáfolta az Index hírét, miszerint az MSZP elnökségi ülése után állítólag megállapodás született az LMP és a szocialista párt elnöksége között négy körzetről. Este viszont az MSZP és a Párbeszéd közös kampányeseményen már arról beszélt, hogy valóban van 4 körzet (Belváros, Csepel, Gödöllőn, Szekszárd), ahol tárgyalásokat kezdenek az Együtt-tel és az LMP-vel az MSZP-P jelöltek visszalépéséről. (444, Index)

Budai Gyula feljelentette Hadházy Ákost

A Fidesz-KDNP nevében feljelentést tett Hadházy Ákos “gyanús földügyei” miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen kedden Budai Gyula, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője. Az a Budai, akinek elszámoltatási biztosként senkit sem sikerült elszámoltatnia. (MTI)

Márki-Zay kihirdette a legesélyesebb ellenzéki jelöltet mind a 106 körzetben

Az ellenzéki összefogás szimbólumává vált Márki-Zay Péter két hete jelentette be, hogy több pártfüggetlen mozgalommal együtt közzéteszi „a rendszerváltás jelöltjeinek” listáját. Akkor 53 olyan egyéni jelölt neve került fel a rendszervaltas2018.hu-ra, akiket különböző mérések összesítése után a legesélyesebbnek tartanak a kormánypártok legyőzésére. Most pedig mind a 106 választókerületben kiválasztottak egy jelöltet. (444)

„Egészségügyre se jut egy fillér se, ha jönnek a bevándorlók”

A kormány szerint megszűnik a turizmus, kihalnak a családok, lerohadnak a kórházak, ha az ellenzék nyer, és jönnek az idegenek. (444)

Az evangélikus egyház reagált Bayer Zsolt dühére

Teológiailag átgondolt, az evangéliumhoz hű igehirdetésnek tartják, ami a rádióban elhangzott vasárnap, még akkor is, ha ez Bayer Zsoltnak nem tetszik. (24.hu)

Pócs János belefeledkezett egy jászsági nő melleibe

Előkerült egy videó, amin a fideszes képviselő egy pálinkázós buliban fűz egy lányt úgy, hogy dinnyékhez hasonlítgatja a melleit. (444)

Lenne miből, mégis kevés bért kapnak Mészáros Lőrinc alkalmazottjai

