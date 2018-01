A legfontosabb szerdai hírek röviden, egy helyen.

Gulyás Mártonék narancssárgára festették az Állami Számvevőszék központját

A Közös Ország Mozgalom aktivistái Gulyás Mártonnal az élen rendőrök jelenlétében narancssárga festékkel festették le az Állami Számvevőszék Apáczai Csere János utcai központjának épületét. Az aktivisták az ellen tiltakoztak, hogy az ÁSZ a fideszes hatalom érdekeinek megfelelően bünteti az ellenzéket. Az állami szerv vizsgálja, tesznek-e jogi lépéseket Gulyás Mártonék ellen. (444)

Az ÁSZ az ellenzéki pártok után nekiment a TASZ-nak

Szokatlan – és talán egy állami szervtől méltatlan – hevességgel reagált szerdán az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szintén szerdán megjelent, az intézményt keményen kritizáló állásfoglalására. (Index)

„Tudtára lehet adni a hatalomnak, hogy eddig, s ne tovább”

„Ha a kormánynak tényleg nem érdeke az, hogy a fiatalok felelősségteljes állampolgárok legyenek, akkor arra számíthatnak, hogy nem itt fogunk élni és dolgozni. Ez egy utolsó lehetőség sokunk számára, de utolsó lehetőség az országnak és a vezetésének is” – mondja Gyetvai Viktor, a „Ne menj suliba – demonstrálj az oktatásért #január19-én!” tüntetés egyik szervezője. (Budapest Beacon)

Újból nyomoznak a terézvárosi ingatlanügyben

Február 7-én, 9-én és 28-án tárgyalja másodfokon a terézvárosi ingatlanpanama-pert a Fővárosi Ítélőtábla, a Fővárosi Főügyészség pedig további paloták ügyében porolta le az aktákat. A bíróság és az ügyészség elküldte az önkormányzatnak a dokumentumokat a csaknem másfél évtizede zajlott botrányos privatizáció végrehajtóinak „elszámoltatásáról”. Ezután az Andrássy út 47., illetve 3. szám alatti paloták 2004-es, áron aluli privatizációja miatt jogerős ítélet születhet a volt MSZP-s alpolgármester, Fürst György és társai ügyében. A tizenkét vádlottat – akik valamennyien Terézváros szocialista és SZDSZ-es önkormányzati képviselői voltak – csaknem egy éve hűtlen kezelés vádjában találta bűnösnek a Fővárosi Törvényszék. (Magyar Nemzet)

Feketemunkás a Fidesz kereskedelempolitikusának cégében

Rém kínos dolog történt az Orbán-kormány egyik, ha nem a fő kiskereskedelmi politikusával. A Szatmáry Kristóf és közeli rokonai (anyja és testvére) tulajdonában álló cégnél feketemunkást talált az adóhivatal. (24.hu)

Semjén: Naffa testvéreit nem honosítani olyan, mint valakit azért nem felvenni egy egyetemre, mert az unokatestvére elcsent egy csokit

Emlékeztetőül: az egyik testvér, Tarik Naffa járt el annak érdekében, hogy a nemzetközi körözés alatt álló szaúdi bankár, Ghaith Pharaon – akivel Tiborcz István is üzletelt – tartózkodási engedélyt kapjon Magyarországon. (444)

Eurómilliárdok sorsa – Paks2 csak idegen nyelveken

A miniszterelnökségen kívül immár a Roszatommal is bíróságon kell küzdenie annak, aki kíváncsi a legalább háromezer milliárd forint értékű atomerőművi szerződésekre. Kiderült, hogy a szövegek nincsenek meg magyarul. Lázár János tavaly még azt állította, hogy a bővítés lesz az ország legátláthatóbb beruházása. (Népszava)

A kormány megvonná a „migrációt támogató szervezetek” nonprofit státusát, és illetéket vetne ki a bevételeikre

A Magyar Idők azt is igyekszik megmagyarázni, hogyan tilthatják ki Soros Györgyöt. Akit természetesen nem tilthatnak ki. (444)

A pénzes elit csobban a gyerekeknek szánt „tanmedencében”

A budavári diákok sportolására szolgáló tanmedencének kellene üzemelnie az I. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő Oxygen Wellnessben, de csak a politikai és gazdasági elit lubickol a luxussportcentrumban. (Hvg.hu)

Az MSZP feljelentette Orbánt, Matolcsyt és Selmeczi Gabriellát a magán-nyugdíjpénztári vagyon államosítása miatt

A feljelentést Korózs Lajos hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel visszaélés (azaz közfeladattal kapcsolatos kötelesség megszegése) meg csalás és hűtlen kezelés miatt tette a Legfőbb Ügyészségen. (444)

Méregdrága nyári elittábor a kormánytagok gyerekeinek

Hagymázas, antik, keresztény és népi motívumokkal megtűzdelt lázálmot vázolt fel Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott a Magyar Krónikában arról, hogy milyen ifjúsági tábort is tervez a politikai elit gyermekeinek az úgynevezett Vörösberény-projekt részeként. Kerényi a jelek szerint masszív politikai és anyagi támogatást is kap az elképzeléshez. Kormány: magyar táborban magyar gyerekek fognak nyaralni. (Magyar Nemzet)

A budapesti székhelyű Európai Roma Jogok Központja kapta idén az Európa Tanács Raoul Wallenberg-díjat

A szervezet elsősorban jogi eszközökkel küzd Európa szerte a romákat sújtó diszkrimináció ellen. (444)

A kormány bejelentette a STOP SOROS-törvénycsomagot

A csomag három törvényből áll: az illegális migráció támogatásában résztvevő szervezeteket adatszolgáltatásra kötelezik, azok a szervezetek, amelyek külföldről kapnak pénzt, akár magánszemélytől, akár szervezettől, és az több mint a Magyarországról összeszedett pénz, akkor a külföldről érkező összeg után illetéket kell majd fizetniük, és a kormány bevezeti az „idegenrendészeti távoltartást”, mivel nem csak pénzzel, hanem személyekkel is lehet támogatni az illegális migrációt segítő szervezeteket, indokolta a döntést a belügyminiszter. A 444 kérdésére válaszolva Pintér Sándor kijelentette: Soros György nem végez illegális migrációt támogató tevékenységet, ezért egyelőre nem alkalmazzák vele szemben az “idegenrendészeti távoltartás” intézményét. (444)

LMP: A kormány hozza nyilvánosságra a Tiborcz István volt cégéről szóló OLAF-jelentést!

Az LMP szerint a tavaszi választás tétje az is, hogy a „fideszes haverok és oligarchák gazdagodása” helyett végre a magyar családokat és vállalkozásokat segíthetik-e az uniós támogatások és a magyar költségvetési források. (444, MTI)

Orbán emberei a közmédia nagy beszállítói között

Jut a 87 milliárdból működő állami médiavállalat pénzeiből Bayer Zsoltnak, a Fidesz-alapító publicistának, Győri Tibornak, Orbán Viktor legrégebbi bizalmasának és Kálomista Gábornak, a Fidesz-kormányok idején rendkívül sikeresen mozgó filmproducernek is. Jelentős összegek mennek ezenkívül a miniszterelnök kedvenc sportjának közvetítésére is. Utóbbival egy, a Mészáros Lőrinc és Tombor András érdekeltségébe tartozó reklámértékesítő cég is jól jár. (24.hu)

Milliókért árulják gyermeküket

Egyre többen szeretnének örökbe fogadni, jelenleg 2500 család vár ilyen módon gyermekre, sokszor 3-4 évig. A nagy kereslet miatt dönt egyre több terhes anya úgy, hogy pénzt kér magzatáért. Akkor is, ha ez bűncselekmény. Arról, hogy mindez hogy működik, ebben a cikkünkben írtunk bővebben. (RTL)