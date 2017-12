Az ATV és Rónai Egon is elhatárolódott Nagy Bandó kijelentésétől – ez történt szerdán

A legfontosabb szerdai hírek röviden, egy helyen.

Nagy Bandó András úgy tudja, hogy Lévai Anikót mindig Kecskeméten szokták kezelni, miután Orbán Viktor összeveri

„Múltkor Kecskeméten voltam, tiszta véletlenül hallottam egy kórházi dolgozótól – és most olyat mondok, amiről, valószínűleg azt mondjátok, hogy abszurd –, hogy oda viszik Orbán feleségét mindig, amikor összeveri. A kecskeméti kórházban rakják rendbe” – közölte Nagy Bandó András humorista. (444)

Az ATV és Rónai Egon is elhatárolódott Nagy Bandó fenti kijelentésétől

A fönti kijelentés kedd este, az ATV Egyenes Beszéd című adásában hangzott el. Utóbb mind a csatorna, mind Rónai Egon műsorvezető-szerkesztő elhatárolódott Nagy Bandó állításától. Az ATV egy közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban, míg Rónai egy Facebook-bejegyzést írt. Bár a műsor adásait a televízió ki szokta tenni a honlapjára, ezt nem tette ki. (Atv.hu)

Választási megállapodást kötött az MSZP és a DK

A százhat egyéni választókerületben a két párt nem indít egymás ellen jelöltet. Az MSZP hatvan, a DK negyvenhat helyen indul, de egymásért is kampányolnak. A DK nem fogadja el közös miniszterelnök-jelöltnek Karácsony Gergelyt, és külön listán indul. Az MSZP tovább tárgyal a PM-mel. Molnár Gyula MSZP-elnök szavai alapján számukra továbbra is Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelölt. Ha beáll más párt is, újraosztják a választókerületeket. A Jobbikkal nincs és nem is lesz semmilyen együttműködés. (Budapest Beacon, Hvg.hu)

Elmúlt nyolc év: két-háromezer milliárd forint tűnhetett el a magyar közbeszerzéseknél

Részletek itt. (444)

Az Emmi szerint kötelező lesz a bárányhimlő elleni oltás

Bár korábban szó volt arról, hogy több, jelenleg fizetős védőoltás is ingyenes vagy támogatott lehet, úgy tűnik, végül csak a bárányhimlő elleni vakcinát teszik térítésmentessé, illetve egyes egészségügyi dolgozók a kanyaró elleni oltást kaphatják meg önköltség nélkül. (Magyar Nemzet)

Kétszázezres Erzsébet-utalvány az igazságügy-miniszternek

Úgy tűnik, Orbán Viktor kormányfő hiába tiltotta meg néhány éve, hogy állami vezetők jutalmat vegyenek fel, Trócsányi László igazságügy-miniszter dacolt a tilalommal. A tárcánál minden dolgozó – így a miniszter és a négy államtitkár is – kétszázezer forint értékű ajándék Erzsébet-utalványt, valamint járulékokkal 12 100 forint értékű ajándékot kapott év végén. A csaknem ötszáz dolgozónak adott pluszjuttatás összesen több mint százötvenmillió forintba került. (Magyar Nemzet)

Két Airbust vesz a hadsereg

Két A319-es Airbust vásárol a Magyar Honvédség. A beszerzési árról Simicskó István annyit mondott: ez a típus újonnan hetven-nyolcvan millió euróba kerül, de ezeket a nyolc-kilenc éves gépeket ennek az árnak kevesebb mint feléért sikerült megvenni. Benkő Tibor vezérkari főnök szerint kedvező ár-érték arányban sikerült beszerezni a gépeket. (Hvg.hu)

Olyan nacionalista beszédet tartott Orbán Viktor, hogy Csurka István adta a másikat

Magyar kézben lévő föld nélkül nem lehetne saját jövője Magyarországnak – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) országos küldöttgyűlésének alakuló ülésén. A kormányfő szavai szerint a magyar gazdaságnak három kincse van: a magyar emberek, a föld és a víz. Ezek védelme és gazdagítása a mindenkori kormány elsőrendű kötelessége – hangsúlyozta. A termőföld magyar kézben tartásával kapcsolatban nyomatékosította: Magyarország egyetlen más nemzetnek sem lesz az „előkertje”. „A mi nemzeti egyszeregyünk úgy hangzik: ez a mi földünk, a mi munkánk, minket illet, és nekünk is kell, hogy hasznot hajtson” – mondta Orbán Viktor. Satöbbi. (MTI)

Nem indul jövőre a választáson az MSZP volt alelnöke

Lukács Zoltán, az MSZP országgyűlési képviselője, volt alelnöke és háromszoros volt frakcióvezetője bejelentette: jövőre nem indul a parlamenti választáson. Indokolni nem indokolta döntését, de hangsúlyozta: pártjából nem lép ki. (Budapest Beacon, Facebook)

Választási együttműködés várható Bokros Lajos és Fodor Gábor pártja között

Választási szövetség létrehozásának szándékáról írt alá nyilatkozatot a Bokros Lajos nevével fémjelzett Modern Magyarország Mozgalom (Moma), a Fodor Gábor-féle Magyar Liberális Párt (MLP), illetve a Színes Magyarország Párt, a Szabad Választók Pártja és a Demokraták Pártja. Az ügy pikantériája, hogy a Magas Felek – konkrétan: az MLP és Bokros – december elején még perben álltak egymással. (Budapest Beacon, Mno.hu)

Jövőre egymilliárdot eltapsolnak a korona évére vagy mire

Elvileg január elsejétől indul az eseménysorozat, amellyel egyebek mellett a nemzet tudatát akarják erősíteni. Egyházakat is bevonnak. „A Szent Korona (sic! – Sz. P.) és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó eseményeket” rendeznek jövőre egy kormányhatározat szerint. Az egész évre tervezett sorozat célja „a Szent Korona (sic! – Sz. P.) mint a Magyar Állam (sic! – Sz. P.) folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklye és a hozzá tartozó magyar királyi koronázási jelvények megismertetése, a nemzet tudatának és közjogi hagyományainak megfelelő erősítése”. A „legfeljebb egymilliárd forintból” gazdálkodó programban az „éritett egyházak” is szerepet kapnak. (Hvg.hu)

Még hétmilliárd sorosozásra és migránsozásra

Újabb bő hétmilliárd forintot költhet az adófizetők pénzéből a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kormányzati kampányra – értsd: sorosozásra és migránsozásra. Az e célra szerződtetett cégek között több már korábban is föltűnt a Fidesz környékén. (24.hu)

Annyira nincs Sümegen háziorvos, hogy nagyon kedvező föltételeket ajánl az önkormányzat

Ötmillió forintos praxiskezdési támogatást, szolgálati lakást és a helyi iparűzési adó eltörlését kínálja a sümegi önkormányzat a város leendő háziorvosának. (Hvg.hu)

Négy ellenzéki pártot büntetett meg az Állami Számvevőszék

A Jobbik után újabb négy párt, a DK, az Együtt, a PM és az LMP kapott furcsa büntetést az Állami Számvevőszéktől (ÁSZ). Mind a négy párt kapcsán az irodabérlést kifogásolja a volt fideszes országgyűlési képviselő, Domonkos László által vezetett testület. A pártok szerint az ÁSZ döntései nevetségesek. Mind a négy párt megerősítette, hogy az ÁSZ a 2015-ös és a 2016-os évet illetően öt- és tízmillió forint közti összegre bírságolta a pártokat. A bírságokban közös, hogy az ÁSZ nem fűzött indoklást a bírság összegéhez. (Mérce)

Titkosította a kormány a 2400 év alatt már meg is megtérülő Budapest-Belgrád vasútépítés megvalósíthatósági tanulmányát

Részletek itt. (444)

Nyolcpárti összefogás a metró akadálymentesítésére vonatkozó népszavazást célul kitűző aláírásgyűjtéssel kapcsolatban

Nyolc párt – az MSZP, a DK, az Együtt, az MLP, az LMP, a Moma, a Momentum, a PM – és a Szolidaritás közösen gyűjti az aláírásokat, hogy a budapestiek népszavazáson dönthessenek a 3-as metró teljes akadálymentesítéséről. A Horváth Csaba fővárosi szocialista frakcióvezető által benyújtott kérdés így hangzik: „Akarja-e Ön, hogy a 2017-2020 között történő budapesti M3-as metróvonal felújításával egyidejűleg valósuljon meg ezen metróvonal valamennyi megállójának teljes értékű akadálymentesítése, az 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§-ának 1. pontjában?” (Budapest Beacon, Klubradio.hu)