Az azeri diktátor előtt hajbókolt Orbán Brüsszelben – ez történt pénteken

A legfontosabb pénteki hírek röviden, egy helyen.

„Gerinctelen, szűklátókörű, gyakran buta emberek vezetik az országot” – momentumos lakossági fórum Münchenben Fekete-Győr Andrással

Mintegy negyven, nagyobbrészt fiatal érdeklődő vett részt a Momentum csütörtök esti rendezvényén egy müncheni étteremben, ahol Fekete-Győr András pártelnök volt a fő attrakció. Az MSZP-t, a DK-t és a Jobbikot is erősen bíráló pártelnök azt mondta: bizonyos együttműködésre hajlandó a párt a Fidesz legyőzése érdekében. (Budapest Beacon)

Rektori ukáz: meg kell hallgatnia Simicskót a Miskolci Egyetem több hallgatójának

Rektori utasításra kötelező részt vennie a Miskolci Egyetem több hallgatójának Simicskó István előadásán. A honvédelmi miniszter november 27-én tartja „Biztonság – a honvédelem és a haderő szerepe, avagy mit tudunk tenni a hazáért” című előadását az egyetemen. (Index)

A Helsinki Bizottság végrehajtást kér a Fidesz ellen

Nem kért bocsánatot a Fidesz a Helsinki Bizottságtól, amiért megsértette a jó hírnevét, most végrehajtást kérnek a civilek. Mint arról a Budapest Beacon korábban beszámolt, június 14-i keltezésű ítéletében a Kúria helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék 2015-ös határozatát, melyben egymillió forintos sérelemdíjat állapított meg a Fidesz rovására és Helsinki Bizottság javára. A per tárgya a Fidesz 2015. május 22-i közleménye volt, amelyben az akkor még viszonylag újszerűen ható sorosozás mellett a zsidózás ennél klasszikusabb formáját is alkalmazta a kormánypárt, úgy, mint „nemzetközi spekuláns pénztőke”. (Budapest Beacon, Országos Sajtószolgálat, Hvg.hu)

Ismét gazdasági miniszter szeretne lenni Matolcsy György

Matolcsy György újra nemzetgazdasági miniszter akar lenni Orbán Viktor kormányában, ha 2019 márciusában lejár a jegybankelnöki mandátuma. Ezért eléggé lobbizik is. Rogán Antal lenne a legesélyesebb az MNB elnöki posztjára, feltéve, ha szeretné. (Atv.hu)

Hadházy Ákos szerint kamu a Fidesz 1,7 milliós száma az úgynevezett „nemzeti konzultációról”, egy hangfelvétel alapján nagyon úgy tűnik, hogy Hadházynak igaza van

Az LMP társelnöke csütörtök délután rohangálhatott három helyszín között, ahol a válaszleveleket őrzik. Nem győzték meg arról, hogy valóban 1,7 millióan küldték volna vissza az íveket. Nem érkezhetett vissza 1,7 millió nemzeti konzultációs ív, ahogy azt a kormány állítja. Ezt a kérdéssorok feldolgozását végző egyik ügyintéző is elismerte egy hangfelvételen. (Hír Tv)

Elhunyt Komáromy Éva

Életének hetvenkilencedik évében elhunyt Komáromy Éva színművésznő, a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja. A művészt a teátrum saját halottjának tekinti, temetésről később intézkednek. (MTI)

Elhunyt Vasadi Péter

Életének kilencvenkettedik évében elhunyt Vasadi Péter Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, esszéista és irodalomkritikus, a nemzet művésze. (MTI)

A NAV tanúként hallgatta ki Dobrev Klárát

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kecskeméti épületében kihallgatták Dobrev Klárát, miután különös körülmények között beidézték a Czeglédy Csaba elleni büntetőügyben. Ez az a kihallgatás, amiről a kormánypárti sajtó hamarabb értesült, mint Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök felesége. Dobrev az épület előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta: a kihallgatás furcsa és értelmetlen volt, hiszen a nyomozó nem tudott feltenni neki egyetlen olyan kérdést sem, ami ne lett volna már előre leírva a papírjaiba. (Index)

Az azeri diktátor előtt hajbókolt Orbán Viktor Brüsszelben

Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt az Európai Unió keleti partnerség V. csúcstalálkozóján. Ilham Aliyevvel való találkozásakor mélyen meghajolt az azeri diktátor előtt. (444)

Mészáros Lőrinc cége ezúttal árvízvédelmi tendert nyert 9,1 milliárdért

A Mészáros és Mészáros Kft. konzorciuma nyerte az Országos Vízügyi Főigazgatóság 9,1 milliárdos közbeszerzését. Mészáros Lőrinc fideszes felcsúti polgármester cégének a Békés Drén Kft-vel együtt kell árvízvédelmi töltést építenie az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalakon. Ezzel a céggel Mészárosék már többször is dolgoztak együtt. (444)

Kulturális célra kapott támogatást Mészáros Lőrinc cége a Szerencsejáték Zrt-től

Részletek itt. (Mfor.hu)

Kövér ott „nyitott-társadalmazott”, ahol igazából komcsiznia kellett volna

A politikai befolyásolást biztosító uralmi modell exportja napjainkban is virágzik – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Parlamentben, a Sztálin árnyékában – A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába című nemzetközi konferenciát megnyitó beszédében. Kövér László, a rendezvény fővédnöke arról is beszélt, miszerint Sztálin árnyéka időben és térben messzire vetül. „Napjainkban vannak, akik nem önigazgató társadalomról, hanem úgynevezett nyitott társadalomról oktatnak bennünket” – fogalmazott. (MTI)

Szijjártó Péter megvédte, de meg nem magyarázta Orbán Viktor rejtélyes svájci útjait

„Miniszterelnök úr minden külföldi útjának jó oka van, és az szerintem nehezen elvitatható, hogy a miniszterelnöknek az egyik feladata az, hogy külföldön képviselje az országot, és hogyha külföldön kell bizonyos tárgyalásokat lefolytatni, akkor azokat folytassa le külföldön” – közölte brüsszeli sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. (444)

Hetvennyolcmillió forint közpénzt nem arra költött a KDNP-s képviselő ismerőse, amire kapta

Részletek itt. (444)

Garancsi István nevezi el a Kopaszi-gáton épülő új városrészt, ráadásul rossz helyesírással

A XI. kerületi önkormányzat csütörtökön megszavazta a dél-budai Duna-parton épülő városrész új közterületeinek nevét. A képviselő-testület a városrész építésének fővállalkozója, Garancsi István egyik javaslatát fogadta el a környék elnevezésére, így az BudaPart (helyesen: Buda part – a szerk.) lett. A magas testület leszavazta az LMP indítványát, hogy a területet a kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok kenusról, a környékhez sok szálon kötődő, fiatalon elhunyt Kolonics Györgyről (1972-2008) nevezzék el. (Budapest Beacon, 24.hu)

Simicska Lajos vétózta meg, hogy Széles Gábor gazdasági miniszter legyen

Részletek itt. (Hvg.hu)

Most már nagyon szereti egymást Semjén Zsolt és a Hit Gyülekezete

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a Hit Gyülekezete intézményében, a Szent Pál Akadémián tartott előadást. „Kiderült, hogy az értékeink, a felfogásunk sokkal közelebb van egymáshoz, mint azt gondoltuk volna, sőt minden lényeges kérdésben ugyanazt gondoljuk” – fogalmazott a magyarországi politikai katolicizmus fő arca. (Magyar Nemzet)

Elromlottak a mammográfgépek, úgyhogy nem végeznek vizsgálatot

Több budapesti kórházban nem végeznek mammográfiás vizsgálatot, mert elromlottak a gépek. A Honvéd Kórházban nyár végén álltak le a vizsgálatok. Korábban a kórház azt ígérte, novemberre megjavítják, a rendelésen viszont azt mondták, nincs vizsgálat és nem is tudják, mikor lesz. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szerint minden kórházban biztosítják a mammográfiás gépek működését, sőt, új gépeket is kapnak a kórházak. (RTL Klub)