Az ombudsmanhoz fordul Szél Bernadett a térdepeltetett gyerekek ügyében – ez történt csütörtökön

A legfontosabb csütörtöki hírek röviden, egy helyen.

Strasburgban tárgyalt a Kétfarkú küldöttsége

Kovács Gergely pártelnök vezetésével Strasburgban tárgyalt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) küldöttsége. Az ellenzéki politikusok „a német viccpárt vezetőivel a német humor válságos helyzetéről” egyeztettek. (Budapest Beacon, Facebook)

Hat ember, akiben volt civil kurázsi fölvenni a kesztyűt a NER-rel szemben

Karácsony Gergely utalt a Jobbiknak egy ezrest, de pénteken nem megy tüntetni

„Ha már Vona Gábor üzent a mi szavazóinknak, én is üzennék az övéiknek: várjuk őket nagyon szívesen, de a Jobbikkal nem fogunk össze” – fogalmazott egy interjúban Karácsony Gergely. A Párbeszéd Magyarországért (PM) társelnöke „undorítónak” tartja az Állami Számvevőszéknek a Jobbikkal szembeni eljárását. Közölte: ezer forintot utalt a Jobbik számlájára, a pénteki tüntetésre viszont nem megy el. (Mno.hu)

Hitlerhez hasonlította Martin Schulzot Surján László

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője és Surján László, a párt tiszteletbeli elnöke közös sajtótájékoztatót tartott. Ezen Harrach – ha jól értettük, nem dicséretképpen – Martin Schulzot Gyurcsány Ferenchez hasonlította, Surján pedig ugyancsak az Európai Parlament német volt elnökével kapcsolatban azt mondta: „ez az a hang, ami engem Adolf Hitlerre emlékeztet, és elfogadhatatlannak tartok”. Mindennek előzménye, hogy Schulz az általa elnökölt Szociáldemokrata Párt (SPD) berlini kongresszusán megpendítette az európai egyesült államok és egy új európai alkotmány elképzelését, kijelentve, hogy 2025-ig ehhez az Európai Unió minden tagállama csatlakozzék, akinek pedig ez nem tetszik, az távozzék az Európai Unióból. (MTI)

Hitlerhez hasonlította Martin Schulzot Lázár János

„Ilyen ultimátumot, mint amilyet Martin Schulz mondott be néhány nappal ezelőtt, Magyarország legutóbb Adolf Hitlertől kapott” – jelentette ki budapesti sajtótájékoztatóján Lázár János kancelláriaminiszter. Az előzményeket lásd eggyel feljebb. (MTI)

Kövér László azt szeretné, hogy az MSZP bent maradjon a parlamentben

Egy szerdai szegedi nyilvános rendezvényen Kövér László házelnök azt mondta: nem lenne jó, ha az MSZP kiesne a parlamentből a következő választáson, hiszen akkor adódik a kérdés: ki marad. A Fidesz választmányi elnöke szerint a magyar politikai porond többi ellenzéki szereplője rosszabb, mint a szocialisták, mégpedig részben azért, mert maguk eredetét 2010-re vagy későbbre datálják, vagyis nincs hagyományuk, s ezt még büszkén is hirdetik. Értelmezése szerint az MSZP-t egyébként az alaptörvény szerint akár be is lehetne tiltani, botrányosnak nevezte az MSZMP-vel való jogfolytonosságukat, ám még így sem tartaná jónak, ha kiszorulnának a parlamentből. (Delmagyar.hu)

Úgy tűnik, Szentesi Kálmánnak beletört a bicskája a magyar társadalomba

Szentesi Kálmán januárban azzal vált ismertté, hogy megpróbálta visszaigényelni a befizetett adóelőlegét, mert elege lett abból, hogy az elveszíti közpénzjellegét. „Nincs olyan állapotban a magyar társadalom, hogy érdemes lenne bármire biztatni” – mondja most Szentesi egy interjúban arra a fölvetésre, hogy az év vége, az adóbevallások közeledtével buzdít-e bárkit arra, miszerint kövesse a példáját. (HVG)

A Fidesz elérte Pécsett, hogy Nyílt Társadalom Alapítvány pénzét elnyert civilszervezetet kitegyék az irodájukból

Meghallgatásra talált Hoppál Péter pécsi Fidesz-elnök, kulturális államtitkár és Páva Zsolt polgármester azon kérése, hogy a „pécsi Soros-kampányközpontnak”, azaz a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány támogatását megkapó Emberség Erejével Alapítványnak ne adjanak irodát a városban. Ennek jegyében a pécsi képviselő-testület egy Soros-ellenes nyilatkozatot is elfogadott. (Szabad Pécs, Szabad Pécs)

Rendesen visszaszóltak Sorosék a pécsi önkormányzatnak

„Ezek a megfélemlítő taktikák a magyar történelem legsötétebb időszakait idézik, amikor a hatalommal szemben kritikus embereket megfosztottak állásuktól, vagy a közéleti szereplés lehetőségétől, állami elnyomó eszközökkel hallgattatták el a kritikus hangokat” – írja többek közt a föntiekre válaszul a Nyílt Társadalom Alapítvány. (Hvg.hu)

Civilek tüntetnek Pécsett

„Tiltakozunk az önkormányzatiság megszüntetése, a városi ingatlanok állami jelzálog alá vétele, a civilek rágalmazása, a hazug kormányzati propaganda ellen. Követeljük a városvezetés azonnali lemondását!” – írják a szombatra meghirdetett pécsi tüntetés szervezői. (Facebook)

Ombudsmanhoz fordul Szél Bernadett a térdepeltetett gyerekek ügyében

„Az ombudsmanhoz fordulok, hogy rendeljen el vizsgálatot a kampány közeledtével láthatóan szaporodó »babykissing« miatt. Teljesen áldatlan állapotok alakultak ki, elég a kormányablakok előtt énekeltetésből, a mikulásbőrbe bújt politikusokból és a szalmán térdeplős politikai performanszokból. Célom az, hogy a gyermekeket megóvjuk ezektől a visszaélésektől és az óvodákat, iskolákat is megóvjuk attól, hogy sok esetben kiszolgáltatott helyzetükkel visszaéljenek” – írta még szerda késő este Szél Bernadett. (Facebook)

A fideszes alpolgármester szerint nem volt a tojásosztogatásban semmi kivetnivaló

Bajkai István fideszes erzsébetvárosi alpolgármester nem lát kivetnivalót abban, hogy két hete a nevével ellátott tojástartó dobozokat osztogattak a rászorulóknak. Bajkai István tagadta, hogy önkormányzati adományról lett volna szó. A Fidesz egyébként a politikust indítja a VI. és a VII. kerület egy-egy részét magába foglaló budapesti választókerületben a 2018-as parlamenti választáson. (Hír Tv)

Leállított M4: Simicska Lajos per nélkül megegyezett a kormánnyal

A Magas Felek megállapodása alapján az állam a 2015 tavaszán leállított M4 építkezésén korábban dolgozó egyetlen cégnek – beleértve a Simicska Lajos-féle Közgépet – sem fizetett kártérítést, vagyis csak az elvégzett munka és a felhasznált vagy a helyszínre szállított anyagok árát térítette meg. Mindez végül 45 milliárd forintot tett ki. (Vg.hu)

Zsigmond király helyett Friedman Milton nevét fogja viselni a Köves Slomóékhoz került egyetem

A Zsigmond Király Egyetem új néven, Milton Friedman Egyetemként folytatja tevékenységét. Az egyetem új fenntartója a Köves Slomó és Oberländer Baruch vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH). Friedman Milton (1912-2006) Beregszászból New Yorkba kitántorgott zsidó szülők gyereke, 1976-ban közgazdasági Nobel-díjat kapott közgazda, a chicagói iskola spiritusz rektora, a chilei gazdasági csoda atyja, Ronald Reagan és Margaret Thatcher gazdaságpolitikájának kidolgozója volt. (Budapest Beacon, Uni-Zsigmond.hu)

Egyre nagyobb a gyógyszerhiány Magyarországon

Mind több gyógyszer hiányzik a magyar piacról hosszabb-rövidebb ideig. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) hiánylistáján csak az idén százkilencven készítmény több száz kiszerelése szerepelt, köztük olykor olyan „életmentő vakcinák is, mint az agyhártyagyulladás elleni, illetve a tetanuszoltás. Például az agyhártyagyulladás baktériumának B-törzse ellen védelmet nyújtó Bexsero hiányát január óta csak néhányszor néhány hétre sikerült megszüntetni. (Népszava)

Harmincötmillió euróval támogatják a visegrádi országok a líbiai határvédelmet

A magyar V4-elnökség koordinálásával a líbiai határvédelem anyagi támogatásáról döntöttek a visegrádi országok kormányfői – tartalmazza az a közös nyilatkozat, melyet a V4 miniszterelnökeinek brüsszeli megbeszélése után adtak ki. A visegrádiak fölajánlották, hogy harmincötmillió euró – mintegy tizenegymilliárd forint – értékben biztosítják a program második szakaszának teljeskörű finanszírozását, és felajánlották együttműködésüket annak végrehajtásához. (MTI)

Szentmisét tartottak Szombathelyen a város díszpolgára, Bárdossy László emlékére

Magyarország 1941 és 1942 közti miniszterelnöke, az 1946-ban háborús bűnökért golyó által kivégzett, szombathelyi születésű Bárdossy László emlékére tartottak szentmisét szülővárosában. Bárdossy kevesebb mint egy évet volt miniszterelnök, ám ez alatt a szűk egy év (1941. április 3-1942. március 7.) alatt történt meg a „bácskai hullarablás” (© gróf Teleki Pál), a magyar-szovjet hadiállapot beállása, a III. zsidótörvény elfogadása, a Soá első magyarországi fejezeteként a kamenyeck-podolszki vérengzés, a hadüzenet kapása Nagy-Britanniától, hadüzenet az Egyesült Államoknak és az újvidéki vérengzés. Bárdossy 1942 óta mindmáig Szombathely díszpolgára. (Nyugat.hu)

Magyarország lakosságának közel harmada nélkülöz

Magyarország lakosságának 31,9 százaléka nélkülöz. Az Európai Unióban (EU) ez az arány 2016-ban 15,7 százalék. Az EU-ban Magyarországon a negyedik legmagasabb a nélkülözők aránya: 49,7 százalékos az arány Romániában, 47,9 Bulgáriában és 35,6 Görögországban. A trend ugyanakkor az, hogy csökken a nélkülözők száma, mint az EU-ban, mind Magyarországon. Utóbbiban az arány 2014-ben 41, 2015-ban 37,1 százalék volt. (Appsso.eurostat.ec.europa.eu)

Lehet fővárosi népszavazás a 3-as metró akadálymentesítéséről

A Fővárosi Választási Bizottság döntésével lehetőség nyílik arra, hogy a budapestiek népszavazáson dönthessenek a 3-as metró akadálymentesítéséről – közölte Horváth Csaba. Az MSZP fővárosi képviselője hozzátette: a népszavazás kiírásához 138 ezer érvényes aláírás kell. Az elbírált kérdés a következő: „Akarja-e Ön, hogy a 2017-2020 között történő budapesti M3-as metróvonal felújításával egyidejűleg valósuljon meg ezen metróvonal valamennyi megállójának teljes értékű akadálymentesítése, az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározottak szerint?” (MTI)

Nem lehet népszavazás a római-parti mobilgátról

Szabó Tímea szerint a testület adminisztratív eszközökkel próbálja ellehetetleníteni kezdeményezésüket, ezért a Kúriánál fellebbeznek a döntés ellen. Az ellenzéki párt a referendummal szeretné megakadályozni, hogy a Római-parton „drága és veszélyes” mobilgát épülhessen. (HírTV)