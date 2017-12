Az OTP eddig 47 milliárdot öntött a kormány kedvenc hobbijába – ez történt csütörtökön

A legfontosabb csütörtöki hírek röviden, egy helyen.

Soros alapítványa vidéken veszi föl a kesztyűt a kormánnyal szemben

Vidéki terjeszkedésbe kezd a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, amely hamarosan több százezer dollárt fog szétosztani dél-dunántúli és észak-alföldi civil kezdeményezések között. Ez is illeszkedik az új stratégiába, amely aktívabban lép fel a kormányzati támadásokkal szemben. Kineveztek egy szóvivőt, Soros Györgyöt filantrópként mutatják be, közelebb mennek az emberekhez, és népszerűségre hajtanak. (Abcúg)

Valaki komolyan vette a Hírcsárda sorosos hírét, és ennek megfelelően telefonált be a kormányközeli rádióműsorba

Új könyve szerint Soros György fölélesztené az SZDSZ-t, kötelezővé tenné a homoszexualitást és a drogokat, valamint elhallgattatná a 888-at – írta november 24-én a Hírcsárda. A hírt komolyan véve egy polgártársnő betelefonált a kormányszimpatizáns Karc FM Paláver című műsorába, ahol Soros fönt idézett könyve miatt szörnyülködött. A szörnyülködéshez csatlakozott a műsorvezető, Jurák Kata is. (Hírcsárda, Comment.blog.hu)

Sok településen nem tudják megépíteni az elnyert EU-s pénzből azt, amire leszerződtek

Olyan tempóban emelkednek az árak az építőiparban, és annyira kevés a munkás, hogy sok településen nem tudják megépíteni az elnyert európai uniós pénzből azt, amire leszerződtek. Számos polgármester a kormánynál lobbizik, hogy a központi költségvetésből kapjanak kiegészítést a pályázataikhoz. (444)

Orbán Viktor nem teszi ki az ablakba, amit Lech Wałęsától kapott

Egy interjúban az egykori Szolidaritás Nobel-békedíjas elnöke, utóbb volt lengyel köztársasági elnök igen élesen bírálta mind a lengyel, mind a magyar kormányt. „Ne verjétek szét az EU-t!” – fogalmazott Lech Wałęsa. (Heti Válasz)

Soron kívül 7,6 milliárd forintot kapnak a fogorvosok a költségvetésből

Még az idén egyszeri, hárommillió forintos plusz támogatást kap minden közpénzből finanszírozott alapellátást biztosító fogorvosi szolgálat. Ez összesen 7,6 milliárd forint soron kívüli forrást jelent. (Magyar Idők)

Lehet, hogy elmarad az MSZP december 9-i kongresszusa

Felmerült az MSZP-n belül, hogy elmaradhat a párt december 9-re tervezett kongresszusa. A párt országos vezetésében többek szerint nem lenne értelme most megtartani a nagyszabású rendezvényt, hiszen lényegében semmilyen személyi kérdésről nem tudnának döntést hozni. Nincs még megállapodás a százhat egyéni jelöltről, és országos listát sem akarnak addig állítani, amíg nem jutnak valahogyan dűlőre a Demokratikus Koalícióval. (Magyar Nemzet)

Kertész Imre hagyatékára vetett szemet a Magyar Művészeti Akadémia

Az MMA-val közös, nem nyilvános szimpóziumot rendezett a Schmidt Máriáék közalapítványa által létrehozott Kertész Imre Intézet. Noha jelenleg nincs törvényes örököse az írónak, az intézet új kiadásokat tervez. (Népszava)

Az elmúlt évtizedben megkétszereződött az új HIV-fertőzések és AIDS-esetek száma Magyarországon

Az elmúlt évtizedben megkétszereződött az új HIV-fertőzések és AIDS-esetek száma Magyarországon. 2005-ben százezer emberből egy volt HIV-beteg Magyarországon, 2015-ben százezer lakosra már 2,7 megbetegedés jutott. Magyarországon az első háromnegyed évben 156 új HIV-fertőzött beteget regisztráltak, 1985 óta 3500 beteg került be a hazai ellátórendszerbe. 1986 óta összesen 930 AIDS-beteget kezeltek. Míg 2015-ben 43 AIDS-beteg volt Magyarországon és 2016-ra tízzel nőtt a számuk, tavaly tízen haltak meg AIDS miatt, idén szeptemberig pedig hat ember halála köthető az AIDS-hez. Magyarországon körülbelül kétezer fertőzött, diagnosztizált HIV-pozitív ember él. (Világgazdaság)

Csak az OTP 47 milliárdnyi taó-t utalt sportszervezeteknek

Több mint negyvenhétmilliárd forintot fizetett az államkassza helyett látványcsapatsport szervezeteknek az OTP az elmúlt hat évben. Ezzel egészen biztosan a bank a legnagyobb tao-donor, hiszen minden hetedik adóforint tőlük érkezett a sportba. (G7)

Az Együtt elnökségi tagja föladott egy kamu bírósági álláshirdetést az egyik kormányszócsőben

„Magyar bírói testületekbe keresünk főállású bírókat, akik képesek a lojális munkavégzésre, irányított csapatmunkára, kreatív jogértelmezésre. Jogi végzettség hiánya nem akadály. Feltétel: 2010 után szerzett közhivatali tapasztalat; pártirányításban végzett munka; nemzeti konzultációban való részvétel; lojalitás” – többek közt ez áll az Együtt elnökségi tagja, Vajda Zoltán által a Habony Árpád-féle Lokálban megjelentetett kamu álláshirdetésben. Simán átment a lap szűrőjén. (444)

Schwarzban foglalkoztatják az építőiparban a munkavállalók kétötödét

Csaknem 14 ezer munkáltatót ellenőrzött az idén az első kilenc hónapban a munkaügyi hatóság a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) elemzése szerint. A munkavállalók 16 százalékát feketén foglalkoztatták, ez az arány tavaly 11,6 százalék volt. Az építőiparban az ellenőrzött munkavállalók 40, a mezőgazdaságban 29, a személy- és vagyonvédelmi szektorban 29 százalékát foglalkoztatták feketén. A kereskedelmi ágazatban ez a mutató 11, a vendéglátásban 17 százalék. (Világgazdaság)

Szijjártó Elefántcsontparton migránsozott egy jót

Az illegális bevándorlás kimeríthetetlen utánpótlással rendelkezik Afrikában, és az ezt bátorító, biztató uniós, brüsszeli politika teljes zsákutca, amely veszélyezteti Európa biztonságát – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Abidjanban, ahol az EU-Afrika csúcstalálkozón képviseli a magyar kormányt. (MTI)

A Handó Tünde-féle integritási szabályzat több pontját is megsemmisítette az Ab

A bírói függetlenséget és a jogorvoslati jogot is sérti Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének integritási szabályzata – állapította meg az Alkotmánybíróság (Ab). Ezért az elvben a bírósági korrupció kivédésére hivatott, de visszaélésekre is széles lehetőséget nyújtó szabályzat több pontját is megsemmisítették. (Hvg.hu)

Semmi konkrét magyarázatot nem adott Lázár János a sorosozásra

A kormány szerdán tárgyalta azt a hírszerzési jelentést, amit a Pintér Sándor és Lázár János készíttetett az alájuk rendelt szolgálatokkal Soros György európai befolyásáról. A jelentés egy része államtitoknak minősül. Lázár János a kormányinfón ezzel kapcsolatban csak az általános kormányzati hablatyot mondta el ezredszerre. (444)

A hétvégén bezár a Néprajzi Múzeum – az épület ismét a Kúriáé lesz

A Kossuth Lajos téri, Hauszmann Alajos által tervezett százhúszéves épületből kiköltözik a Néprajzi Múzeum, majd visszakapja eredeti funkcióját, és igazságügyi palotaként működik majd: itt lesz a Kúria és a Legfőbb Ügyészség. (444)

Kövér László lecsapott Szél Bernadettre, mint a rétisas

Szél Bernadett, az LMP társelnök-frakcióvezetője a maximális, 432 ezer, Hadházy Ákos, a párt társelnöke százezer forintos pénzbüntetést kapott Kövér László házelnöktől, amiért Németh Szilárd rezsibiztos parlamenti fölszólalásakor Németh háta mögött mindketten fölemeltek egy-egy papírt, amelyekre azt írták az épp sorosozó Fidesz-alelnökről: „hazudik”. (Index)

Az Origó elvesztett egy sajtópert Róna Péterrel szemben

Sajtópert vesztett első fokon a kormányközeli Origó a Schiffer András által képviselt Róna Péterrel szemben. Egy október közepi cikk szerint a Momentum pártközpontja egy titokban használt 130 négyzetméteres, háromszobás lakás a Bajcsy-Zsilinszky úton, amit ráadásul az LMP-közeli szakembertől bérelnek. Csakhogy Róna Péternek a nevezett házban nincs lakása, sőt, 130 négyzetméteres lakása máshol sincs, Budapesten pedig nem ad bérbe semmilyen ingatlant. (Mno.hu)

Kaszinókoncesszió-per: az Unibet pert nyert a magyar állammal szemben

Jogerősen pert nyert az Unibet onlineszerencsejáték-szolgáltató a magyar állammal szemben, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntése értelmében Magyarország jogellenesen járt el, amikor a külföldi online szerencsejáték szolgáltatókat bírsággal sújtotta, illetve a weboldalaikhoz történő hozzáférést korlátozta. (MTI)

Megtartotta éves parlamenti beszámolóját a Kúria és az OBH elnöke, valamint a legfőbb ügyész

Részletek itt. (444)