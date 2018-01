Egy hónap alatt szétosztották a hétéves EU-keret egyötödét – ez történt szerdán

A legfontosabb szerdai hírek röviden, egy helyen.

A fiatalok a lábukkal szavaznak – bemutatkozott a V18

Egy budapesti sajtótájékoztatón bemutatkozott a tizenegy volt politikussal – köztük hat volt miniszterrel – fölálló, Balázs Péter volt külügyminiszter által vezetett Válasszunk! 2018 csoport. A nagyobbrészt bal-, kisebb részt jobboldali volt politikusok azt szeretnék elérni, hogy minél többen menjenek el tavasszal választani, különös tekintettel azokra, akik le akarják váltani az Orbán-kormányt. (Budapest Beacon)

Embercsempészet miatt körözik a Csíki Sör tulajdonosát

Lénárd Andrást, a magyar kormány által is támogatott székelyföldi sörgyár, a Tiltott Csíki Sört előállító üzem tulajdonosát embercsempészet miatt keresik az Egyesült Államokban. Lénárd Andrást 2001. január 21-én Champlain közelében fogta el a rendőrség, amint Kanada és az Egyesült Államok közötti zöldhatáron, 3,2 kilométerre a hivatalos határátkelőhelytől autójában három külföldi nőt csempészett az országba. Utóbbiak állampolgársága nem derült ki a periratból, de nevük alapján vélhetően magyarok. Egyikük azt mondta: egy amerikai sztriptízbárban táncoltak volna, de nem kaptak vízumot. Így Kanadába utaztak, ahol Lénárd várta őket autóval, hogy a zöldhatáron csempéssze át őket az Egyesült Államokba. (Magyar Nemzet)

Úgy tűnik, hogy kétnapos sztrájkot tartanak a köztisztviselők

Megkezdte a felkészülést a január 12-re és 15-re tervezett sztrájkra a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. A döntés oka, hogy a kormányt nem sikerült rávenniük a követeléseik elfogadására. A szakszervezet türelme azért fogyott el, mert a kormány két tárgyalási forduló után visszavonult a béremelésről kezdeményezett egyeztetésekről, és azóta ajánlat nélkül hallgat. (Mfor.hu)

Hantának tűnik a kormányzat részéről, hogy a NATO igényli az óvodák és az iskolák részéről a terrorellenes tervet

Rendszeres vendége a vállaltan kormányközeli televíziónak a Kurucinfótól a Pesti Srácokhoz igazolt Varga-Bíró Tamás

A korábban a Kuruc(pont)infón nagyokat zsidózó, és a Soát alternatív módon értelmező Varga-Bíró Tamás mostanság blogot vezet a kormányközeli Pesti Srácokon, emellett az ugyancsak kormányközeli Echo Tv Keménymag című heti műsorának rendszeres vendége. (444)

Nyár óta nem lehet online BKV-jegyet venni

„A BKK informatikai infrastruktúráját továbbra is sorozatos támadások érik, ezért az online értékesítési rendszer által nyújtott szolgáltatások folyamatos elérhetősége átmenetileg nem biztosítható” – olvasható a honlapon. (444)

Januárban újabb mozgóképes kérdésekkel bővül a KRESZ-vizsga

A kedvező tapasztalatok alapján januárban újabb mozgóképes kérdések jelennek meg a járművezetői elméleti vizsgákon – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A szaktárca emlékeztetett: 2016 májusában jogosítványkategóriánként két-két kérdésben jelentek meg a mozgóképes vizsgakérdések, a vizsgázó így nemcsak egy adott időpillanatban fennálló forgalmi helyzetet lát és értékel, hanem annak közelmúltbeli történéseit is figyelembe véve képesnek kell lennie több, egymást követő információ feldolgozására is. (MTI)

Majdnem egy évet csúszott a putnoki tanuszoda átadása

Balog Zoltán emberminiszter átadta a putnoki tanuszodát. Igaz, elvben tavaly február 6-án kellett volna. (444)

Máris van valaki, akinél célt ért a kormányfői sorosozó kampány: Veszprém polgármestere tízezer forinttal száll be

Porga Gyula veszprémi polgármester azt nyilatkozta: tízezer forintot utal majd, ha megkapja Orbán Viktor csekket is tartalmazó levelét. A kormánypárti politikus azt mondta, a korábbi kampányokat is hasonló összeggel támogatta. Orbán Viktor a Soros György elleni kampányra kér pénzt mindazoktól, akik megadták adataikat a kormánypártnak. A levelet nem miniszterelnökként, hanem a Fidesz elnökeként írja alá. (Hír Tv)

Kéményseprőket fogadott Áder János

Kéményseprők kívántak szerencsés és boldog új évet Áder János köztársasági elnöknek, valamint rajta keresztül minden magyar állampolgárnak az államfő hivatalában. Áder a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan a Sándor-palota teraszán fogadta a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. két kéményseprőmesterét, Malacsik Emíliát és Király Pétert. Az államfő ezúttal is kitépett egy-egy szálat vendégei seprűjéből, hogy azok szerencsét hozzanak, majd pezsgővel koccintott a fehér kendőt és cilindert viselő kéményseprőkkel. (MTI)

Három hónap alatt ötről tizenhétre nőtt Tiborcz István cégeinek száma

A kormányfő veje három hónapja még csak öt cégben látszott érdekeltnek, ma már tizenhétben. Legutóbb azt a Longoria Holding Zrt-t vette a nevére, amelyhez egy visegrádi és egy belpesti – ötcsillagos álomhotellé fejlesztendő – gigaépület tartozik. (Valasz.hu)

Egy hónap alatt szétosztották a hétéves EU-keret egyötödét

Egy hónap alatt, decemberben 1,66 billió forintnyi EU-támogatás nyerteséről hoztak döntést Magyarországon, ami a hét évre szóló keret közel ötödét teszi ki, azaz extrém mértékben megugrott a megítélt támogatások összege. A hajrá után most már a teljes pályázati keret kilencven százalékát elosztották a hatóságok. A kifizetett EU-támogatások is iszonyatosan meglódultak decemberben a beígért sokhavi bónuszok miatt. Öt nagy fejlesztési területen a maximális kifizetési cél is teljesült, így akár kétévi bónusznak is örülhetnek az érintett dolgozók. (Portfolió)

A veszprémi érsek szerint az ultraliberálisok és az ultrakonzervatív muszlimok szövetségre léptek az európai kereszténységet fölszámolandó

„A migráció támogatása mögött […] a kereszténység elleni megmagyarázhatatlan – és talán ördöginek is nevezhető – gyűlölet húzódik meg. Ahogy kétezer évvel ezelőtt az írástudók és a farizeusok segítségül hívták az általuk gyűlölt Pilátust, hogy megszabaduljanak Jézustól, úgy hívják ma is segítségül az ultraliberálisok az ultrakonzervatív muszlimokat, hogy véglegesen felszámolják az európai kereszténységet, hogy megszabadítsák Európát Jézus híveitől” – olvasható Márfi Gyula veszprémi érsek újévi, ezen kívül is meglehetősen kormánypártira sikerült üzenetében. (Veszpremiersekseg.hu)

Oroszországban újítanak föl honvédségi helikoptereket

Négy év alatt átlagosan másfélszeresére nő a katonák illetménye. Ami a haditechnikát és a szolgálati körülményeket illeti: 2018-ban a 428 milliárdos honvédelmi költségvetésből mintegy százmilliárd forint jut laktanyák felújítására, honvédségi eszközök korszerűsítésére és újak beszerzésére. Több mint húszmilliárd forintért tizenkét Mi-24 harci helikoptert és egy Mi-17 közepes szállítóhelikoptert újítanak fel Oroszországban. Szó van a Gripen harcászati repülőgépek rakétafegyverzetének korszerűsítéséről is. (Magyar Idők)

Juhász Péter nem kapott egy, a pártjával szembeni eljárásra vonatkozó, 6×10²³-szor föltett kérdésre egy épkézláb választ az ÁSZ szóvivőjétől

„Az ÁSZ a törvények betartásával dolgozik” – közölte az ÁSZ szóvivője az Együtt elnökével n-szer. Az Együtt elnöke a végén lepapagájozta Horváth Bálintot. (Facebook)

Megújul az egri futballstadion

Egerben 2,4 milliárd forint értékű sportlétesítmény-fejlesztés indulhat meg a helyi labdarúgás megújítására. Nyitrai Zsolt, a város fideszes országgyűlési képviselője budapesti sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az elmúlt évben született kormányhatározat értelmében ezt a kormánytámogatást a Szentmarjay Stadion és környezetének megújítására kapja a Borsodsport Invest Kft., együttműködésben az Eger Labdarúgó Sport Kft-vel. (MTI)

Schmidt Mária mégiscsak Magyarországra hozza a magát a pedofília mellett exponáló szélsőjobboldali sztárújságírót – közpénzből persze

Schmidt Mária ragaszkodik ahhoz, hogy Milo Yiannopoulos Budapestre jöjjön, és előadást tartson. Ezért a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKTTK) nevű, Schmidt által vezetett szervezet pénzén, azaz közpénzen Magyarországra utaztatja. (Index)

Amit szabad Tállai Andrásnak, nem szabad a fideszes bonyhádi polgármesternek

Bonyhád fideszes polgármestere is a Molhoz fordult a városában tapasztalható magas üzemanyagárak miatt. Filóné Ferencz Ibolya azonban nem volt olyan szerencsés, mint Tállai András NAV-elnök, aki decemberben elérte a mezőkövesdi benzinárcsökkentést. (Mno.hu)

Az ombudsman szerint jogellenes az iskolai szégyenfal

Szégyenfalra kerülnek egy komáromi szakgimnázium diákjai, ha igazgatóit kapnak. A tanulók nevét és osztályát az intézmény legforgalmasabb részén, a bejárattal szemben függesztik ki. Az oktatási jogok biztosa, Aáry-Tamás Lajos szerint jogellenes, ami az iskolában történik, mert az intő személyes adat. (RTL Klub)

Sem Orbán Viktor, sem a lengyel miniszterelnök nem akar a németek pénzén élni

A közép-európai gazdasági modellek működnek, a térség országai stabilizáló szerepet játszanak az Európai Unióban, ezért ennek megfelelő súllyal szeretnének beleszólni az unió ügyeibe – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel közös budapesti sajtótájékoztatóján. A lengyel és a magyar gazdaság együttműködésének lehetőségeit firtató kérdésre Orbán Viktor azt mondta: „egyikünk se akar német pénzen élni”, a két ország azonban szívesen fogad beruházásokat. (MTI)