Egyetlen, a Klikhez tartozó iskolában sem kapnak jutalmat a tanárok – ez történt csütörtökön

A legfontosabb csütörtöki hírek röviden, egy helyen.

Lex Civil elleni népszavazás: napi két-háromezer aláírás jön össze a Momentumnak

A Momentumnak a Lex Civillel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését naponta két-háromezren támogatják aláírásukkal – közölte Hajnal Miklós, a párt szóvivője. Ha valóban sikerült tartani a tempót, akkor eddig nagyjából ötven-hatvanezer szignó gyűlhetett össze a szükséges kétszázezerből. Hozzátette: az aláírásgyűjtést összekapcsolják majd a 3-as metró akadálymentesítéséért indított – a Jobbikon kívül a teljes ellenzék által támogatott – kezdeményezéssel is, azaz a két ügyben nem lesznek külön pultjai a Momentumnak. A választási kampány hivatalos kezdete után, a kopogtatócédulák gyűjtésekor is megpróbálnak további aláírásokat szerezni. Kitűzött céljuk, hogy az előírtnál valamivel többet, nagyjából 220 ezer aláírást gyűjtsenek össze, ekkor ugyanis jó eséllyel meglenne a szükséges számú érvényes szignó is. (Magyar Nemzet)

Olyat mondott Karácsony Gergely Kunhalmi Ágnesről, amiért Svédországban valószínűleg szexizmussal vádolnák

„Kunhalmi Ágnesről […] azt gondolom, hogy ő ahhoz a fiatal generációhoz tartozik, amelyik hitelesen beszél a megújuló baloldali ajánlatról, és vele nagyon szívesen felszántom az országot. […] Nem azért, mert csinos, hanem azért, mert okos és elkötelezett” – fogalmazott egy hosszú interjúban PM társelnöke, az MSZP miniszterelnök-jelöltje. (Blikk)

Piros sprayvel lefújták a TEK páncélosát a Vörösmarty téren

Valaki szerdán lefújta a Vörösmarty téren a TEK páncélosát. Estére lefújták feketére a föliratot, de mivel rájöttek, hogy ez eléggé látszik, így elé álltak egy nagy furgonnal. (444)

Bakondi György igyekezett megmagyarázni, miképp fújhatták le a páncélost

A magyar hatóságok mindent megtesznek a lakosság védelme érdekében: a rendőrség, a Terrorelhárító Központ (TEK) és a honvédség rejtett és nyílt eszközökkel garantálja a karácsonyi vásárok és más rendezvények biztonságát – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója egy budapesti sajtótájékoztatón. Bakondi György a TEK fővárosi Vörösmarty téren álló páncélos járművének festékkel történt lefújására vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta, az eset váltásidőben történt, a terrorelhárítóknak pedig nem a csapatszállítójuk, hanem a karácsonyi vásáron tartózkodók védelme a feladata. „Sajnos egyesek esetleg ebből viccet csinálnak” – tette hozzá. (MTI)

Huszonöt oldalas választ küldött az ÁSZ-nak a Jobbik

Vona Gábor egy interjúban közölte: aláírta és elküldte a 660 millió forintos számvevőszéki bírsággal kapcsolatos észrevételeit. A párt elnöke azt mondta, a dokumentum ízekre szedi az Állami Számvevőszék véleményét. (Hír Tv)

Jelentősen javult Magyarországon az EU megítélése

Az uniós tagállamok közül Magyarországon javult leginkább az Európai Unió megítélése az elmúlt fél évben, derült ki a legutóbbi Eurobarometerből. Az uniós közvélemény-kutatás novemberben felvett adatai alapján Magyarországon hét százalékkal nőtt azok aránya, akik pozitívnak látják az EU-t, így már relatív többségben vannak a semlegesekhez képest és csak 15 százalékos a negatív tábor. (Index)

Závecz: a Fidesz erősödött, a Jobbik gyengült

A Fidesznek fél éve folyamatosan nő a szavazótábora, az utóbbi egy hónapban 31-ről 33 százalékra bővült. A Jobbiknak egy kicsivel ismét kevesebb támogatója lett, novemberben tíz százalékot ért el, ezúttal 9 százalékos – derül ki a Závecz Research legutóbbi felmérésnek eredményeiből. Az MSZP maradt nyolc százalékon. A DK és az LMP az adatok szerint fej-fej mellett halad, mindkét párt a választókorúak öt százalékára számíthat. (Hvg.hu)

Egyetlen, a Klikhez tartozó iskolában sem kapnak jutalmat a tanárok

„A Klebelsberg Központhoz tartozó egyetlen tankerületről sem tudunk, ahol jutalmat osztottak volna. Ez nem helyes, hiszen a nagy »államosítás« az új köznevelési törvény életbe léptetésével pont azért indult, hogy ilyen ne következhessen be” – közölte Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke. (Hír Tv)

Lánczi András szerint Mészáros Lőrinc Orbán Viktor hozzájárulásával gazdagodhat

Orbán Viktor oligarchái: egy új elit emelkedik föl Magyarországon címmel hozott le vezető anyagot a Financial Times az új magyar multimilliárdosokról. A lap által a Fidesz nemhivatalos ideológusának nevezett Lánczi közölte: a cikk szereplői valóban oligarchák, de ez nyíltan vállalt politika, ez az, amit a kormány akar. A Corvinus rektora hozzátette: ugyan Orbán nem mondta ezt ki, de valószínűleg bátorítja vagy megengedi, hogy bizonyos magyar üzletemberek nagyon meggazdagodjanak, hogy ők alkossák a magyar középosztály csúcsát. (Budapest Beacon, Hvg.hu)

Az ÁSZ-bírság miatt Guy Verhofstadthoz fordul az MLP

Az Állami Számvevőszék büntetésével nem csak a Magyar Liberális Párt (MLP), de az összes ellenzéki párt indulása is veszélybe kerül a 2018-as választáson. A MLP ezért nemcsak az Állami Számvevőszék elnökéhez, Domonkos Lászlóhoz fordul panasszal, de levelet ír Guy Verhofstadt liberális szabadelvű európai parlamenti frakcióvezetőnek is. Emellett a párt arra kéri a többi ellenzéki pártot, hogy hasonlóképpen járjanak el a nemzetközi partnereiknél. A cél, hogy az Európai Unió vezetői is értesüljenek arról, hogy az Orbán-kormány hogyan lehetetlenítené el az ellenzéki pártok működését, illetve indulását a választáson – írja az ellenzéki párt. (Facebook)

Meghosszabbították a Dózsa György úti, két halálos áldozattal járó baleset okozójának háziőrizetét

A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal, 2018. március 21-ig meghosszabbította M. Richárd háziőrizetét és a továbbiakban is fenntartotta a terhelt mozgásának nyomkövetővel való ellenőrzését – írja közleményében a bíróság. M. Richárd májusban okozott balesetet a Dózsa György úton, jogosítvány nélkül vezetve, a frissen vásárolt Mercedes kabriójával 135-140 kilométer/órás (!) sebeséggel nekiütközött egy Citroënnek, amely az ütközés erejétől egy buszmegállóban a várakozók közé csapódott. A balesetben egy várakozó, a huszonhárom éves M. Dávid, és a Citroën utasa, a harminchét éves K. Péter életét vesztette. (444)

Elkaszálta a Médiatanács az Echo TV-t Földi László egyik kijelentése miatt

Súlyosan jogsértőnek minősítette a Médiatanács az Echo Tv Informátor című műsorának szeptemberi adását. Ebben Földi László kormányközeli úgynevezett „biztonsági szakértő” a következők mondta a menekülteket segítő civilszervezetek munkatársaival és a nekik segítő önkéntesekkel kapcsolatban: „Most háború van. Ezek az emberek kollaboránsok, háborús bűnösök, hazaárulók, és így tovább. Ez egy egészen más fogalmi rendszer. Embercsempész a háborúban nem embercsempész, hanem egy olyan, gyakorlatilag szabotőr, akinek nincs jogállása. Magyarul ő szabadon likvidálható. Ugye ezt írja a háborús törvény: kémeket, szabotőröket nem viszünk bíróságra, hanem azonnal kiiktatjuk.” A Médiatanács mindezért arra kötelezte az Echo Tv-t, hogy honlapjáról legott távolítsa el a műsort, kötelezte a döntésről szóló közlemény közzétételére, és félmillió forintos bírságot szabott ki rá. (444)

Lezárult a kaposvári iskolai szegregációs ügy felülvizsgálati eljárása

Lezárult a Kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskolája szegregációs ügyének felülvizsgálati eljárása: a Kúria hatályában fenntartotta a Pécsi Ítélőtábla döntését, amely szerint az iskola megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, és ezért megtiltotta, hogy a 2017/2018-as tanévtől kezdődően új első osztályt indítsanak – közölte a Kaposvári Törvényszék. Az ügy előzménye, hogy 2010-ben, az Esély a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány kereseti kérelme alapján a Somogy Megyei Bíróság és a Pécsi Ítélőtábla jogerős ítéletével megállapította a szegregációt az iskolában. (MTI)

Tarlós szerint az akadálymentesítésről szóló népszavazási kérdés pontatlan és értelmetlen

A főpolgármester szerint a 3-as metró akadálymentesítéséről népszavazásra feltett kérdés pontatlan és értelmetlen. Tarlós ugyanakkor közölte: munkatársaival mérlegelni fogják, hogy a Dózsa György útnál nem lehetne-e építeni egy liftet, ami hozzávetőleg egymilliárd forintba kerülne. (MTI)

Napokon belül elbocsájtották a pécsi civilek mellett tüntető egyik aktivistát

A pécsi református gimnázium szakácsaként dolgozott P. Horváth Tamás, akit most elbocsájtottak. Kádár Péter, az intézmény igazgatója szerint a döntésnek nincs köze ahhoz, hogy P. Horváth pár nappal korábban beszédet mondott a pécsi civilek mellett, bírálva a Hoppál-Páva féle politikai vezetést. Kádár amúgy 1990-től 1992-ig az SZDSZ, 1992-től 1994-ig a KDNP országgyűlési képviselője volt. (Budapest Beacon, Átlátszó)

Órákig vártak a Honvéd Kórházban egy kezeléssel, meghalt a beteg

Órákat töltött a Honvéd Kórház ügyeletén egy ötvennyolc éves asszony, de mire szakorvoshoz került, már nem tudtak rajta segíteni, az orvosok hozzá sem tudtak kezdeni az életmentő műtéthez. (RTL Klub)

Békesi: ha érdekei kívánják, a szükségállapot bevezetésétől sem retten vissza a kormány

A Fidesz a végsőkig elmegy, hogy hatalmon maradjon, de leváltani csak akkor lehet, ha elfogy az EU-s ingyenpénz – közölte Békesi László. A kétszeres volt pénzügyminiszter szerint ha elég erős volna az ellenzék, a kormány akár el is halaszthatná a választást. „Néhány robbantás után a hívei könyörögni fognak a szükségállapotért. Ez pedig egyszerűen kivitelezhető. Ezt készíti elő az állandó háborús hangulat, a veszélyeztetettségtudat fenntartása” – mondta. (Budapest Beacon, Hvg.hu)