Freedom House: az EU legkevésbé demokratikus állama Magyarország – ez történt kedden

A legfontosabb keddi hírek röviden, egy helyen.

Az EU nincs felkészülve arra, hogy elszámoltassa egy tagország miniszterelnökének korrupcióval vádolt vejét

Hiába derített ki bármit is az OLAF, ha a magyar hatóságok nem lépnek, nem lesz ebből semmi, még csak az ügy részleteit sem hozzák nyilvánosságra. Az Európai Ügyészséget épp ez ellen hozták létre, csakhogy abból meg direkt kimaradunk. (444)

„Forradalom” a bíróságokon: igen kritikusnak ígérkező Országos Bírói Tanács alakult

A bírók változást akarnak – ez derült ki az új Országos Bírói Tanács tagjainak megválasztásakor. Handó Tünde legnagyobb kritikusai is bekerültek az őt ellenőrző testületbe. (Hvg.hu)

Nyilvános a Fidesz jelöltlistája: tényleg Hollik indul Juhász Péter ellen, Mengyi Voldemortot ejtették

Érdemdús férfiak sora vág neki a választási küzdelemnek. (444)

Százszorosára nőtt egy állami pályázatokon taroló cég, a tulajdonos Orbán testvérének birkózó ismerőse

Az IMG Solutionnak működő honlapja sincs, de néhány év alatt az informatikai piac jelentős szereplőjévé vált. A cég tulajdonosa a birkózásnak köszönhetően jól ismeri ifj. Orbán Győzőt. (Direkt36)

Megjelent húszezer ázsiai Magyarországon

Az elmúlt tíz évben megduplázódott a Magyarországon élő ázsiaiak száma. Különösen sok kínai érkezett 2013 óta, feltehetően a kötvényprogramnak hála. Eközben az európai országokból érkezők közül negyvenezerrel kevesebben laknak hazánkban, mint 2007-ben. (24.hu)

Az ellenzék tobzódik, a kormány vadul védekezik, mert egy kormánytisztviselő kimondta, amit eddig is pontosan lehetett tudni

A kormány folyamatosan arról beszél, hogy nem fogadunk be menekülteket, ami persze hazugság. A nagy tagadásban viszont elismertek két fontos tényt. (444)

Freedom House: az EU legkevésbé demokratikus állama Magyarország

Még a második legrosszabbtól is messze elmarad a magyar demokrácia a Freedom House listáján. (Hvg.hu)

3 milliárdot költ a kormány turistaházakra

Közel hárommilliárd forint értékben újulhatnak meg turistaházak, erdei szállások országszerte a következő két évben, a fejlesztések hat erdőgazdaságot érintenek – jelentette be Révész Máriusz, aki a „kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos” címet viseli. A 2,9 milliárd forint mellett a Téry Ödön Nemzeti turistaház-fejlesztési program idei évre átcsoportosított forrásaival további kétmilliárd forint jut erre a célra. (MTI, 444)

Alig látnak beteget az orvostanhallgatók

Az orvoshiány nemcsak a betegellátásban okoz komoly gondokat, hanem az orvosképzésben is: fontos gyakorlati órák maradhatnak el, mert az adott orvosra inkább a műtőben van szükség. Maga a rendszer sem támogatja az orvosokat, hogy a tanítással foglalkozzanak, a pluszfeladatok és kötelezettségek mellett semmiféle anyagi előnnyel nem jár az oktatói pálya. (Abcúg)

Mészáros Lőrinc egy állami gigatendernek csak a felét tudta elvinni

Részben Mészáros Lőrinc cége építheti a központi forgalomirányító rendszert a Pusztaszabolcs–Dombóvár vonalszakaszon, derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A beruházást európai uniós alapokból finanszírozzák. (444)

Kósa: nem stróman az édesanyám

Kósa Lajos szerint nem kell megmagyaráznia, hogyan vette meg 82 éves édesanyja egy sertéstelep felét. (Index)

A fideszesek addig nem beszélnek Soros Györgyről a nemzetbiztonsági bizottságban, amíg Szél Bernadett benn van a teremben

Az mára kiderült, hogy kitiltani tényleg nem tudják az LMP képviselőjét, de akkor inkább nem beszélnek a Soros-tervről, amit ők találtak ki. (444)

Paks II.: fellebbez a Roszatomnál a kizárt orosz turbinagyártó

Kifogást nyújtott be az orosz Szilovije Masini a Roszatom fellebbviteli bizottságánál, amiért műszaki okokra hivatkozva kizárták a Paks II. egyik legnagyobb tenderéből – olvasható a Roszatom közbeszerzési oldalán. Az áramfejlesztő turbinára pályázó szentpétervári cég szilveszter előtt két nappal nyújtotta be panaszát, amit január 19-ig kell elbírálni, és ismerve Oroszország januári ünneplési szokásait, ezt a határidőt maximálisan be fogják tartani. Az orosz atomóriás az amerikai hátterű GE Hungary Kft. nettó 793,8 millió eurós (248,12 milliárd forint) ajánlatát fogadta el, miután kizárta az orosz versenytársat. (Magyar Nemzet)

Inkább két ünnepnapja is lesz a magyar prózának, miután az elsőt Esterházy Péter születésnapjára szervezték meg

A Fidesz-közeli Magyar Írószövetség gyorsan szervezett egy másik ünnepnapot is, de állítják, nem Esterházy személyével van bajuk. Nekik rögtön leesett az állami támogatás is a programhoz. (444)