Karácsony szerint a Fidesz egyharmad, a Fidesz plusz Jobbik fél alatt lesz az új parlamentben – ez történt csütörtökön

A legfontosabb csütörtöki hírek röviden, egy helyen.

„Én a büdös életben nem lépek vissza” – nyilatkozta a Momentum veszprémi jelöltje

Meződi Jánosnak esze ágában sincs visszalépni Kész Zoltán javára Veszprém megye 1. választókerületében. A Momentum képviselőjelöltje szerint az időközi választáson győztes Kész tökéletesen alkalmatlan a feladatára, de egyéni mandátummal amúgy sincs sok értelme a Parlamentben melegedni. Orbán és a Fidesz szerinte bosszút fog állni, de hogy ez egészen pontosan mit jelent, azt nem tudja. (Budapest Beacon)

Nyomás mindig van, a kérdés, hogy a bíró ellen tud-e állni

Két neves jogtudós, Fleck Zoltán, az ELTE jogi karának tanszékvezetője, illetve Bencze Mátyás, a Debreceni Egyetem jogi karának dékánhelyettese nyilatkozott bírói függetlenségről, ügyészségről, a társadalom jogba vetett bizalmáról, sőt, még arról is, mennyire folyik bele a politika a jogi oktatásba. (Budapest Beacon)

Óriásmolinóval akciózott az Együtt a Lánchídon

Hatszor tizenkét méteres molinót feszítettek ki a Lánchíd egyik pillérére az Együtt aktivistái, a helyszínről a pártelnök, Juhász Péter is bejelentkezett. „Orbán nem Magyarországot, csak zsákmányt védi” – volt olvasható az óriásmolinón. (Hvg.hu)

Személyi következményei lesznek a Momentum vezetésében, ha a párt nem jut be a parlamentbe

Fekete-Győr András egy sajtótájékoztatón kapott kérdés során erősítette meg, hogy biztosan lesznek személyi következményei annak, ha pártjuk nem jut be a parlamentbe a vasárnapi voksoláson. Ha így alakul, a pártelnök szavai szerint a júniusban tartandó tisztújítást előrébb hoznák, az eseményig pedig egy ügyvivő testület folytatná a munkát, melynek tagjai Fekete-Győr reményei szerint a jelenlegi elnökségből állnának. (Hvg.hu)

Valószínűleg egy privát biztonsági cég kémkedett a Migration Aid után

Vélhetően egy illegális titkosszolgálati módszereket is alkalmazó, jórészt izraeli exkémekből álló privát biztonsági cég emberei kémkedhettek azon civilek után, akikben van egy közös: mindegyiküket kipécézte az Orbán-kormány. A végrehajtók nem létező cégek legendáját csinálták meg, kamu honlapokat készítettek, telefonszámokat üzemeltek be, a találkozókat Bécsben, Amszterdamban, New Yorkban bonyolították le. Egyikük legalább két művelethez is az arcát adta, más-más álnéven. Titkosszolgálati jegyzőkönyv bizonyítja, hogy a Migration Aid elleni akcióról a magyar kémelhárítás is tudott. A megbízók ismeretlenek, de a külföldi végrehajtók által titokban rögzített beszélgetésekre hivatkozva esett neki újra a civileknek a kampány finisében az Orbán-kormány. (Index)

Az „ISIS lakáskereső szórólapjaihoz” hasonló szórólappal kampányolnak Oláh Lajos ellen

A DK-s Oláh Lajos ellen hasonlóan tervezett szórólappal kampányolnak, mint amilyeneken az „ISIS lakást keres”, és amik miatt már vizsgálódik a rendőrség. Az egyik legújabb Oláh Lajos-ellenes szórólap szerdán került a postaládákba, pont a Körúti Korzó aktuális számával együtt. „A szórólap és az újság egy oldala gyakorlatilag ugyanaz. Egy-két szó máshol van, de tartalom, kép és formázási stílus ugyanaz” – írta egy helyi lakos. (444)

Állami milliárdok és haveri cégek a siófoki női kézilabda körül

Bár anno nem erről volt szó, van, aki már kilencvenkét nemzeti dohányboltban érdekelt

Az Orbán-kormány 2012 szeptemberében törvénybe iktatta, hogy 2013 közepétől csak azok árulhatnak cigarettát, akik erre engedélyt kapnak. Bár a törvény célja szerint elvileg egy személy legfeljebb öt dohányboltot üzemeltethetne, a sokmilliárdos forgalmú üzemeltetői hálózatokba szerveződő dohányboltok végső tulajdonosai – betéti társaságok kültagjaiként – egyszerre több tucat trafikban is érdekeltek lehetnek. (Átlátszó)

A fideszes képviselő legyalulta választókerülete egyik fideszes polgármesterét

Boldog István, a törökszentmiklósi választókerület fideszes képviselője Nagy Szilárdot, Kengyel ugyancsak fideszes polgármesterét osztja ki, akinek az a bűne, hogy a kérésére levették a húsz tonnás korlátozó táblát a falujába vezető egyetlen közútról. (Budapest Beacon, 444)

Nagy Szilárd visszaszólt Boldog Istvánnak: lemond, ha vasárnap Boldog nyer

Kengyel polgármestere két bejegyzésben is belement a térség országgyűlési képviselőjébe. „Számtalan levélben kértem éveken keresztül az illetékes hatóságokat, hogy tiltsák ki a kamionokat és állítsák helyre az utat. A TOP-os pályázatok tervezési időszakában […] Kiss Edittel, Martű előző polgármesterével kilobbiztuk a megyei önkormányzatnál, hogy az utat teljes hosszában felújíthatjuk. Akkor 440 millió forintot jóvá is hagytak. Azonban Boldog István képviselő úr úgy döntött, hogy ez nem kell, legyen inkább háromszámjegyű az út. Így ebből a forrásból más út újul meg” – fogalmazott a képviselő, majd később emelete a tétet: „Amennyiben Boldog István képviselő úr kapja a legtöbb szavazatot vasárnap, én azonnal lemondok polgármesteri tisztségemről. Számomra Kengyel község fejlődése mindennél fontosabb, ezért nem kívánok ennek útjában állni” – írja a kengyeli polgármester. (Facebook, Facebook)

Gulyás Gergely szerint ha a Fidesznek nem lesz abszolút többsége, akkor új választás jön

Egy interjúban a Fidesz frakcióvezetője egyebek közt arról is beszélt, hogy mivel járna, ha a Fidesz kisebbségbe szorulna a parlamentben. „Én őszintén szólva nem látok semmilyen esélyt arra, hogy bárkivel koalíciót tudjunk kötni” – mondta a frakcióvezető. „Szél Bernadett legfőbb ígérete a választásokra, hogyha jól sikerül, akkor új választások lesznek, én azt tudom mondani, ha rosszul sikerül, új választások lesznek” – tette hozzá. (Inforádió)

Szél Bernadett szerint Orbán nem tud késsel-villával enni

Az LMP miniszterelnök-jelöltjének nincs B-terve, kormányváltásra készül. Szél Bernadett szerint a Jobbik és a baloldal egyaránt felelős azért, mert nem sikerült összehozni a teljes ellenzéki koordinációt, de visszalépésekkel, és magas részvétellel simán leváltható a Fidesz. Viszont előre hozott választások kiírásában tudna csak együttműködni az LMP más pártokkal, Szél a koalíciókötést egyik oldallal sem látja reálisnak. (24.hu)

Lehet, hogy ez nem hír, de a Felcsút edzője a Fidesz jelöltjét támogatja Budafokon

Pintér Attila egy videóban exponálta magát a Fidesz külpolitikusa és budafoki jelöltje, Németh Zsolt mellett. (444)

Arról ír a Guardian, hogy az Európai Néppárt miért védi rendszeresen meg a Fideszt

A szerecsenmosdatásban a bajor CSU jár az élen a brit napilap szerint. (444)

Némi civilizációs minimumra szólította föl Magyarországot az ENSZ

Az ENSZ emberi jogi bizottsága csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy lépjen fel a politikusi gyűlöletbeszéd ellen, amelynek célkeresztjében a kisebbségek, a többi között a cigányok és a mohamedánok állnak. A bizottság felszólította Magyarországot arra is, hogy vonja vissza azt a törvényt, amely lehetővé teszi a rendőrségnek az illegális határátlépők kitoloncolását anélkül, hogy menedékkérelmet nyújthatnának be. Emellett a testület szorgalmazza, hogy a kormány utasítsa el az úgynevezett Stop Soros törvénytervezetet, amely felhatalmazná a belügyminisztert, hogy nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva betiltson menekülteket segítő civilszervezeteket. (MTI)

Úgy tette helyre Szijjártó az ENSZ-t, ahogy arra csak ő képes

Válaszul a föntiekre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fölszólította az ENSZ emberi jogi bizottságát, hogy ne avatkozzon bele a magyar választási kampányba. Közleményében a tárcavezető azt írta: a bizottság „egyértelműen Soros György és a migránsok oldalára állt a magyar emberekkel szemben”. Tűrhetetlen, hogy a bizottságnak fontosabbak a migránsok jogai, mint a magyar emberek joga a biztonsághoz – hangsúlyozta. Szijjártó Péter kiemelte: az Orbán-kormány semmilyen nyomásgyakorlásnak nem enged, „a migránsokat nem fogjuk beengedni, Magyarországot megőrizzük magyar országnak”. Úgy vélte, a vasárnapi választás tétje, hogy továbbra is olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amely megvívja a harcot a magyar emberek biztonságáért a bevándorláspárti erőkkel szemben, vagy olyan kormány alakul, amely ezt a harcot feladja. Az ellenzéket ugyanúgy Soros György irányítja, mint az ENSZ emberi jogi bizottságát – közölte. A külügyminiszter szerint a magyar embereknek joguk van biztonságban élni, „a hazánk, gyerekeink, unokáink jövője a tét”. (MTI)

Az ellenzéki áttöréshez visszalépések kellenek, az átszavazás kevés

Ha nem lenne más lehetőségük, a baloldali választók és a jobbikosok nagy része leszavazna a másik ellenzéki oldal jelöltjére. Ha viszont állva marad a kedvenc pártjuk jelöltje, inkább rá adnák a szavazatukat. (444)

Mesterházy Attila föltett írásban tizenkilenc kérdést Kósa Lajosnak a csengeri örökösnő ügyében

Mesterházy Attila, az MSZP országgyűlési képviselője tizenkilenc alkalommal tett föl írásbeli kérdést Kósa Lajosnak. A tárcanélküli miniszter emlékeztette a szocialista képviselőt, hogy „a rendőrség nyilatkozata szerint Szabó Gáborné többeket becsaphatott, és vele szemben csalás alapos gyanúja miatt eljárás indult”. A miniszter szerint „egy jól kitervelt csalással állunk tehát szemben, vélhetően Szabó Gábornét ebben egy bűnszervezet segíthette”. Az ügy miatt nagy nehezen Kósa is tett feljelentést, amikor már nyakig ült a botrányban. (444)

Döntött az Alkotmánybíróság: nem kell leszedni a Kúria által elmeszelt Fidesz-plakátokat

A Fidesz kampányának korlátozásához vezetne a plakátok elmeszelése, ezért az Alkotmánybíróság fölfüggesztette annak végrehajtását. (Hvg.hu)

Czeglédy Csaba visszalépett a jelöltségtől az MSZP szombathelyi jelöltje javára

Nemény Andrásnak, az MSZP jelöltjének a javára visszalépett a jelöltségtől a függetlenként indult volt Czeglédy Csaba, akinek előzetes letartóztatását nem jogerősen szerdán három hónapra meghosszabbította a Szegedi Járásbíróság. A visszalépést Ipkovich György, Szombathely volt szocialista polgármestere ismertette Czeglédy Csaba önkormányzati képviselői körzetében, Szombathelyen tartott szerdai sajtótájékoztatóján. (MTI)

Eddig a levélszavazatok majdnem egyhatoda érvénytelen

30 909 levélszavazat azonosító nyilatkozatát dolgozta fel csütörtök reggelig a Nemzeti Választási Iroda (NVI), a szavazási iratok közel egyhatoda, 4860 szavazat érvénytelen volt. Az NVI azt vizsgálja, hogy le van-e ragasztva a válaszboríték, a boríték tartalmaz-e azonosító nyilatkozatot és szavazatot rejtő kisebb borítékot, utóbbi le van-e ragasztva, az azonosító nyilatkozatban rögzített adatok pedig megfelelnek-e azoknak, amelyeket a választópolgár a regisztrációkor megadott. Az NVI azt is ellenőrzi, hogy az azonosító nyilatkozatot kitöltő szerepel-e a névjegyzékben, valamint, hogy nem küldött-e vissza több szavazási iratot. Típushiba, hogy az NVI-hez visszaérkező boríték nem tartalmazza az azonosító nyilatkozatot, illetve, hogy hiányosan vagy rossz adatokkal van kitöltve. (MTI)

A biztonságiak menekítették ki az államtitkárt a számára kellemetlen kérdések elől

Karácsony: a Fidesz egyharmad, a Fidesz plusz Jobbik fél alatt lesz az új parlamentben

A parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltjei vitatkoztak egy tv-műsorban. A vitára meghívták Orbán Viktort is, aki azonban nem vett azon részt. Karácsony úgy készül, hogy a demokrata pártok többséget szereznek a parlamentben, és a Jobbikkal kétharmaduk lesz, így együttműködve le tudják bontani az Orbán-rendszert. Vona ennek az inverzét gondolja: ő jobbikos többséget szeretne, ami a baloldallal együttműködve lehet kétharmad is. Szerkesztői kérdésre, hogy a Jobbik meggyőződésből húzott-e a szélsőjobbról középre, Vona határozott igennel válaszolt, és azt mondta, ő több soron bocsánatot is kért mindazoktól, akiket korábban a Jobbik megsértett a politikájával, így ma már nincs senkinek félnivalója a párttól. Vona azt mondta, ő lemond, ugyanis amikor pártelnökké választották, azt vállalta, hogy győzelemre vezeti a Jobbikot. Szél Bernadett az LMP kongresszusára bízza ezt a döntést, Karácsony pedig ebben az esetben zuglói polgármesterként dolgozna tovább. Koalícióra a Fidesszel egyik listavezető sem lépne. (444)

Tölgyessy Péter szerint Orbán kivételesen jól ismeri a magyarokat, olykor mégis évszázados beállítódásokat sért

Az egykori SZDSZ volt elnöke úgy véli: főnyeremény volt a migránsügy a kormánynak, de a választásra kifulladni látszik a téma. Orbán 1989-ben átélte, hogy milyen egy rendszer hirtelen megrendülése, ezt minden áron el akarja kerülni. (444)