A KDNP 1,2 millió forintnyi közpénzt költött lekvárra – csütörtöki hírösszefoglalónk

A legfontosabb szerdai hírek röviden, egy helyen.

Szijjártó úgy tárgyalt Gorka Sebestyénnel, hogy a volt tanácsadót itthon körözik

Amíg augusztus végéig a magyar származású Gorka Sebestyén Donald Trump amerikai elnök biztonságpolitikai tanácsadója volt, egy alkalommal Szijjártó Péterrel is találkozott Washingtonban. A hírről akkoriban beszámolt az MTI és a Kormány.hu is, arra azonban most a 444.hu egyik olvasója hívta fel a portál figyelmét, hogy Gorka Sebestyént lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés vádjával 2016. szeptember 17. óta elfogatóparancs alapján körözte a magyar rendőrség. (444, Magyar Nemzet)

Ha rossz civil szervezetet támogat, Pintér Sándor kitilthatja Budapestről

A Soros-törvény tele van megvalósíthatatlannak tűnő, de nagyon ijesztő rendelkezésekkel. Valószínűleg pont ez a célja. (444)

„Lehetett nemet mondani” – a múltföldolgozásról vitatkozott Sólyom László és két történész

Múltfeldolgozás, ügynökügyek, emlékezetpolitika címmel rendezett szerda este Budapesten minikonferenciát a jobbközép kiválóságait tömörítő Eötvös Csoport. A Budapest Beaconnek Sólyom László volt köztársasági elnök röviden nyilatkozott jövőbeni politikai pályájáról. (Budapest Beacon)

Tavaly kapott oltalmat az Őcsényről kiutált menekültek egy része is

A kormány most 1300 befogadott ember miatt magyarázkodik, de tavaly Orbán Őcsény után nem sietett a különbségtétellel. Sőt, szította a hangulatot. (Hvg.hu)

Orosz Anna: először a jogállamot kellene helyreállítani, de ez nem egyetlen párt feladata

Egy olyan országban élünk, ahol ha bárki kifejezi a politikai véleményét, akkor kockára teszi az állását, a megélhetését, a szakmai előmenetelét – mondja Orosz Anna. (Budapest Beacon)

Megvan, ki lehet az új amerikai nagykövet

A Magyar Idők szerint Washingtonban rövidesen kiválasztják az Egyesült Államok új budapesti nagykövetét. A lap szerint a befutó jelölt végül a republikánus kötődésű David Cornstein lehet. (Magyar Idők, 444)

ÁSZ: Nem sikerült teljesen lemosni Gulyásék festékét

A porózus szerkezetű antik kőburkolat apró rései bánták leginkább a narancsszínű támadást. (444)

Ugye önnek is megéri etetni, itatni és százmilliókból jól tartani a 17 tagú KDNP-frakciót?

Egymillió-kétszázezer forintért lekvárt vásárolt a kereszténydemokrata képviselőcsoport, és ez alig egy százaléka a kiadásaiknak. (168Óra)

Ez egy kiváló alkalom, hogy Soros György abbahagyja a bevándorlás szervezését

„A migráció nyilvánvalóan nem magától működik, azt valaki, valakik szervezik” – kezdte az év első Kormányinfóját a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Łázár beszélt másról is. (444)

Válasz helyett „Viszontlátásra!” a fideszes polgármestertől

A dunaújvárosi fideszes polgármesternek nincs véleménye az OLAF-jelentésről, pedig a közvilágítás-korszerűsítési beruházások ellenőrzése őket is érintette. Cserna Gábort egy előzetesen nyilvánosnak meghirdetett sajtótájékoztatón is hiába kérdezte a HírTV, az élményfürdő bejárásáról az orgánum stábját kitiltották arra hivatkozva, hogy azon csak meghívottak vehetnek részt. Elismételjük: egy sajtótájékoztatóról küldték e a HírTV stábját. (HírTV)