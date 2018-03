Két visszalépés miatt jelentősen megnőttek Kunhalmi egyéni győzelmi esélyei – ez történt kedden

A legfontosabb keddi hírek röviden, egy helyen.

A lerészegezésért Vágó Gábor bocsánatot Gyurcsány Ferenctől

„Ezúton is bocsánatot kérek tőle, ha bármikor is megbántottam volna akár a múltban, akár most”- jelentette ki egy tv-műsorban az LMP kecskeméti országgyűlésiképviselő-jelöltje, volt országgyűlési képviselője. Újságírói viszontkérdésre, hogy tudniillik bocsánatot kér-e Gyurcsánytól, amiért azt mondta róla, hogy, részeg volt, az ellenzéki politikus igennel válaszolt. (ATV)

Gyurcsány Ferenc elfogadta Vágó Gábor bocsánatkérését

Elfogadta Vágó Gábor bocsánatkérését, és eláll a tervezett pertől Gyurcsány Ferenc – erősítette meg az idevonatkozó értesülést Wirsching Viktória, a DK sajtófőnöke. (Hvg.hu)

Három egyéni jelöltjét visszalépteti a Momentum

Pestlőrincen Nagy Károlyt a szocialista Kunhalmi Ágnes, Marcaliban Fábián Lászlót a jobbikos Steinmetz Ádám, Szekszárdon pedig Rácz Norbertet az LMP társelnöke, Hadházy Ákos javára visszalépteti a Momentum – jelentette be sajtótájékoztatóján Fekete-Győr András pártelnök. „Kutyakötelességünk” mindent megtenni a kormányváltásért, egy jövőbeli politikai generációváltásért és az azt követő politikai kultúraváltásért is – fogalmazott. (Budapest Beacon, MTI)

Jogsértően ragasztották le a Momentum kecskeméti plakátjait

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) több plakátrongálási ügyben is döntött, a bizottság a plakátolásra vonatkozó törvényi előírások megsértését állapította meg. Az NVB megállapította, hogy Zuglóban az MSZP-Párbeszéd jogsértően ragasztotta le a Momentum plakátját. A testület szerint szintén Zuglóban Tóth Csaba (MSZP-PM) plakátjainak eltávolítása jogsértő volt, de a testület nem látta megalapozottnak, hogy a plakátokat Jelen Tamás (Fidesz-KDNP) megbízásából távolították volna el. Az NVB megállapította, hogy jogsértően távolították el a Momentum plakátjait Csepelen a sétálóutcában és egy buszmegálló környékén, illetve a kecskeméti buszpályaudvaron. Az NVB ez utóbbi miatt 276 ezer forint bírságot szabott ki a plakátokat eltávolító Dél-Alföldi Közlekedési Központtal szemben. Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet jogorvoslattal élni a Kúriánál. (MTI)

Az LMP visszalépteti Ságodi Zoltánt a Jobbik jelöltje javára

Az LMP Balatonfüreden visszalépteti Ságodi Zoltánt a jobbikos Kepli Lajos javára – jelentette be Ungár Péter, az ökopárt elnökségi tagja. A szomszédos Veszprémben Kész Zoltán javára viszont nem lép vissza az LMP jelöltje – közölte az ellenzéki politikus. (ATV)

Az LMP visszalépteti Kassai Dánielt Kunhalmi Ágnes javára

Az LMP Pestlőrincen visszalépteti Kassai Dánielt az MSZP jelöltje, budapesti elnöke és kampányarca, Kunhalmi Ágnes javára. (24.hu)

Az NVB szerint jogsértő volt László Tamás iskolásoknak történt ajándékosztása

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerint jogsértő volt, hogy László Tamás, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje narancsot és tollat osztogatott egy iskola diákjainak. Az ügy előzménye, hogy a budapesti 12-es választókerületben nyilvántartásba vett jelölt és segítői narancsot és tollat osztogattak egy iskola előtt a diákoknak és szüleiknek. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nem találta bizonyítottnak a jogsértést, a fellebbezést elbíráló NVB azonban 10:7 arányban megállapította a jogsértést, és megerősítette, hogy köznevelési intézményekben nem lehet kampányolni. Az NVB határozatával szemben három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától. (MTI)

Gyurcsány: Orbán a gyerekkora helyett most éli ki háborús hajlamait

Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor miniszterelnök nem építi, hanem elveszejti Magyarországot és nem a tisztelet, hanem a tiszteletlenség embere, Magyarországnak gazember miniszterelnöke van. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke egy érdi lakossági fórumon arról beszélt, hogy nem változott a véleménye, és ma is úgy tartja, hogy Orbán és Európa közül kell választania az embereknek az áprilisi országgyűlési választásokon. Hozzátette, hogy a miniszterelnök gyermekkora helyett most éli ki háborús hajlamait és szinte mindenkivel háborúzik. Ha nincs ellenség, csinál – tette hozzá volt miniszterelnök. Közölte: legközelebb a FIFA lesz Orbán Viktor ellensége, mert, mint fogalmazott: „Gyurcsány alatt a nemzetközi ranglistákon előkelőbb helyen szerepelt a magyar foci, mint ő alatta” és biztos, hogy ebben is Soros György kezét látja majd a miniszterelnök, aki így akarja megbuktatni a magyar kormányt. (MTI)

Heti ötvenmilliárd forintnyi uniós támogatást fizetnek ki ebben az EU-s ciklusban

A 2014 és 2020 közötti európai uniós ciklusban idén ötvenmilliárd forint körül alakul a támogatáskifizetések heti átlaga. Idén összesen 2,4 billió forint áramolhat a gazdaság vérkeringésébe. (Világgazdaság)

Lehet, hogy ez nem hír, mindenesetre Bayer Zsolt dehumanizálta politikai ellenfeleit

„Fókuszáljunk majd aztán arra a kitételre, amikor is a miniszterelnök azt mondja: és majd a választás után elégtételt veszünk, Mer’ ugye azóta az összes patkány azon sivalkodik, hogy a miniszterelnök megfenyegette őket, meg aztán most már az egész nemzetet” – fogalmazott az Ötös Számú Párttagkönyv egy tv-műsorban. Bayer konkretizálta is, hogy kikről beszél: „Kik? Ezek a rohadékok, akik most ajvékolnak, hogy ők meg lettek fenyegetve. Pedig mindössze arról van szó, hogy egyszer tényleg vége lesz, és az összes szemét, rágalmazó tetű be lesz perelve. Erről szól a jogi elégtétel.” (444)

Gajdics Ottó kezdeményezése ellenére sem vizsgálja Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatát a Mentelmi Bizottság

Gajdics Ottó, a finoman szólva is kormányközeli Magyar Idők főszerkesztője korábban vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök ellen az Országgygűlés Mentelmi Bizottságánál. A fideszes többségű magas testület közölte: „nyilvánvalóan alaptalan” Gajdics kezdeményezése. „A hazugságok miatt megindított perek folyamatban vannak, a kártérítésből befolyó összeget pedig ismét örömmel fogja Gyurcsány Ferenc a DK politikájára fordítani.” (Web.dkp.hu)

Sorosozással bojkottálta a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését a Fidesz

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A napirendi szavazás előtt Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke azt mondta: Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter ügyéről, amely szerint a politikus egy közjegyzői okirat szerint 1,3 billió forint fölött rendelkezhetett, valamint Hódmezővásárhely nemrég megválasztott polgármesterének számítógépére telepített kémszoftverről kértek volna tájékoztatást a kormány és a szolgálatok képviselőitől. Nem sokkal a délelőtti ülés kezdete előtt a Fidesz-frakció közleményében azt írta: addig, amíg „a Soros-hálózathoz köthető Szél Bernadett” a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, a kormánypárti képviselők nem tárgyalnak Soros Györggyel kapcsolatos napirendi pontot a nemzetbiztonsági bizottság ülésén. (MTI)

Bilincset és arany WC-keféket vitt ifjabb Matolcsy házához Juhász Péter

Részletek itt. (444)

Úgy látszik, nem jutott el a lista összeállítóihoz a Lázár-féle bécsi videó: Bécs a világ legélhetőbb városa

A Mercer legfrissebb listája: 1. Bécs, 2. Zürich, 3. München és Auckland, 5. Vancouver, 6. Düsseldorf, 7. Frankfurt, 8. Genf, 9. Koppenhága, 10. Sydney, 69. Prága, 75. Ljubljana, 76. Budapest, 77. Montevideo és Abu Dzabi, 80. Pozsony, 81. Vilna, 225. Damaszkusz, 231. Bagdad. (Mobilityexchange.mercer.com)

Egy év alatt felére csökkent az EU-ban a menedékkérők száma

Az Eurostat szerint mintegy 650 ezer új menedékkérelmet nyújtottak be tavaly az Európai Unióban, ami nagyjából fele a 2016-os adatoknak, és megfelel a válság előtti szintnek – derült ki az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) jelentéséből. A szervezet friss értékelése szerint az EU 28 tagországában 650 ezer új menedékkérőt regisztráltak tavaly, míg 2016-ban 1,2 milliót, 2015-ben 1,25 milliót, 2014-ben pedig 560 ezret. A kérelmezők legnagyobb csoportját továbbra is a szíriai állampolgárok tették ki (102 ezer ember), őket követték az irakiak (48 ezer) és az afgánok (44 ezer), de sokan érkeztek Nigériából, Pakisztánból, Eritreából, Albániából és Iránból is. (MTI)

A kormány honlapján megjelent hírekből összeollózott tanulmányt vett Lezsák Sándor kétszázezer forintért

Az Országgyűlés fideszes alelnöke által vezetett Nemzeti Fórum ifjúsági tagozatának, az Ifjú Konzervatívok a Nemzetértnek egyik elnökségi tagja bemásolta egy dokumentumba a Digitális Jólét Programról megjelent híreket. Száz oldalból legalább kilencvenet ezek tesznek ki a Bosnyák Dániel által leadott „tanulmányban”. (Átlátszó)

Kósa Lajos sofőrje meghúzta a szolgálati autó oldalát, miközben Pécsett az együttes politikus és az újságírók kérdései elől menekültek

Részletek itt. (444)

Kósa Lajos Debrecenben sem újságíróbarát módon viselkedett

A tárcanélküli miniszter, Debrecen egyik fideszes országgyűlési képviselője percekig szó nélkül hagyta, hogy két újságíró az utcán őt kísérje, miközben utóbbiak folyamatosan kérdezték őt a 4,3 billió forintról. Amikor szolgálati autójához értek, hantázott egyet, majd elhajtatott. (444)

Menekült volt a menekültektől a Királyi TV-ben rettegő félig magyar svédországi nő

A nő számos állítása hazugság. Például azt állította, hogy Svédországban született, de kiderült: ez sem igaz. (24.hu)

A Vitézi Rend ott volt a békementen – nem a Kétfarkúén, hanem a CÖF-én

A nyíltan és vállaltan horthysta szervezet pártpolitikában nem vesz részt – kivétel, ha a Fideszről van szó. „A Vitézi Rend pártpolitikában nem veszt részt, de mikor olyan civil megmozdulásra kerül sor, ahol a haza a tét, a vitézeknek ott kell lenni, megmutatva az egységet, a haza és a nemzet szolgálatot, az alapító, vitéz nagybányai Horthy Miklós végakaratához hűen” – írják. (Vitezirend.com)

Nyilvánosak lesznek a tao-pénzek Hódmezővásárhelyen

A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői hódmezővásárhelyi közgyűlésen. Erről a fideszes sporttanácsnok fog gondoskodni. Egyébként meg folytatódik a Fidesz és Márki-Zay Péter polgármester közötti állóháború. (Hvg.hu)

Nem zavarja a fideszes politikusokat a fideszes kaposvári polgármester ügynökmúltja

Elnézők a fideszes politikusok Szita Károllyal, aki több korabeli dokumentum szerint III/II-es ügynök volt a rendszerváltás előtt. Az iratok szerint Kaposvár fideszes polgármestere kilenc éven át jelentett az állambiztonsági szerveknek, és lelkesen végezte a munkáját. Több fideszes is azt mondta, hogy három évtized távlatából már nem kéne foglalkozni ezzel a kérdéssel, inkább Szita polgármesteri munkáját kéne értékelni, és volt, aki úgy tett, mintha nem tudná miről van szó. (Hír TV)