Kitüntette a kormány az Ökotárs Alapítványt – ez történt kedden

A legfontosabb szerdai hírek röviden, egy helyen.

Ismét készenlétis rendőrök akadályozták meg a tibeti zászlós tiltakozást

A készenléti rendőrök már a Bajza utcánál várták Hendrey Tibort, aki ismételten tibeti zászlóval akart tiltakozni a kínai miniszterelnök budapesti látogatása ellen. Ahogy vasárnap, úgy szerdán sem engedték meg a Tibetet Segítő Társaság alapító elnökének, hogy felemelje a zászlót. Nemcsak Hendreyt, de a Klubrádió riportét is igazoltatták. (Klubrádió)

Pálfordulás: kitüntette a kormány az Ökotárs Alapítványt

Pedig korábban még vegzálta, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára a díjátadón még dicsérte is a szervezetet. (Hvg.hu)

Megvan a közérdekű adatok nemkiadásának feketeövese

Új szintre emelte a közérdekű adatok kiadásának megnehezítését a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA). A szervezet pénzt kért az adatigénylőtől, de nem az adatokért, hanem, hogy a támogatottaknak küldött levélben beszélhesse le az érintetteket arról, hogy hozzájáruljanak az adatok kiadásához. (Index)

Kész Zoltán: csak egy maradhat, és akkor kétharmaddal is nyerhet az ellenzék

A „hegylakó-projekt” azt jelenti, hogy választókerületi szinten egy esélyes jelöltnek kell kiállnia a fideszes jelölttel szemben, és ez akár jobbikos is lehet, az embereket ugyanis nem az ideológiák, hanem a Fidesz leváltása érdekli – mondja Kész Zoltán, aki szerint ebben az esetben a kétharmados ellenzéki győzelem sem elképzelhetetlen. Veszprém független országgyűlési képviselőjét a kormánypropaganda heti rendszerességgel támadja valamivel, de szerinte ezzel maguk alatt vágják a fát, mert az emberek értik, miért szavazott például a Czeglédi-ügy parlamenti határozatára úgy, ahogy. Azt is megtudtuk tőle, hogy a kormányszóvivőtől nem kapott választ a nyílt levelére, a sör pedig sajnos nem lett olcsóbb Veszprémben a meccsnapokon.

(Budapest Beacon)

Jeszenszky: lehet, hogy a keleté a jövő, de a nyugatnak kell drukkolni

Kína hatalmas fejlődést mutató világhatalom, hogy jóban vagyunk velük, az rendben van, hogy kereskedünk velük, az viszont már nincs, Amerikát már tönkretette az olcsó kínai áru – mondja a volt külügyminiszter, aki szerint a Belgrád-Budapest vasútvonal teljesen értelmetlen, nem érti, miért jó ez Magyarországnak. A déli nyitás és a kereskedőházak már ötletnek is nevetségesek voltak – tette hozzá. (Atv.hu)

Balog Zoltán már azt is említésre méltó hírnek értékeli, hogy válaszolt egy újságírói kérdésre

Balog Zoltán emberminiszter megemlékezésre méltó történésnek értékelte, hogy közfeladatot ellátó közszereplőként hajlandó volt válaszolni egy újságíró kérdéseire! Pedig az újságíró, ez esetben az RTL Híradójának riportere még csak nem is arról kérdezte, amiről ő beszélni akart volna. (RTL, 444)

Farkas Flórián a Magyar Hírlapban megmondta, kire szavazzanak a cigányok

Botrányai miatt jó ideje csak ritkán és akkor is kizárólag kormánypárti szerkesztőségeknek nyilatkozik Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke. Most a Magyar Hírlapot „tisztelte meg” azzal, hogy interjút adott, benne a Fidesz melletti erős kampányolással és persze némi sorosozással. (Hvg.hu, Magyar Hírlap)

Ingyenmunka, brüsszeli pénz

Nemrég derült ki, hogy a Heves megyei Szihalom független, később a Fideszbe belépő polgármestere ingyen dolgoztatta éttermeiben a Szent Lőrinc vendéglátó- és idegenforgalmi szakközépiskola diákjait, a településvezető cége pedig a minap csaknem 30 millió forint uniós pénzt nyert gyakornoki program indítására. Ez nemcsak azért pikáns, mert az iskolában tanuló diákok panaszai szerint nem kaptak fizetést a munkáért, hanem azért is, mert Bóta Józsefet – aki húsz éven át az iskola igazgatója is volt – az Egri Törvényszék Cégbírósága eltiltotta a cégvezetéstől. (Magyar Nemzet)

Nagyon rápörögtek a kínaiak a budapesti lakásokra

Az idén 40 százalékkal nőtt a kereslet a magyarországi ingatlanok iránt, a budai kerületeket és Zuglót különösen kedvelik. (444)

Hétköznapi iskolai történet Sorossal és a gyűlölet-bűncselekménnyel

A civilek megítélését is romboló Soros ellenes propaganda régóta jelen van az életünkben. Naponta találkozunk vele a postaládánkban, plakátokon, újsághirdetésekben, rádiók és tévék társadalmi célú hirdetéseiben. És úgy tűnik most már az iskolákban is. (Amnesty.hu)

Bristoli falra fújta fel az erdélyi Tomi, hogy „Orbán egy geci”

Elég sok magyar kalandozik kalandvágyból a városban, úgyhogy a graffiti biztosan értő közönségre talál. (444)

Mégis tovább nyomoznak az iskolások pénzét hazavivő fideszes tanár ügyében

Lehet, hogy mégsem volt teljesen rendben, hogy kivette a bankból, és szépen hazavitte a gyerekek pénzét. (444)

Vádemelés a polgármester ellen

Vádat emelt az ügyészség Izsák fideszes polgármestere és két társa ellen. Mondok Józsefről januárban derült ki, hogy a 35 millió forint uniós támogatásból nem fizetős vendégeknek, hanem saját magának építtetett vadászházat. (RTL Híradó)

Itt az új vizes vb: 21,5 milliárdba kerül a katolikus kongresszus megrendezése

3,6 milliárddal nőtt a számla, mert vesz a kormány egy épületet a Bazilika szomszédságában. (444)

A szlovákok kétszer annyi pénzt kapnak az államtól gyógyszerre, mint a magyarok

Hiába a beinduló gazdaság, Magyarország az elmúlt években egyre kevesebb pénzt költ gyógyszertámogatásra. Csak azért nem vagyunk sereghajtók, mert a lengyelek azok, de már ők is kezdenek feljönni. (444)