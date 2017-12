A kormány uniós pénzből naperőművet épít Pakson – ez történt kedden

A legfontosabb keddi hírek röviden, egy helyen

Nagyon jámbor vége lett a Magyar Liberális Párt által Bokros Lajos ellen indított pernek

Kedd délután a Fővárosi Törvényszék egytagú, Vavrikné Tripsánszki Ágnes vezette tanácsa ítéletet hirdetett a Magyar Liberális Párt által a Modern Magyarország Mozgalom elnöke, Bokros Lajos ellen indított polgári perben. A liberális ellenzéki párt azért perelte be félmillió forintra a konzervatív-liberális ellenzéki pártelnököt, mert utóbbi bő egy éve azt írta a Facebookon: „Fodor Gábor pártját a Fidesz pénzeli. A két évvel ezelőtti önkormányzati választásokon a Fidesz kerületenként legkevesebb hetvenmillió forinttal támogatta Bodnár Zoltán főpolgármester-jelölt kampányát.” (Budapest Beacon)

Iránban, Oroszországban és Kínában tervez Ikarusokat gyártani Széles Gábor

A saját Magyar Hírlapjának adott interjúban jelentett be Széles Gábor, hogy amikor a hétvégén Iránban járt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel, nemcsak 1000 Ikarus busz szállításáról írt alá szerződést, hanem arról is tárgyalt, hogy az országban Ikarus-összeszerelő üzemet alapítsanak valamelyik helyi gyártóval. A milliárdos szerint néhány héten belül kiválaszthatják a partnercéget. (Magyar Hírlap, 444)

Ki nem találná, mit építtet Pakson a kormány

A Felsőzsolcára tervezett naperőmű Pakson épül meg – tette közzé a kormány a Magyar Közlönyben. (Napi.hu)

Matolcsyék luxuslakásokat építhetnek a Váci út környékére

Úgy tűnik, sínen van a jegybanki alapítványok Váci úti ingatlanüzlete, Budapest egyik legnagyobb ingatlanberuházása. A XIII. kerületi önkormányzat a Matolcsy-alapítványok bevásárlása után rögvest módosította az építési szabályzatát, mégpedig úgy, hogy lakások is épülhessenek a volt Csavargyár helyén. A kormány gyorsítandó az ügymenetet a tervezett ingatlanfejlesztést nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a múlt héten. Most a fővároson a sor, ha jóváhagyja, akkor 90 méteres magasház is lehet a Váci út 160-168. szám alatti területen. Lakások és 90 méteres ház építése sem szerepel az alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. Váci útra tervezett üzleti negyed beruházásában – közölte mindeközben a vagyonkezelő cég. (24.hu, Világgazdaság)

Úgy kapott papíron 12 százalékos béremelést a magyar egészségügyi dolgozók jó része, hogy nem vihetnek haza több pénzt

Most kapták meg az egészségügyi dolgozók az első fizetésüket azóta, hogy megtörtént a kormány által bejelentett 12 százalékos béremelés. Jó részük alaposan meglepődött, mert nem vihetnek haza több pénzt. (444)

Félsiker: negyedikben javult a magyar gyerekek olvasása

A kedden megjelent nemzetközi PIRLS-mérés szerint a magyar diákok a nemzetközi átlag fölötti teljesítményt nyújtottak az olvasás-szövegértésben, sőt jobban szerepeltek, mint korábban. De akkor nem igazak a PISA-eredmények? Vagy ha igen, miért lesz katasztrofális a 15 évesek olvasása? (Hvg.hu)

Magyarországra menekült 11 török néptáncos

Egy nemzetközi fesztivált kihasználva Magyarországra menekült egy török néptánccsoport 11 tagja. A Dogan nevű török hírügynökség beszámolója szerint az összesen 16 fős csoport november 5. és 10. között fellépett egy budapesti rendezvényen, vissza azonban csak öten tértek Törökországba. A Dogan értesülése szerint a táncosok átlagéletkora 20 év felett volt. A Hürriyet szerint a táncosok menedékjogot kértek Magyarországot. (444)

Visszavonul Hoffmann Rózsa

Visszavonul Hoffmann Rózsa, a KDNP politikusa, volt oktatási államtitkár, így neve már nem szerepel majd a Fidesz-KDNP országos választási listáján, nem lesz tehát parlamenti képviselő a választások után. A KDNP-sek marasztalták, de ő időben szólt: ha 70 éves lesz, nem politizál tovább. (Atv.hu)

Még a finnugor tanszék is kiakadt, hogy Mészáros vidéki lapjai szerint a finn gyerekek lemészárolják az osztálytársaikat

Azt külön sérelmezik, hogy a független Finnország ünnepe előtt néhány nappal jelent meg az ominózus cikk. (444)

„Ha Lehel László nem tudja tisztázni magát és ügynökmúltját, hagyja el az országot!”

Az Együtt, a Momentum és a Jobbik is harcias közleményt adott ki, miután Lévai Anikó megint a lebukott besúgóval fotózkodott. (444)

Hiába szavazta le az ELTE jogi kara, Polt Péterből professzor lett

Az egykori Fidesz-tag és aktuális legfőbb ügyész, Polt Péter nem csak a magyar közélet fontos szereplője, hanem egyetemi karrierrel is büszkélkedhet. 1980-ban diplomázott az ELTE jogi karán, 1985-ben egyetemi adjunktus lett, 2006-ban címzetes egyetemi tanár, 2011-ben megszerezte a doktori, azaz Ph.D. címet, 2012-ben pedig docens lett. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ő vezeti a Büntetőjogi Tanszéket. Az ELTE ÁJK Kari Tanácsa a dékán előterjesztésére júniusban szavazott róla, hogy Polt megkaphassa a professzori cím használatához szükséges egyetemi magántanári kinevezését: 14-en szavaztak mellette, 13-an ellene, 3-an pedig érvénytelen szavazatot adtak le. Végül eljárásrendi szabálytalanság miatt érvénytelennek nyilvánították a szavazást, és úgy határoztak, hogy a következő ülésen visszatérnek rá, melynek jegyzőkönyvéből kiderült, hogy a Kari Tanács 8 igen, 23 nem és 1 érvénytelen szavazattal elutasította Polt egyetemi magántanári kinevezését. Ennek ellenére valahogy mégis sikerült jogalapot találni a felterjesztéshez, ugyanis Balog Zoltán javaslatára egyetemi tanári címet adományozott Polt Péternek Áder János köztársasági elnök. (Zoom, 444)

Nem nyomoz az ügyészség Tállai benzinárcsökkentése miatt

A NAV-elnököt még Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje jelentette fel novemberben. Szél úgy látja, hivatali visszaélés gyanújára ad okot, amikor egy államtitkár és NAV-elnök a hatáskörét túllépve nyomást gyakorol egy piaci cégre. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint nem történt bűncselekmény, ezért nem is indítanak eljárást. Az indoklásban többek között kijelentik, hogy a körülmény, miszerint a választókörzet képviselője egyeztetést kezdeményezett a MOL-lal, arra utal, hogy „Tállai András országgyűlési képviselőként a köz érdekében járt el”. (Atv.hu)

Nemzeti Korcsolyázó Központot épít a kormány 43.000.000.000 forintból

A részletekért kattintson! (444)

Hitlerhez és Sztálinhoz hasonlította Sorost a fideszes alpolgármester

Új szintre lépett a Soros György magyar származású üzletembert démonizáló kampány, legalábbis Ábel Attila csepeli fideszes alpolgármester Facebook-oldalán: a politikus egy kommentben egyenesen tömeggyilkos diktátorokhoz, Hitlerhez és Sztálinhoz hasonlította Sorost. (Magyar Nemzet)