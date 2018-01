Kovács Zoltán szerint az a baj a civilekkel, hogy ellenőrizni akarják a hatalmat – ez történt hétfőn

A legfontosabb hétfői hírek röviden, egy helyen.

Cegléden laknak a migránsnak nézett szaúdi rendőrök

Miután lapunk pénteken megírta, hogy a Cegléden migránsnak nézett külföldiek valójában szaúd-arábiai rendőrök, akik kutyakiképzést tanulnak Magyarországon, a cegledipanorama.hu hétfőn megerősítette értesüléseinket, sőt, a lap újságírója találkozott is az érintettekkel. (cegledipanorama.hu)

Kizárják az MSZP-ből a Hódmezővásárhelyen Márki-Zay ellen induló jelöltet

Azt állította, többen is szerették volna, hogy legyen baloldali jelölt is. Pártja másképp gondolta. (Index)

„Ne lopj” – üzente Bajnai Gordon Tiborcz-ügyben

A Tízparancsolattal vágott vissza Bajnai Gordon Kovács Zoltán kormányszóvivőnek. (Hvg.hu)

Fidesz: Szél Bernadett nem vehet részt a „Soros-tervvel” foglalkozó nemzetbiztonsági bizottsági ülésen

A Fidesz szerint Szél Bernadett és pártja, az LMP Soros György érdekeit szolgálja, nem a magyar érdeket képviseli, ezért az ellenzéki képviselő nem vehet részt egy olyan nemzetbiztonsági bizottsági ülésen, amely a „Soros-tervvel” foglalkozna. Az LMP-s képviselő szerint a nemzetbiztonsági bizottságban egyértelműen kiderült, semmi alapja a kormány Soros-hálózatozásának, és kéri is, hogy oldják fel az erről szóló jelentés titkosítását. Szerinte ezért akarja kitiltani Németh Szilárd. (444)

300 év robotolással sem tudnák visszafizetni az adósságaikat Magyarország legszegényebbjei

A bagi szegénytelep lakói évtizedek alatt összeszedtek 183 millió forint tartozást, pedig se munkájuk, se pénzük. Volt, akit átvertek, más csak meg volt szorulva: jelzáloghitelt sóztak rájuk, folyószámlahitelt vettek fel, de semmit sem tudtak visszafizetni. Most, aki dolgozna, annak rögtön elvonják a fizetése felét, ezért sokan inkább nem is dolgoznak. Közben a fél szegénytelep eladó. A közeli Dányon is hasonló a helyzet. (444)

A végzős orvostanhallgatók 40 százaléka lelépne az országból

A kormánynak nem sikerül megállítania az orvoselvándorlást: egy friss felmérés szerint az ötöd- és hatodéves hallgatók 40 százaléka tervez külföldi munkavállalást. (Népszava)

Semjén Zsolt is lobbizott a Naffa családért

„Messzemenően támogatta” a kormány egyik legkedvesebb arab üzletembere, Zaid Naffa testvéreinek honosítási kérelmét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az érintett Tarik Naffa és Huda Naffa meg is kapta a magyar állampolgárságot még 2014-ben. A testvérek közül Tarik Naffa volt az, aki eljárt annak érdekében, hogy a nemzetközi körözés alatt álló, tavaly elhunyt Ghaith Pharaon – akivel Orbán Viktor veje, Tiborcz István is üzletelt – tartózkodási engedélyt kapjon Magyarországon. (Magyar Nemzet)

Milliárdokat öl a kormány a balatoni elektromos hajózásba

Bár igény nem igen mutatkozik rá, valamiért fontos lett a kormánynak a balatoni elektromos hajózás felvirágoztatása. (24.hu)

Kovács Zoltán szerint az a baj a civilekkel, hogy ellenőrizni akarják a hatalmat

A kormányszóvivő szerint csak azok szólhatnak bele a politikába, akiket megválasztanak. (444)

Már egy hónapja épül a horvát Felcsút, jobb lesz, mint az eredeti

Az eszékiek nem szomorkodhatnak, hiszen úgy kapnak egy hat-nyolcmillió eurós (2-2,5 milliárd forintos) komplexumot, hogy a nagy részét nem ők fizetik. A magyar kormány 3,3 millió euróval (nagyjából egymilliárd forinttal) járult hozzá a projekthez, és mélyen a zsebébe nyúl a focicsapat többségi tulajdonosa, hazánk leggyorsabban gazdagodó vállalkozója, Mészáros Lőrinc is. (G7)

Elfogult a bíróság a Soros által támogatott szervezet ügyében

Elfogultságot jelentett a Pécsi Járásbíróság, így a Pécsi Törvényszékhez került az az ügy, amelyben Az Emberség Erejével Alapítvány perli személyiségi jogai megsértése miatt a megyeszékhely kormánypárti polgármesterét és a kulturális államtitkárt. (HírTV)

Újra bevetné a Békemenetet a választások tisztaságáért aggódó főszervező

Stefka István nem dől be a látszólagos nyugalomnak, újra bevetné a kormány leglelkesebb rajongóit. (444)

Az MTI nem hozza le a közleményeket, melyekben szerepel Tiborcz István neve

Hiába szerette volna Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője, hogy a Magyar Távirati Iroda lehozza közleményüket, az OS szabályzatára hivatkozva, mely szerint az nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével, megtagadták. (MTI, 444)

Első fokon két év felfüggesztett börtönre ítélték Tarjányi Pétert egy 400 milliós csalási ügy miatt

A részletekért kattintson! (444)

Kampány a templomban: megszólaltak a püspökök

Megvédte a Szeged-Csanádi Egyházmegye azt a hódmezővásárhelyi plébánost, aki hétvégén a fideszes jelölt mellett kampányolt a templomban a február 25-i időközi polgármester-választás előtt. Az egyházmegye szerint Németh László fontos, cáfolhatatlan tényeket közölt, amikor arról beszélt, hogy a kormány mennyi mindent tesz az egyházak támogatásáért. A váci megyéspüspök és egy vallástörténész viszont elítélte a beszédet, és hívek egy része is felháborodott. (RTL Híradó)