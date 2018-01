Közös listát állít az MSZP és a PM – ez történt csütörtökön

A legfontosabb csütörtöki hírek röviden, egy helyen.

Totális zűrzavar az MSZP felsővezetésének kommunikációjában

Hétfő este Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője egy interjúban meghazudtolta Budai Bernadett pártszóvivőt, aki pár órával korábban nyilatkozott. Úgy tűnik, hogy kettőjük közül Tóth mondott igazat. (Budapest Beacon)

Áder János április 8-ra kitűzte a parlamenti választást

Áder János április 8-ra kitűzte a parlamenti választást. Idevonatkozó közleményében az államfő emlékeztet: „1990-ben az első szabad országgyűlési választásokon kinyilvánított népakarat április 8-án vált véglegessé”. (Keh.hu)

Egy belvárosi bérpalota áráért állítottak fel pár konténert a tranzitzónákban

Egy Harangozó Tamás szocialista képviselő által benyújtott, a határvédelemre vonatkozó írásbeli kérdésre válaszolt a propagandaminisztérium. Eszerint a rendőrség 16,7 milliárd forintot, a büntetés-végrehajtás 1,7, majd még 1,9 milliárd forintot, a bevándorlási hivatal pedig 2,66 milliárd forintot költött. Ez összesen 22,9 milliárd forint. Ez azért különös, mert Harangozó szerint a Magyar Nemzeti Bank 2014 nyarán 13,8 milliárd forintért plusz áfa vette meg Budapest egyik legdrágább – irodaházként működő – bérpalotáját. (Nepszava.hu, 444)

Behozhatatlan hátrányból indulnak a vidéki egyetemisták

Hatalmas anyagi előnnyel indulnak a budapesti egyetemisták azokkal szemben, akik vidékről érkeznek a fővárosba tanulni. Még ha örökségként nem is hullik egy lakás az ölükbe, akkor is az egyetem évei alatt otthon élhetnek a szüleikkel vagy bármikor hazaköltözhetnek, ha nem tudják fizetni az albérletet. A vidékieknél nem is kérdés, hogy dolgozniuk kell az egyetem mellett vagy diákhitelt fölvenniük, hogy finanszírozzák a megélhetésüket. (Abcúg)

A média különböző szegmensei közül több mint ötszáz a kormányközeli

Részletek itt. (Átlátszó)

Tízmilliót kap a költségvetésből új filmjére Dobó Kata

A színésznő – amúgy Vajna András filmügyi kormánybiztos volt élettársa – első rendezésére szavazott meg tízmillió forintot a Filmszakmai Döntőbizottság. (Index)

Simicska Lajos médiabirodalmában folytatja pályafutását Friderikusz Sándor

Friderikusz Sándor a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Music FM-en fog rádiózni. A műsor január 21-től, vasárnaponként lesz hallható a 89,5 MHz-en. (24.hu)

Hivatalos: Esztergom egyhangúan retteg a sorosista civilszervezetektől

Esztergom kormánypárti alpolgármesterének, Bánhidy Lászlónak a javaslatára a város képviselő-testülete egyhangúan elfogadott egy határozatot, melynek lényege, hogy rettegnek a sorosista civilszervezetektől, nehogy azok a bevándorlást segítsék. (Facebook)

Bezár a Jahn Ferenc Kórház sürgősségi osztálya

Felújítás miatt január péntektől február közepéig a Jahn Ferenc Kórház sürgősségi osztálya részlegesen, február közepétől nem tudni meddig, teljesen bezár. (Pesterzsebet.hu)

Civil szervezetek beperlik Hoppál Péter pécsi országgyűlési képviselőt és Páva Zsolt pécsi polgármestert

Részletek itt. (444)

Három év letöltendő egy sündisznó fölgyújtásáért

Három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték azt a fiatalt, aki 2016-ban felgyújtott egy sündisznót a XIII. kerületben. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az elítélt fellebbezett, így másodfokon folytatódik az ügy. (Hvg.hu)

Közös listát állít az MSZP és a PM

Karácsony Gergellyel az élén közös listát állít az MSZP és a PM. A PM társelnöke a két párt közös miniszterelnök-jelöltje is lesz – mondta az MSZP elnöke Budapesten sajtótájékoztatón egy kérdésre válaszolva. Azzal kapcsolatban, hogy a listán hány helyet kapna a PM és a Magyar Liberális Párt, Molnár Gyula közölte: a helyekről nincs még konkrét és végleges megállapodás, azon dolgoznak, hogy a következő parlamentben a PM-nek önálló frakciója legyen. Molnár igennel felelt arra a kérdésre, hogy a közös lista azt jelenti-e, miszerint a parlamentbe kerüléshez az összes érvényes szavazat legalább tíz százalékát kell elérniük. (MTI)

Az Ab kedden elkezdi a Lex Civil tárgyalását

Az Alkotmánybíróság (Ab) keddi teljes ülésén kezdi tárgyalni a Lex Civilt. A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényt júniusban fogadta el az Országgyűlés. (MTI)

A román miniszterelnök a székelyzászlót kitűzőkről: „ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is”

Válaszul arra, hogy kedden a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös állásfoglalást írt alá az erdélyi magyar autonómiaelképzelések összehangolásáról, Mihai Tudose román miniszterelnök szerdán egy tv-műsorban közölte: „ha az a zászló (mármint a székelyzászló – Sz. P.) lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is”. (MTI)

Az MTI nem hozott le egy, a Kósa család üzleteit megemlítő közleményt

Részletek itt. (444)

ÁSZ: a PM, az LMP és az MSZP is tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tájékoztatása szerint a PM, az LMP és az MSZP is működéséhez a jogszabályt megsértve jogi személytől tiltott, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el. (MTI)

Újabb független polgármesterjelölt indul Hódmezővásárhelyen

Mag István hódmezővásárhelyi nyugdíjas a Helyi Választási Irodában bejelentette indulását a február 25-i időközi polgármester-választásra, egyúttal felvette a jelölőíveket, hogy a szükséges háromszáz aláírást január 22-ig összegyűjtse. Ezzel háromra nőtt a jelöltek száma: a Fidesz-KDNP Almási Istvánt indítja, míg a független Márki-Zay Pétert támogatja az egész ellenzék. (Budapest Beacon, Vasarhelyihirek.hu)

Telekocsikkal vinné választani a külföldön élő magyarokat a Momentum

Egy autómegosztó applikációval, vagyis egy okostelefonra fejlesztett telekocsi-alkalmazással segítené a Momentum, hogy a külföldön élő magyar választópolgárok könnyebben adhassák le szavazatukat az április 8-i választáson az illetékes nagykövetségeken, vagy konzulátusokon. Így például azok, akik távolabbról mennek Londonba szavazni, felajánlhatnák a kocsijukban lévő szabad helyeket másoknak. De arra is lehetőség lenne, hogy a költségeken faragni kívánók jelezzék, hogy be szeretnének ülni valaki autójába a választások napján. (Zoom)

Majdnem félmilliárdért reklámozza Szijjártó Péter barátja a MÁV-ot

Közel félmilliárd forintért népszerűsítik az állami vasúttársaságot Szijjártó Péter barátjának cégei – derül ki a MÁV honlapján közzétett friss szerződéslistából. Kuna Tibor vállalkozásai 480 millió forintot kapnak a másfél hónapos kampányért, amely a MÁV tavalyi eredményeit propagálja. (Hír Tv)

Ifjabb Fekete-Győr Andrást nem lepte meg apjának leváltása

Nem lepte meg – mondta apjának leváltásáról a Momentum elnöke. Idősebb Fekete-Győr András az Országos Betétbiztosítási Alapot vezette. A megbízatása 2020-ig tartott volna, de januártól a Magyar Nemzeti Bank egyik főosztályvezetője váltotta. (RTL Klub)

Hadházy Ákos szerint horribilis ára lesz a Budapest-Belgrád vasútvonalnak

„A szomszédos államokban kétszáz- és kilencszázmillió forint körül vannak a kilométerárak, míg a magyar-kínai tervezett vasút […] négy és fél milliárdba kerül kilométerenként – nyilatkozta Hadházy Ákos, az LMP társelnöke. (Hír Tv)

Állami mobilszolgáltatót szeretne Lázár János

Fontos eredmény, hogy sikerült állami kézbe venni az 1994 és 1998 között privatizált közműszolgáltatásokat – jelentette ki a kancelláriaminiszter Hódmezővásárhelyen. Lázár János egy lakossági fórumon azt mondta: a privatizáció miatt voltak óriásiak a gáz- és villanyszámlák, a rezsicsökkentést is azért lehetett véghez vinni, mert ezek a cégek részben állami tulajdonba kerültek. Nem sikerült azonban állami tulajdonban lévő mobilszolgáltatót létrehozni, de erről nem szabad lemondani – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus mintegy száz fős hallgatósága előtt. Lázár János álláspontja szerint a széles sávú internethez való hozzáférés közösségi alapszolgáltatás. Ezért, amennyiben a Fidesz megnyeri a választást 2018-ban, a következő ciklusban újra meg kell próbálkozni azzal, hogy legyen állami (Lázár kifejezésével élve: nemzeti) tulajdonban lévő mobilszolgáltató – mondta. (MTI)