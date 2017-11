Mészáros Lőrinc gyerekei radioaktívhulladék-tárolót építhetnek – ez történt hétfőn

A legfontosabb hétfői hírek röviden, egy helyen.

Mozgássérültek lepték el a Corvin negyedi metróállomást

Azért szervezték a megmozdulást, mert elfogadhatatlannak tartják, hogy a metró nyolc állomása a novemberben elkezdődött felújítás után sem lesz akadálymentes. (444)

Mészáros Lőrinc gyerekei radioaktívhulladék-tárolót építhetnek

A Mészáros Lőrinc gyerekeinek tulajdonában álló FEJÉR-B.Á.L. Zrt. konzorciuma nyerte a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. radioaktívhulladék-kezelésre és -gyűjtésre kiírt, 835,6 millió forint értékű közbeszerzését. A konzorcium másik tagja a West Hungária Bau Kft., amellyel Mészárosék korábban a Nemzeti Lovarda építését is megkapták. A West Hungária Bau tulajdonosa, Paár Attila volt az, aki 2015-ben megvette Tiborcz Istvántól a közbeszerzéseken szárnyaló Eliost. (444)

Soros pontról pontra cáfolja a nemzeti konzultációt

Soros György – a nem létező Soros-terv kétséget kizáróan legnagyobb szakértője – pontról pontra cáfolta a sorosozó nemzeti konzultáció egyes, kérdésbe bujtatott állításait. (Budapest Beacon)

Soros: Orbán egy maffiaállam vezetője lett

Soros György magyar származású amerikai milliárdos kedden nemcsak az úgynevezett nemzeti konzultáció állításait cáfolta, de a Financial Times-nak interjút is adott, melyben arról beszélt, hogy Orbán Viktor megváltozott korábbi önmagához képest: „egy rendszerellenes lázadóból egy maffiaállam vezetője lett”. (Financial Times)

Orbán három svájci útja továbbra is rejtélyes

Vasárnapra készült el valamiféle magyarázat arról, hogy miért repült Orbán Viktor feltűnően sokat Svájcba. Havasi Bertalan, a kormányfő sajtósa az RTL Klubnak megírta, hogy mi volt az utazások célja, de a válasz nem tisztázza, miért titkoltak a közvélemény előtt három utat. (444)

300 milliót fizetett Mészáros Lőrinc a Gong Rádióért

Habony Árpád rokonai is odaadták a részüket a felcsúti polgármester cégének, Kecskemét leghallgatottabb rádiójában. Mészárosékon kívül már csak Kecskemét fideszes önkormányzata a tulajdonos. (24.hu)

Elhunyt Hódmezővásárhely polgármestere

Életének 73. évében elhunyt Almási István (Fidesz-KDNP), Hódmezővásárhely polgármestere. Almásit 1994-ben választották Hódmezővásárhelyen önkormányzati képviselőnek, 2000-től alpolgármesterként, 2012-től polgármesterként dolgozott. (444)

Úgy tűnik, nem akarták megölni Orbánt két évvel ezelőtt

Vádat emeltek Orbán Viktor állítólagos merénylői ellen, kiderült, hogy merényletről szó sem volt. (444)

Nem állt meg az orvoselvándorlás

Az idei első fél évben 324 orvos, 78 fogorvos, 327 egészségügyi szakdolgozó és 19 gyógyszerész kért hatósági bizonyítványt külföldi munkavégzéshez. Egy évvel korábban, vagyis 2016 első felében a külföldre távozó orvosok száma 400 felett volt, a fogorvosok száma pedig valamivel száz feletti. 2016-ban egész évben 823 egészségügyi dolgozó kért külföldi munkavállaláshoz engedélyt. Ezenfelül további 208 külföldi állampolgárságú, de Magyarországon végzett szakorvos is kért hatósági bizonyítványt külföldi munkavégzéséhez. (Világgazdaság)

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint már most érdemes végiggondolni, hogyan „jutunk el egy újabb pályázatig, mikor lesz erről népszavazás”

Nála jobban senki sem örül, hogy Orbán sportot stratégiai ágazatként kezeli – mondta Kulcsár Krisztián. (444)

Öngyilkos lett egy katona a szolnoki lőgyakorlaton

Lőgyakorlat közben saját fegyverét fordította maga ellen egy szentesi katona múlt kedden Szolnokon. (Magyar Nemzet)

Az ombudsman beolvasott a közmunkaprogramnak

Mindig ugyanazok kapják, nem ösztönöz valódi álláskeresésre, és még az önkormányzati költségvetést is hazavághatja. (444)

László Petra újra akcióban

A korábban menekülteket rugdosó László Petra, a Pesti Srácok operatőre és Szilágyi György jobbikos képviselő csörtéjét Kövér László hivatala vizsgálja. (Hír TV/Facebook)