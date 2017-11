Mészáros Lőrincnek fogalma sincs, mennyi pénze van – ez történt hétfőn

A legfontosabb hétfői hírek röviden, egy helyen.

Beperli a Fideszt a lesorosozott LMP

Beperli a zöld párt a kormánypártot, amiért utóbbi hétfői közleményében azt állította, hogy Szél Bernadett pártelnök „futószalagon tárgyal Soros embereivel, akik korábban támadták Magyarországot”. (MTI, 444)

2008-ban még Balog Zoltán is kiállt Tibet mellett

A kínai kormányfő látogatása idején aktivisták tibeti zászlót lengetve tiltakoztak Kína Tibettel kapcsolatos politikája ellen, a rendőrök azonban megakadályozták a spontán tüntetést, többeknek kicsavarták a kezükből a tibeti zászlót, egy embert pedig előállítottak. Balog Zoltán 2008-ban még szintén kiállt a Tibet szabadságáért küzdők mellett. Akkor az ő kezéből nem csavarták ki a zászlót. (RTL)

Balog Zoltán 2008-ban még törvényjavaslatot nyújtott be Tibet autonómiájáért, Semjén Zsolt pedig örömmel támogatta

Ma már hallgatnak és hirtelen megértőek a tibeti zászlót lengető aktivistát leteperő karhatalommal. (444)

A Miskolci Egyetem hallgatója megkérdezte Simicskó Istvánt és a rektort, a kínaiaktól tanulták-e, hogy az eseményen való részvételt kötelezővé tették

A fiatal férfi a honvédelmi miniszter előadásán azt is megkérdezte, hogy ha a Fidesz kormányon marad, minden ugyanígy kötelezővé válik-e. A rektor erre a hivatalába invitálta a kérdezőt, hogy ott, „egy kávé mellett” megbeszéljék a kérdést. (444)

Orbán: a kormány nem foglalkozik ufókkal

A HVG megkérdezte a miniszterelnököt, olvasta-e a magyar származású konteószerző Soros-könyvét, amelyből több ezer példányt vett a Fidesz-frakció a képviselőknek. A válasz nem, és gyakorlatilag senki más sem olvasta. (Hvg.hu)

Migránsnak nézték a pécsi vízilabdázókat

Két igen gyanús fehér kisbuszban jöttek haza Miskolcról a PVSK pólósai, ráadásul éjjel, egy buzgó állampolgár fel is nyomta őket. (Pécsi Stop)

Fekete-Győr: „vannak pozitív szereplői is az elmúlt huszonnyolc évnek”

Az csak a 2018-as parlamenti választás után dől el, hogy a Momentum a 2019-es európai parlamenti választás után a néppárti vagy a liberális frakcióba ül-e be, esetleg – többek közt Emmanuel Macron pártjával – új frakciót alakít. A Momentum elnöke szerint költségvetési szempontból most sokkal jobban áll az ország, mint 2010 előtt, jogállami szempontból viszont sokkal rosszabbul. Az ellenzéki politikus egyelőre sem az LMP-re, sem a Jobbikra nem tekint úgy, mint lehetséges szövetségesre. (Budapest Beacon)

Ötezer számítógépet kapnak a kormánytól a nyugdíjasok

A számítógépeket az ingyenes internettel szociálisan hátrányos helyzetű, egyedül élő és egészségkárosodott 65 felettiek kapják meg. (444)

10-12 óra alatt nehéz a sürgősségit megúszni

Teljesen megszokott és általános, hogy a kórházak sürgősségi osztályain 10-18 órát kell várakozni. Ez nemcsak azért van így, mert kevés az orvos és az ápoló, hanem azért is, mert sokszor maguk a betegek is feleslegesen terhelik és lassítják a rendszert azzal, hogy olyan panaszokkal is a sürgősségit keresik fel, ami nem igényel ilyen ellátást. Ráadásul, sokszor a háziorvosuk javaslatára választják a sürgősségit, hogy így megússzák a normál osztályok több hónapos várólistáit. (Abcúg)

Orbán: Semmilyen politikai akadály nem hátráltatja a Kínával való együttműködést

Orbán Viktor szerint Európa legversenyképesebb befektetési környezete jött létre Kelet-Közép-Európában, a 16 kelet-közép-európai ország pedig Európának az a térsége, amely már most is a kontinens gazdasági növekedésének motorja, és amely további dinamikus növekedés előtt áll. (Hvg.hu)

Mészáros Lőrinc lapkiadója közbeszerzést nyert

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó hirdet majd 41 millióért a lapjaiban. A közbeszerzésen csak olyan kiadók indulhattak, amelyek legalább 180 ezres példányszámban jelentetik meg lapjaikat. (444)

Mészáros Lőrincnek fogalma sincs, mennyi pénze van

„Egy ekkora cégcsoportnál, ahol közel húszezer alkalmazott van, nehéz megmondani, hogy aznap épp mi történik. Néha én is önöktől értesülök, hogy mi történt a cégeimmel” – így reagált Mészáros Lőrinc a 444 kérdésére, miszerint tudja-e, hogy ma (azaz hétfőn) is nyert közbeszerzést. Nem tudta. (444, Index)

A Miniszterelnökség szerint azért rohad a Várkert Bazár, mert járnak oda

Az emberek, az eső és a talajvíz – a Miniszterelnökség szerint ezek az okai annak, hogy a tervezettnél kétszer többért épített viszont háromszor átadott létesítmény túl gyorsan amortizálódik. (Népszava)

Megjelent a körbeszerzés a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszáról

Megjelent a Soroksár és Kelebia közötti, 152 km hosszú vasútvonalra vonatkozó tervezés-kivitelezés beszerzési eljárás részvételi felhívása a MÁV honlapján, és a hirdetményt feladták az EU Hivatalos Lapjában – közölte az egy éve alapított Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. az MTI-vel. (MTI, 444)

Civilek és pártok ezentúl nem oszthatnak ételt?

Nem oszthatnának ételt a civilek és a politikai pártok egy miniszteri rendelet szerint. A Népszava birtokába jutott EMMI-tervezet csak állami, önkormányzati és egyházi szervezeteknek adna ilyen célra területfoglalási engedélyt. A civilek közül többen azt mondják, már most is kénytelenek trükközni, ha ételt szeretnének osztani a rászorulóknak. (Népszava, ATV)