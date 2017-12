Orbán szavazásra buzdítja a határon túli magyarokat – ez történt szombattól keddig

A legfontosabb hétvégi, hétfői és keddi hírek röviden, egy helyen.

Szombaton volt hat éve, hogy elfogadták az új parlamenti választási eljárási törvényt

2011. december 23-án az Országgyűlés – hatalmas tiltakozástól kísérve – elfogadta az új parlamenti választási eljárási törvényt. Számos, a Kossuth téren tiltakozó ellenzéki politikust – köztük Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt – bekasztliztak, este pedig az LMP tartott nagy tüntetést a törvény ellen a Kossuth téren. (444)

A külföldön élő nyugdíjasoknak is elküldi a kormány az Erzsébet-utalványt

Lakóhelytől és állampolgárságtól függetlenül elküldik a tízezer forintos Erzsébet-utalványokat azoknak, akik magyar nyugdíjban részesülnek – közölte Rétvári Bence államtitkár a szocialista Kórózs Lajos írásbeli képviselői kérdésére válaszolva. (24.hu)

Karácsony tiszteletére átírta Orbán Viktor az Írást

Orbán Viktor pennájából ugyanazzal a szöveggel megjelent egy hosszú karácsonyi cikk a „Mészáros Lőrinc” által diszpontált megyei napilapokban. Ebben a miniszterelnök részben kódoltan, részben kevésbé kódoltan gazdagon migránsozik, az Írást pedig – mint arra Gábor György vallástörténész fölhívja a figyelmet – átírja. (Veol.hu, Facebook)

Egy hatvanhárommilliárdos közbeszerzésre tett ajánlat elnyerésével lepte meg karácsonyra „Mészáros Lőrincet” a Nemzeti Együttműködés Rendszere

A Mészáros és Mészáros Kft. építheti meg az új 8-as út Körmend és Rábafüzes közti, kétszer egysávos szakaszát. Az Európai Unió által is támogatott projektért a Fidesz-közeli cég 63 milliárd forintot kap. (Redflags.eu)

A lapban megjelent migránsozó kormányzati hirdetések miatt lemondott a Vasárnapi Hírek főszerkesztője

„A múlt héten felálltam a főszerkesztői székből, mert már nem tudok felelősséget vállalni a lap minden oldaláért. Aljas, uszító propagandahirdetést jelentetett meg a kormány a szeretve és érzékenyen készített ünnepi lapszámunkban, amelynek cikkei – ahogy minden héten – az elfogadás és a szolidaritás jegyében születtek. »Társadalmi célú hirdetéseivel« a kormány pont ezeket az értékeket kívánja eltüntetni a magyar társadalomból” – írta Kertész Anna, a Vasárnapi Hírek lemondott főszerkesztője. (Facebook)

Lázár János szerint semmi köze a hódmezővásárhelyi kastélyhoz, de úgy tűnik: családjának erősen van

Részletek itt. (Magyarnarancs.hu)

Elhunyt Mata János

Életének nyolcvannegyedik évében szombaton elhunyt Mata János rajzfilm- és televíziós rendező, többek közt a Kukori és Kotkoda című rajzfilm egyik alkotója. Mata 1959-től a Pannon Filmstúdió, 1971-től a Magyar Televízió rendezője volt, többek között a Kék Fény, valamint a Panoráma külpolitikai anyagai kötődtek a nevéhez. Riport- és dokumentumfilmeket forgatott, stúdióműsorokat rendezett. Animációs filmeket 1964-ben kezdett rendezni. Az ő keze alól került ki többek közt a Kukori és Kotkoda, illetve a Mikrobi. (MTI)

Az aktív korú lakosság több mint fele vett idén igénybe magánorvosi szolgáltatást

A 25 és 55 év közötti lakosság 12 százaléka kap jelenleg béren kívüli juttatásként egészségbiztosítást, miközben 59 százalékuk fontosnak tartja, hogy munkaadójuk ilyen biztosítást kössön számára – közölte az Union Biztosító. Az ezerháromszáz dolgozó megkérdezésével készült reprezentatív felmérés szerint míg 2012-ben az aktív korú lakosság 37 százaléka vett igénybe valamilyen magánorvosi szolgáltatást, ez az arány idén már 57 százalék volt. Az érintettek egy év alatt átlagosan 57 ezer forintot fizettek ki a különféle szakorvosi rendelőkben. (MTI)

Sorsok Háza: évi nyolcvankétmillió megy el állagmegóvásra

A Schmidt Mária Fidesz-közeli történész, de inkább ideológus vezette, közel három éve elkészült, ám – leginkább a Lázár János kancelláriaminiszter és Schmidt közötti, khm, nem túl harmonikus viszonynak köszönhetően – ki sosem nyílt Soá-múzeum, a Sorsok Háza állagmegóvása évi nyolcvankétmillió forintba kerül. (Budapest Beacon, Hír Tv)

Tök sötét a bucsu-csajtai határátkelő magyar oldala, az osztrák pedig fényárban úszik

A bucsu-csajtai határátkelő magyar oldalán egyáltalán nem működik a közvilágítás. Az elektromos hálózat – ahogy a határátkelők összes építménye – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében van. A cég az idevonatkozó kérdésre úgy reagált: ismerik a problémát, és dolgoznak a helyreállításán. (Nyugat.hu)

A BKV egyelőre nem oldja fel a sebességkorlátozást a 2-es metró felszíni szakaszán

A BKV egyelőre nem oldja fel a sebességkorlátozást a 2-es metró Pillangó utca és Örs vezér tere közötti szakaszán. A közlekedési társaság azok után közölte ezt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezete (KBSZ) a múlt héten nyilvánosságra hozta a tavaly novemberben, két szerelvény összeütközésével kapcsolatos záró biztonsági jelentését. (MTI)

Soltész Miklós államtitkár szerint a kormány szövetséget kötött az egyházakkal

A kormány az elmúlt években szövetséget kötött az egyházakkal, és az elmúlt hét és fél évben a közfeladat-ellátásban és karitatív segítségnyújtásban is nagy változások történtek – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a Kossuth rádió 180 perc című műsorában kedden. Soltész Miklós hangsúlyozta: a változás a határokon túl is érezhető volt, a kormány segítségével a Kárpát-medencében ötezerötszáz templomot, közösségi épületet tudtak felújítani. Kiemelte, hogy folyamatosan növekszik az egyházi iskolák, szociális intézmények, gyermekvédelmi intézmények száma, az egyház egyre nagyobb szerepet vállal ezen feladatok ellátásában. A nyugati világot sújtó „erkölcsi kiüresedés” Közép-Európában is érződik, erre választ kell adni – jegyezte meg Soltész Miklós. A Budapest Beacon müncheni tudósítója szerint azonban a nyugati világot semmilyen erkölcsi kiüresedés nem sújtja. (Budapest Beacon, MTI)

Százkét halott Maroskeresztúrnál: a Budapestre tartó vonat gázolt

Száz juh és két szamár pusztult el a Marosvásárhely melletti Maroskeresztúrnál kedden déltájban. A negyven utassal Budapestre tartó szerelvény elgázolt egy juhnyájat, amelyet éppen a vasúti síneken terelt a juhász. A pásztor valószínűleg a sűrű köd miatt nem vette észre a közeledő vonatot. (Foter.ro)

Nagy Bandó András bocsánatot kért Orbán Viktortól, amiért asszonyveréssel vádolta

Keddi, Bayer Zsolt Fidesz-tag közírónak írt nyílt levelében Nagy Bandó András humorista elnézést kért Orbán Viktortól, amiért korábban egy tv-műsorban a következőt mondta: „Múltkor Kecskeméten voltam, tiszta véletlenül hallottam egy kórházi dolgozótól – és most olyat mondok, amiről, valószínűleg azt mondjátok, hogy abszurd –, hogy oda viszik Orbán feleségét mindig, amikor összeveri. A kecskeméti kórházban rakják rendbe.” (Budapest Beacon, Facebook)

Simicska Lajos valószínűleg elutazott valahová

A Jobbik-, korábban Fidesz-közeli oligarchát Ferihegyen látták. (444)

Orbán Viktor szavazásra buzdítja a határon túli magyarokat

A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a napokban kézbesítik a miniszterelnök levelét a határon túli magyaroknak. Ebben Orbán Viktor arra bíztatja őket, hogy regisztráljanak, majd vegyenek részt a jövő évi választáson. (Hvg.hu)