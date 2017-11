Pintér nem tudja alátámasztani, hogy a Soros-hálózat veszélyt jelent – ez történt kedden

A legfontosabb keddi hírek röviden, egy helyen.

Pintér nem tudja alátámasztani, hogy a Soros-hálózat veszélyt jelent

Hiába utasították a belügyminisztert, hogy szakmailag is támassza alá kormánypropaganda paranoiáját, úgy tűnik, ez sehogyan sem jön össze. Legalábbis a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt nem tudta, ahogy valószínűleg a kabinetnek sem tudja majd. Ettől függetlenül a kormányzati kommunikáció továbbra is ki tudja játszani a nemzetbiztonsági kártyát. (Index)

Az ukrán oktatási törvény kárpátaljai magyarok egész generációit hülyítené el

Egészen meghökkentő reakciók érkeztek az ukrán oktatási törvényről szóló 444-es riportra, ezért a portál röviden összefoglalta, miért rossz, átgondolatlan, és veszélyes a jogszabály. (444)

PISA-felmérés: problémamegoldásban is a gyengék között a magyar diákok

A legújabb PISA-felmérés eredményei alapján kijelenthető, hogy a matematika, szövegértés és természettudomány után a kollaboratív problémamegoldás nevű modulban is rosszul teljesítenek a hazai diákok. Ráadásul az adatok elképesztő egyenlőtlenségeket mutatnak: a kevésbé tehetősek esély nélkül maradnak. (24.hu)

Lerohanta a Momentum a KDNP sorosozó sajtótájékoztatóját

Már a második családi cégből szállt ki Orbán Viktor öccse, Áron

Pedig az állami megrendelésekből is nagyokat szakító cég annak idején róla kapta a nevét. (444)

Megint kitiltották a Parlamentből az Index két munkatársát

Az Index két munkatársa múlt héten Polt Péter legfőbb ügyésszel készített interjút a Parlamentben. A legfőbb ügyészt a Kupolacsarnok körfolyosóján kérdezték, ahol a parlamenti előírások szerint tilos forgatni. A kitiltás az őszi ülésszak végégig tart. (Index)

Meghalt Stadler József

A rendszerváltás után juhászból szülőfalujába stadiont építő, majd mindenét elvesztő és börtönbüntetésre ítélt vállalkozó 67 éves volt. Karrierjét talán ez a mondata foglalja össze a legjobban: „Kaptam is érte egy jó pár évet, hogy stadiont építettem… ha most építettem volna, akkor kitüntettek volna.” (444)

Elhunyt Pál László

Elhunyt Pál László, a Magyar Szocialista Párt alapító tagja, a párt egyik jellegzetes technokrata szakpolitikusa, 1990 és 1997 közötti országgyűlési képviselője, 1994 júliusától egy éven át a Horn-kormány ipari és kereskedelmi minisztere, 1995 és 1999 között a Mol Rt. igazgatóságának elnöke, 2002 és 2004 között a Magyar Villamos Művek vezérigazgatója. (Budapest Beacon)

Soros magyarul üzent kollégáinak, hogy kész megvédeni őket

Soros az RTL-nek küldött videóüzenetében azt hangsúlyozza, hogy épp azok miatt nem maradhatott csendben, akiknek a munkáját besározzák, bemocskolják a Fidesz politikusai, mert „rosszul esik” az alapítvány dolgozóinak, ezért „meg kell szólalnom és meg kell védenem őket”.

(444, RTL/Facebook)

Vajna fenyegetése miatt nevet vált két rádió

A Rádió 1 Orosháza és a békéscsabai Rádió 1 Start is névváltásról döntött, miután Vajna András cége perrel fenyegette meg a már Vajna megjelenése előtt is e néven jelenlévő békéscsabai rádiót. Mindkét rádiónál okiratokat bemutatva azt mondják, jogosan használták eddig a Rádió 1 nevet, most viszont elengednék azt. A névváltáshoz viszont a Médiatanács engedélye is szükséges lesz. (24.hu)

Lecsapnak az üres lakásokra?

Ha a képviselők megszavazzák a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett, az állami vagyonról szóló törvényjavaslat vonatkozó passzusait, kikerülnének a szabályozásból a nyilvános árverésről szóló előírások. A módosítás ehelyett azt írná elő, hogy a Nemzeti Eszközkezelő (NET) a megüresedett ingatlanokat a „közcélú hasznosítás érdekében” a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek (MNV) adja át. Ez egyben azt is jelentené, hogy egyúttal „részlegesen megszűnne” a vagyonkezeléssel kapcsolatos szerződés is. Mindez akár azt is jelentheti, hogy megszűnne a NET bérlőkijelölési jogosítványa, és az MNV annak adhatná oda a lakást, akinek akarná. (Magyar Nemzet)

Szijjártó a rohingya menekültek áradatától tart

A külügyminiszter Mianmarban is csak arról tudott beszélni, hogy nehogy Budapestet is elérjék a rohingya menekültek. (Hvg.hu)

Tovább tolja az agymosós pillanatreklámokat a TV2

Szinte pontosan egy évvel ezelőtt vette észre a Forbes olvasója, hogy alig egy másodpercre felvillanó reklámokat mutatott a nézőknek Vajna András állami hitelből megvett propagandatévéje: két reklám között jelent meg az atomerőmű szó és az MVM felirat. Márpedig az ehhez hasonló reklámokat tiltja a reklámtörvény. A Zoom.hu most arról ír, hogy a TV2 tovább tolja az agymosást, és többek között Vajna online kaszinója és a Mészáros Lőrinc befolyása alatt álló bank, az MKB képét villantja bele a nézői szemébe. A portál számítása szerint ezek éppen 0,5 másodperc hosszúak, vagyis a Médiahatóság által kijelölt határértéken mozognak. (Zoom.hu, 444)

Budai Gyula lekomcsizta a teljes magyar bírói kart

A bizottság kormánypárti többsége az igazságügyi vezetők éves beszámolóját időkorláthoz kötötte, amit az ellenzéki tagok nehezményeztek. (Hír TV)

Vona koalícióra lépne az LMP-vel és a Momentummal is

A külön indulás biztos, de a Jobbik elnöke szerint ha a helyzet úgy hozza, a „21. századi pártokkal” tárgyalni kell. (444)

Balog Zoltán „burkolt rasszizmust” sejt a farkasflóriánozás mögött

„A kijelentésemet megvédem és fenntartom: volt olyan négy év, amikor nem volt botrány az Országos Roma Önkormányzatban (ORÖ), és akkor úgy hívták az elnököt, hogy Farkas Flórián” – erről beszélt a saját miniszteri meghallgatására késve érkező Balog Zoltán. Mint ismert, Farkas Flórián ORÖ-elnökségéhez fűződik, hogy a Híd a munka világába programra szánt 1,6 milliárd forintot nem a célok megvalósítására költöttek, ezért vissza is kellett azt fizetnie a roma szervezetnek. Ezt nem tudta önerőből megoldani az ORÖ, így végül a kormány biztosított anyagi segítséget. Balog azt is megjegyezte: „nekem gyanús is az, amikor egy programon rugóznak és okoskodnak” évek óta, hogy „nincs-e abban burkolt rasszizmus”. (Magyar Nemzet)